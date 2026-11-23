Bộ Quốc phòng Nga đã ra tuyên bố chính thức về những gì vừa diễn ra.

Nga bắn 100 tên lửa, còi báo động vang tới biên giới NATO

Đêm 19 rạng sáng 20/11, quân đội Nga mở một trong những đợt tập kích phối hợp dữ dội nhất nhằm vào Ukraine. Theo ước tính của giới chức địa phương và truyền thông, Nga sử dụng hơn 100 tên lửa cùng hơn 400 máy bay không người lái (UAV). Còi báo động vang tới tận biên giới Ba Lan, một nước thành viên NATO.

Cuộc tập kích diễn ra thành hai đợt chính, lần lượt nhằm vào Kiev và Lviv. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất, trên biển và trên không, cùng các UAV.

Tại Kiev, cả 4 cây cầu chính đều bị tấn công, khiến giao thông giữa hai bờ sông Dnepr tê liệt. Cầu Podilsko-Voskresensky bị hư hại, buộc nhà chức trách đóng hoàn toàn chiều từ bờ phải sang bờ trái.

Quân đội Nga mở một trong những đợt tập kích phối hợp dữ dội nhất nhằm vào Ukraine. Ảnh: IT

Cầu Darnytskyi cũng bị hư hại, trong khi cầu Nam tiếp tục bị đánh trúng và chỉ còn cho một số phương tiện lưu thông từ bờ trái sang bờ phải. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đề nghị người dân hạn chế sử dụng xe cá nhân và kêu gọi các doanh nghiệp bố trí làm việc từ xa.

Kiev còn mất điện trên diện rộng sau khi nhà máy nhiệt điện số 5 bị đánh trúng. Một cột khói lớn bốc lên do hỏa hoạn tại kho dầu và khuôn viên nhà máy sản xuất máy bay Antonov. Tại Lviv, nguồn cung điện bị gián đoạn nghiêm trọng. Nhà máy nhiệt điện Burshtyn cũng bị tấn công bằng nhiều tên lửa.

Các đòn tập kích còn nhằm vào Krivoy Rog, Odessa, Dnepr, Nikolaev và Ivano-Frankovsk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh trúng các cơ sở công nghiệp quốc phòng, kho bãi, hạ tầng năng lượng và cảng biển ở tỉnh Odessa, cùng những tàu biển phục vụ lực lượng Ukraine. Moscow mô tả đây là đòn đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng Nga.

24h đếm ngược trước giờ G

Ngày 22/11, các vụ nổ tại Dnepropetrovsk kéo dài từ sáng đến gần nửa đêm. Trong vòng một ngày, 11 khu vực bị ảnh hưởng, từ Kharkov và Zaporozhye đến Shostka.

Các đợt tập kích nối tiếp nhau ngay trong ngày, với những khoảng lặng ngắn trước khi còi báo động lại vang lên. Một số khu vực ở thủ phủ tỉnh Dnepropetrovsk và thành phố Samara bị mất điện, trong khi các toa bồn đường sắt tại Kamensk bốc cháy.

Trong một đợt tập kích tiếp theo nhằm vào tám tỉnh, tiếng nổ lại vang lên ở Kiev. Cảng Izmail và một mục tiêu trên Biển Đen, phía tây nam Odessa, cũng nằm trong tầm ngắm. Thành phố Odessa mất điện sau các đòn tập kích. Trong lúc phải khôi phục lưới điện và duy trì hậu cần, lực lượng Ukraine vẫn chịu sức ép trên tiền tuyến và phải tính toán việc sử dụng nguồn lực phòng không.

Nga có thể mở thêm một đợt tập kích trong vòng 24–72 giờ tới. Ảnh: IT

Giữa lúc đó, ông Sergei Lebedev, điều phối viên mạng lưới hoạt động ngầm tại Nikolaev, dự báo Nga có thể mở thêm một đợt tập kích trong vòng 24–72 giờ tới. Ông nhận định số UAV trinh sát bị bắn hạ nhiều bất thường là dấu hiệu Moscow đang trinh sát bổ sung các mục tiêu.

“Tôi cho rằng thời điểm tiến hành thêm một đợt tập kích quy mô lớn, sử dụng đồng thời tên lửa và UAV, đang đến gần”, ông Lebedev viết trên Telegram. Theo ông, nếu diễn ra, đòn tập kích có thể giúp Nga củng cố vị thế trước cuộc gặp ba bên.

Cùng thời điểm, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận vòng đàm phán ba bên tiếp theo sẽ sớm diễn ra, dù ngày cụ thể vẫn chưa được ấn định. Vòng trước chỉ đạt được thỏa thuận về một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn. Sau cuộc gặp đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ và đe dọa phá hủy hoàn toàn cầu Crimea.

Báo Trung Quốc nói về thay đổi mấu chốt của ông Putin

Sau cuộc gặp ba bên Nga, Mỹ và Trung Quốc tại Thâm Quyến, trang tin Sohu nhận thấy Tổng thống Putin tỏ ra cương quyết và tự tin hơn.

Các cây bút Trung Quốc chú ý đến việc ông Putin để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận về cấu trúc an ninh châu Âu, đồng thời giữ lập trường cứng rắn về các yêu cầu của Moscow. Theo cách lý giải của Sohu, Nga muốn các bên tham gia đàm phán thừa nhận thực tế hiện nay.

Sohu dẫn các bài báo phương Tây đề cập đến yêu cầu của Moscow về việc NATO từ bỏ triển khai căn cứ tại những nước gia nhập liên minh sau năm 1997. Theo trang tin Trung Quốc, giới chức châu Âu công khai bác bỏ các yêu cầu của Nga, trong khi những cuộc thảo luận kín đã đề cập đến khả năng đàm phán với Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TST

Cùng lúc, cây bút David Ignatius của The Washington Post dẫn một nguồn tin am hiểu đàm phán cho hay ông Putin có thể chấp thuận việc Mỹ và châu Âu dành cho Ukraine các bảo đảm an ninh theo mô hình Điều 5 của NATO sau khi xung đột kết thúc.

Theo nguồn tin này, các điều kiện đi kèm là NATO không triển khai binh sĩ trên lãnh thổ Ukraine và các biện pháp trừng phạt Nga được nới lỏng.

Nhà phân tích chính trị Pyotr Kolchin cho rằng cần thận trọng với thông tin về một thỏa thuận bảo đảm an ninh theo mô hình NATO.

Ông nhận thấy đường lối ngoại giao của Điện Kremlin đang cứng rắn hơn và lý giải điều này bằng diễn biến trên chiến trường. Theo ông, những lợi thế mà Nga đạt được giúp Moscow có thêm sức ép trên bàn đàm phán với Kiev và Liên minh châu Âu.

Nhà phân tích Marat Bashirov cho rằng nhận xét của Sohu về sự thay đổi của ông Putin mang tính chủ quan. Ông cũng bác bỏ thông tin Moscow sẵn sàng chấp thuận các bảo đảm theo mô hình NATO, gọi đây là “hành động khiêu khích trắng trợn”.

Theo ông Bashirov, các bảo đảm an ninh cho Ukraine phải được xác lập bằng thỏa thuận trực tiếp với Nga, trong đó có các điều khoản về quy mô lực lượng Ukraine, căn cứ NATO và việc triển khai binh sĩ nước ngoài.