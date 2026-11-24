Tuyên bố được phía Nga đưa ra về số lượng máy bay chiến đấu bị bắn hạ vượt hàng chục lần quy mô thực tế của Không quân Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã phá hủy 674 máy bay và 284 trực thăng của Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện. Những số liệu này được Nga cung cấp trong bản tóm tắt ngày 22/11/2026.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, số máy bay bị phá hủy bao gồm: 223 chiếc MiG-29, 211 chiếc Su-25, 82 chiếc Su-27 và 61 chiếc Su-24. Phía Nga cũng tuyên bố đã phá hủy 161 trực thăng Mi-8/17 và 49 trực thăng Mi-24.

Bất chấp những tuyên bố như vậy, khi tính toán số liệu thống kê, Bộ Quốc phòng Nga có lẽ đã không tính đến thực tế là vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến vào năm 2022, Ukraine có một phi đội máy bay với quy mô nhỏ hơn rất nhiều lần so với số lượng mà cơ quan tình báo Nga báo cáo.

Bảng tóm tắt tổn thất hàng không của Ukraine theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, phân loại theo máy bay và nguyên nhân tổn thất.

Một ví dụ tham khảo đó là báo cáo IISS Military Balance 2022 ước tính toàn bộ phi đội máy bay trước chiến tranh của Ukraine chỉ khoảng 132 chiếc.

Ngay cả khi tính đến việc Ukraine đã nhận được thêm nhiều chiến đấu cơ từ các đối tác phương Tây, số lượng máy bay bị phá hủy do Bộ Quốc phòng Nga công bố vẫn vượt xa con số mà phần lớn các chính phủ khác công bố.

Trước đây báo chí Ukraine đã từng lên tiếng về việc Bộ Quốc phòng Nga phóng đại tổn thất của lực lượng không quân nước này, trong đó nhắc đến việc phần lớn tên lửa Nga đánh trúng mô hình ngụy trang, thậm chí mỗi mô hình còn được một đơn vị nhắc đến như "chiến công" của mình và tất cả đều tổng hợp trong báo cáo chung.

Theo Militarnyi