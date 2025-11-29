Nếu thường xuyên có 7 cảm giác này, rất có thể nhiều bệnh ung thư đang "thách thức", bạn cần đi khám ngay!

Khối u ác tính là những "kẻ thách thức thầm lặng". Giống như trường hợp của ông Triệu (ngoài 60 tuổi, sống tại Trung Quốc). Ban đầu ông chỉ cảm thấy uể oải, đổ mồ hôi đêm và ăn nhiều vẫn gầy gò. Những dấu hiệu này bị "nhắm mắt làm ngơ" suốt mấy năm vì nghĩ đó là bệnh tuổi già. Đến khi cơ thể kiệt quệ, khối u lộ rõ thì ung thư cũng đã ở giai đoạn cuối. Gia đình ông vô cùng hối hận vì đã chủ quan.

Trên thực tế, cơ thể luôn âm thầm phát ra tín hiệu SOS. Vấn đề là những "dấu hiệu nhỏ" này rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh nhẹ, khiến việc khám bệnh trở nên chậm trễ. Việc khám bệnh kịp thời là vô cùng quan trọng nếu bạn thường xuyên gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong 7 điều dưới đây:

1. Giảm cân đột ngột không rõ nguyên nhân

Đây là một trong những tín hiệu cảnh báo quan trọng nhất. Nếu bạn đột nhiên sụt cân hơn 5 kg trong vòng 3-6 tháng qua mà không hề thay đổi chế độ ăn uống hoặc tập luyện, cần phải hết sức cẩn thận. Theo nghiên cứu, khoảng 66% bệnh nhân mắc khối u ác tính đã bị sụt cân nhanh chóng trước khi được chẩn đoán. Khối u tiêu tốn một lượng năng lượng đáng kể, gây ra tình trạng gầy gò bất thường.

2. Sốt nhẹ, đổ mồ hôi đêm dai dẳng

Sốt nhẹ không rõ nguyên nhân hoặc đổ mồ hôi đêm nhiều, không liên quan đến nhiễm trùng hay nhiệt độ phòng, là những "dấu hiệu cảnh báo thầm lặng" của các khối u, đặc biệt là u lympho và ung thư gan. Dữ liệu cho thấy hơn 35% bệnh nhân ung thư gặp phải tình trạng này ở giai đoạn đầu. Tình trạng này là do khối u giải phóng các chất hóa học gây rối loạn điều hòa nhiệt độ cơ thể.

3. Sưng cục bộ hoặc xuất hiện cục u không thuyên giảm

Một khối u dai dẳng hoặc to dần không đau ở một bộ phận nào đó trên cơ thể (như cổ, nách, vú, hoặc háng) nên nghi ngờ ác tính. Khối u thường có tính chất cứng, ít di động và không đau khi chạm vào. Dữ liệu lâm sàng chỉ ra rằng khối u là triệu chứng đầu tiên ở khoảng 40-50% bệnh nhân ung thư. Đừng bao giờ nhầm lẫn khối u mới xuất hiện với mụn nhọt hay sưng hạch thông thường.

4. Mệt mỏi và yếu ớt không rõ nguyên nhân

Cảm giác yếu ớt và uể oải kéo dài vài tuần mà không thể tìm ra bất kỳ bệnh lý nào khác có thể xác định được là dấu hiệu không nên bị bỏ qua. Tình trạng này có thể là do thiếu máu hoặc rối loạn chuyển hóa do khối u gây ra. Hơn 60% bệnh nhân u ác tính gặp phải tình trạng mệt mỏi ở các mức độ khác nhau trong giai đoạn đầu. Cảm giác này khác biệt với sự mệt mỏi thông thường vì nó không thuyên giảm dù đã nghỉ ngơi.

5. Khó tiêu mãn tính và chán ăn

Đầy hơi dai dẳng, buồn nôn, trào ngược axit, khó chịu ở bụng sau bữa ăn và sụt cân dần dần là những dấu hiệu sớm của khối u đường tiêu hóa. Các bệnh ung thư như ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày thường có triệu chứng ban đầu là khó tiêu. Nếu tình trạng khó tiêu kéo dài, không đáp ứng với thuốc, bạn cần phải đi khám ngay.

6. Chảy máu hoặc ra dịch bất thường dai dẳng

Nếu bạn bị ho ra máu, chảy máu cam, chảy máu trực tràng, hoặc chảy máu âm đạo bất thường (ngoài chu kỳ kinh), hãy hết sức lưu ý. Khối u có thể gây loét mô tại chỗ hoặc tổn thương các mạch máu nhỏ, dẫn đến chảy máu nhẹ tái phát. Khoảng 30% khối u ác tính có biểu hiện chảy máu ở giai đoạn đầu, đây là một dấu hiệu không thể bỏ qua.

7. Da đổi màu, vàng hoặc ngứa bất thường

Da vàng, sạm, tăng sắc tố hoặc ngứa không rõ nguyên nhân thường liên quan đến khối u ở gan và hệ thống túi mật. Các thay đổi bất thường về da, đặc biệt là vàng da hoặc ngứa dữ dội không do dị ứng, là những dấu hiệu cảnh báo sớm mà nhiều người thường bỏ qua.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu bạn thấy bất kỳ triệu chứng nào trong 7 triệu chứng trên tái phát hoặc kéo dài hơn 2 tuần, hãy nhanh chóng đi khám.