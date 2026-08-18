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Nga biến chiến đấu cơ Su-57D thành sở chỉ huy và điều khiển UAV

Hoàng Vân
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Biến thể hai chỗ ngồi của chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Su-57D Nga được thiết kế và thử nghiệm để trở thành sở chỉ huy trên không, điều khiển UAV.

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Chiến đấu cơ Sukhoi Su-57D của Nga.

“Buồng lái thứ hai của biến thể hai chỗ ngồi Su-57D cho phép chúng tôi triển khai một trong những công nghệ quan trọng của chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu - điều khiển UAV từ một sở chỉ huy trên không”, Giám đốc Cục Thiết kế Sukhoi Mikhail Strelets nói.

Ông Strelets lưu ý, khả năng này đặc biệt quan trọng để điều khiển các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) như UAV chiến đấu tàng hình S-70 Okhotnik-B, cũng như các hệ thống bầy đàn và nhóm.

“Việc thử nghiệm AI chiến đấu - hiện đang được phát triển tại cục thiết kế - sẽ là một trong những chức năng chính của biến thể Su-57 mới”, ông nói thêm.

Những phát biểu này được Giám đốc Cục Thiết kế Sukhoi đưa ra trong một cuộc phỏng vấn mới đây với chương trình “Military Acceptance” trên kênh truyền hình Zvezda.

Máy bay chiến đấu, có tên mã chính thức là Su-57D, đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 19/5.

Phi công điều khiển là Sergey Bogdan - phi công thử nghiệm trưởng của Cục Thiết kế Sukhoi.

Thay đổi thiết kế chính là phần thân trước, được thiết kế lại với buồng lái hai chỗ ngồi bố trí song song, tương tự như dòng máy bay Su-30 Flanker và Su-27UB Flanker-C.

Ghế sau được đặt cao hơn ghế trước, giúp thành viên phi hành đoàn thứ hai có tầm nhìn phía trước rõ ràng hơn.

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Máy bay này gần giống với phiên bản Su-57 một chỗ ngồi tiêu chuẩn.

Mặc dù ông Strelets chỉ nêu tên S-70 Okhotnik-B là một trong những hệ thống không người lái mà Su-57D có thể điều khiển, nhưng một hệ thống khác có khả năng là S-71M Monokhrom, hiện đang được phát triển.

Theo báo cáo, đây là một loại vũ khí tàng hình bay lượn bằng động cơ phản lực, được điều khiển bằng AI, có khả năng tự động tìm kiếm và tấn công mục tiêu.

Ngoài khả năng điều khiển UAV, máy bay này còn được định vị như một trung tâm chỉ huy trên không đa năng.

Nó có khả năng điều khiển tên lửa và máy bay có người lái cùng với các hệ thống không người lái, với thành viên phi hành đoàn thứ hai đảm nhiệm việc tổng hợp dữ liệu cảm biến, xác định mục tiêu, tác chiến điện tử và quản lý trận chiến theo thời gian thực.

Theo South Front
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Tags

Nga

Su-57

UAV

vũ khí

quân sự

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