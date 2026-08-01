Nga bất ngờ 'cầu cứu' quốc gia cách hàng nghìn km

Nguồn cung nhiên liệu thiếu hụt, Nga đang phải tìm đến một quốc gia gần châu Phi.

Nga vừa nhập một lô xăng bằng đường biển từ Morocco, dấu hiệu mới cho thấy cuộc khủng hoảng nhiên liệu trong nước vẫn chưa hạ nhiệt, dù Moscow đã triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp để ổn định thị trường.

Theo Reuters, lô hàng gồm khoảng 30.000 tấn xăng AI-92 được bốc tại cảng Tangier của Morocco từ giữa tháng 7. Tàu chở hàng treo cờ Panama hiện dỡ xăng tại cảng Murmansk, một đầu mối hàng hải quan trọng ở vùng Bắc Cực của Nga. Hai nguồn tin trong ngành cho biết Lukoil đóng vai trò nhà cung cấp trong thương vụ này.

AI-92 là loại xăng phổ biến tại Nga, thường được sử dụng cho nhiều dòng xe cá nhân và thương mại. Việc mặt hàng này được chào bán để vận chuyển bằng đường sắt từ ga Kola, nơi phục vụ cảng Murmansk, cho thấy lô hàng có thể nhanh chóng được đưa vào hệ thống phân phối nội địa sau khi cập cảng.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Nga đang phải xoay xở với tình trạng thiếu nhiên liệu lan rộng sau các đợt tấn công liên tiếp của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu. Những cuộc tập kích bằng máy bay không người lái trong nhiều tháng qua đã làm gián đoạn hoạt động của nhiều cơ sở lọc dầu lớn, khiến sản lượng xăng giảm mạnh ngay vào giai đoạn nhu cầu mùa hè tăng cao.

Đến đầu tháng 7, sản lượng xăng của Nga được cho là chỉ còn khoảng 65% mức tiêu thụ trung bình mùa hè. Sự thiếu hụt này buộc nhiều khu vực phải hạn chế bán xăng, trong khi giá nhiên liệu tại một số nơi tăng vọt. Tại các cây xăng, người dân phải xếp hàng dài, còn các doanh nghiệp vận tải và nông nghiệp đối mặt chi phí cao hơn.

Để ứng phó, Moscow đã áp dụng nhiều biện pháp cùng lúc. Nga cấm xuất khẩu một số loại nhiên liệu để giữ nguồn cung trong nước, tăng nhập khẩu xăng bằng đường sắt từ Belarus và Kazakhstan, đồng thời mở thêm kênh nhập khẩu bằng đường biển. Phó thủ tướng Alexander Novak giữa tháng 7 xác nhận Nga sẽ bắt đầu nhập các sản phẩm dầu mỏ nhằm ổn định thị trường nội địa.

Trước lô hàng từ Morocco, Nga cũng được cho là đã nhập xăng từ Ấn Độ bằng đường biển. Điều này tạo ra nghịch lý khi một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới lại phải mua xăng từ bên ngoài, không phải vì thiếu dầu thô, mà vì năng lực lọc dầu trong nước bị gián đoạn.

Việc nhập xăng từ Morocco càng cho thấy Moscow đang tìm kiếm nguồn cung ở nhiều hướng khác nhau, từ các nước láng giềng truyền thống đến các tuyến hàng hải xa hơn. Nếu tình trạng hư hại tại các nhà máy lọc dầu kéo dài, các lô hàng kiểu này có thể không còn là giải pháp tạm thời, mà trở thành một phần trong chiến lược ứng phó mới của Nga.

Theo Reuters