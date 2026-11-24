Loạt diễn biến nóng vừa được ghi nhận. Sự chú đang đổ dồn vào Slavyansk và Kramatorsk.

Diễn biến đã xảy ra, chú ý đổ dồn về Slavyansk và Kramatorsk

Theo bản tin chiến sự ngày 23/11 của truyền thông Nga, Đại tá Vladimir Antonyuk thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết cuộc phản công trên hướng Slavyansk, bắt đầu từ tháng 9, đã chững lại. Ông đề cập đến các đợt tiến công quy mô lớn của lực lượng Ukraine trên khu vực Izyum, hướng về Liman và Ray-Aleksandrovka.

Khi đà phản công của Ukraine chậm lại và chiến tuyến ổn định, quân Nga bắt đầu giành lại các vị trí từng mất.

Theo ông Antonyuk, các nguồn tin Ukraine sau đó xác nhận lực lượng nước này đã rút khỏi Aleksandrovka và Lipovka, đồng thời mất gần như toàn bộ vị trí tại Dolgy Les. Từ Dolgy Les, các nhóm xung kích Nga tiếp tục tiến lên và nối lại giao tranh tại khu dân cư ở rìa phía nam Nikolayevka.

Vị trí của Nikolayevka khiến các trận đánh tại đây thu hút sự chú ý. Nhà bình luận quân sự Nga Dmitry Degtyaryov gọi đô thị này là cửa ngõ vào Slavyansk.

Sự chú đang đổ dồn vào Slavyansk và Kramatorsk. Ảnh: IT

Ông Degtyaryov cho biết, việc hai bên giao tranh ở khu dân cư Nikolayevka đồng nghĩa các trận đánh đã bắt đầu ở vùng ngoại ô Slavyansk. Bản tin cũng dẫn lời các binh sĩ và sĩ quan Ukraine ghi nhận ưu thế của quân Nga về UAV cỡ nhỏ trên hướng này.

Trong khi giao tranh tiếp diễn ở Nikolayevka, ông Degtyaryov cho biết quân Nga đã bắt đầu tiến về Kramatorsk từ sườn phía tây.

Theo ông, tình hình của lực lượng Ukraine quanh Andreyevka và Varvarovka đã xấu đi, cả hai khu dân cư đều đứng trước nguy cơ bị bao vây. Ông đánh giá tuyến đường Dobropolye – Kramatorsk là lối rút duy nhất còn lại của lực lượng Ukraine tại khu vực này.

Nếu khép được vòng vây, ông Degtyaryov nhận định quân Nga có thể kiểm soát Andreyevka, một làng được phòng thủ kiên cố, rồi tiến thêm gần 8 km dọc tuyến đường về phía Kramatorsk. Từ đó, ông dự đoán giao tranh có thể lan tới vùng ngoại ô Kramatorsk trong tháng 12.

Ba đợt phản công cùng lúc

Sức ép lên hai đô thị gia tăng trong lúc lực lượng Ukraine vẫn tiến công ở nhiều khu vực khác. Bản tin Nga cho biết quân đội Ukraine đồng thời mở các đợt phản công trên ba hướng Komarovka, Yunakovka và Liman.

Theo ông Degtyaryov, trong lúc Ukraine duy trì sức ép ở tỉnh Sumy và trên hướng Komarovka, cụm quân Trung tâm của Nga tiếp tục tiến công trên mặt trận Donetsk, gây sức ép lên các đô thị mà Ukraine đã củng cố thành cứ điểm.

Ở khu vực Dobropolye, đầu bên kia của tuyến đường dẫn tới Kramatorsk, hai phía đưa ra thông tin trái ngược về quyền kiểm soát thành phố. Ông Antonyuk cho biết chiến tuyến ở đây thay đổi nhanh, với cả hai bên đều tìm cách phát triển đà tiến công ở những nơi đã giành được lợi thế.

Tình hình chiến trường Ukraine đang bùng nổ nhiều diễn biến mới. Ảnh: IT

Theo ông, quân đội Ukraine đã giành lại khu công nghiệp phía nam thành phố khoảng một tuần trước. Các đơn vị Ukraine sử dụng những nhà xưởng kiên cố làm cứ điểm để tiến về các khu dân cư liền kề. Lực lượng đặc nhiệm Omega tham gia đợt tiến công, theo sau là các nhóm giữ chốt của Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Về phía Nga, kênh Hai Thiếu tá đưa tin quân đội Ukraine phản công gần Sergeyevka và Shilovka. Các nguồn tin quân sự Nga chưa xác nhận việc Ukraine giành lại khu công nghiệp phía nam và nói rằng Moscow vẫn kiểm soát toàn bộ Dobropolye.

Theo các nguồn này, giao tranh đang diễn ra quyết liệt tại Belozyorskoye, nơi quân Nga đã tiến tới từ thời điểm hai bên còn giao tranh ở Dobropolye.

Trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn quanh hai đô thị, ông Antonyuk cho biết Ukraine đã đưa thêm lực lượng Vệ binh Quốc gia tới khu vực và rút những đơn vị chịu nhiều tổn thất về tuyến sau.

Trung đoàn xung kích số 1 Sói Da Vinci cũng được điều từ hướng Gulyaypole tới trong tuần. Dù được tăng viện, lực lượng Ukraine vẫn chưa đẩy được quân Nga khỏi các vị trí tại Petrovka, Maryevka và Vesyoloye Pole, theo ông Antonyuk.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. Ảnh: CNN

Rộ tin về người sẽ thay thế ông Zelensky

Giữa lúc giao tranh quanh Slavyansk và Kramatorsk thu hút sự chú ý, một chỉ huy Nga cho rằng kết quả chiến sự tại hai đô thị này có thể ảnh hưởng đến triển vọng chính trị của một vị tướng Ukraine.

Trong bài viết riêng về chiến dịch phản công Vivaldi, Đại tá Alexander Khodakovsky, phó chỉ huy lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, nêu tên Chuẩn tướng Andriy Biletsky, tư lệnh Quân đoàn 3 Ukraine, khi dự đoán về người có thể thay thế Tổng thống Zelensky.

Ông Khodakovsky cho rằng phía Ukraine đang công bố liên tiếp những thông tin về thắng lợi của chiến dịch Vivaldi.

Theo ông, diễn biến trên mặt trận có phần khác với những gì Kiev công bố, dù quân đội Ukraine đã đạt được một số kết quả. Những thông tin về chiến dịch cũng đưa tên tuổi của ông Biletsky đến với đông đảo công chúng hơn, theo nhận định của ông Khodakovsky.

Trước chiến dịch, ông Biletsky từng được một số chính trị gia Nga để mắt tới. Theo ông Khodakovsky, họ đã thử đánh giá khả năng đối thoại với vị tư lệnh này, song ảnh hưởng chính trị của ông Biletsky khi ấy vẫn chủ yếu giới hạn trong một nhóm nhất định.

Việc được giao chỉ huy Vivaldi, theo ông Khodakovsky, đã tạo cơ hội để ông Biletsky mở rộng ảnh hưởng trong nước.

Triển vọng đó, trong kịch bản ông Khodakovsky đưa ra, gắn với việc ông Biletsky có được công chúng nhìn nhận là người ngăn quân Nga kiểm soát cụm đô thị Slavyansk – Kramatorsk hay không.

Nếu điều ấy xảy ra, ông Khodakovsky cho rằng vị tướng Ukraine có thể được xây dựng hình ảnh như một anh hùng dân tộc. Ông suy đoán việc giao quyền chỉ huy và dồn nguồn lực cho chiến dịch nhằm tạo đà chính trị cho ông Biletsky trước một cuộc bầu cử trong tương lai.

“Giờ đây gần như không còn nghi ngờ ai sẽ thay ông Zelensky”, ông Khodakovsky kết luận.