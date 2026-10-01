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Nếu sinh tuổi này, bạn sẽ có cuộc đời rủng rỉnh tiền bạc

Ngọc Vy/VTC News
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Có những con giáp được thần tài phù hộ nên cả cuộc đời sẽ rủng rỉnh về tiền bạc, có tướng số làm đại gia.

1. Tuổi Thân

Nếu sinh tuổi này, bạn sẽ có cuộc đời rủng rỉnh tiền bạc - Ảnh 1.
Những người cầm tinh con Khỉ lúc nào cũng tỏ ra thông minh, lanh lợi hơn người. Cộng thêm với vận may trời phú, mối nhân duyên tốt nên suốt đời sống trong vui vẻ, thành công mà không phải lo lắng quá nhiều.

Những người tuổi Thân sinh vào ngày 15, 25, 30 âm lịch và các tháng 3, 6, 9, 12 càng có số mệnh sung sướng và phú quý. Con giáp này có tiền vận vất vả, khó tránh khỏi quãng thời gian thăng trầm nhưng cuối cùng nhờ nghị lực phi thường, ý chí phấn đấu và sức khỏe trời phú, họ vượt qua tất cả để giành lấy vinh quang.

2. Tuổi Tý

Trong 12 con giáp thì những người tuổi Tý thường có trực giác nhạy bén, tính cách đối ngoại, cũng có vận may rất tốt và thường ham thích hư vinh. Những bạn tuổi Tý có thể sống một cuộc đời giàu có và dư dả mà không cần phải lo đến chuyện cơm, áo. Những người tuổi Tý nhanh nhạy, khôn ngoan, họ xoay chuyển tình thế khéo léo, chính vì thế luôn luôn thuận lợi, cả đời không phải lo lắng về tiền bạc.

3. Tuổi Thìn

Ngay từ khi sinh ra, người cầm tinh con Rồng đã được hưởng nhiều phúc khí, thân phận cao quý và Thần May mắn lúc nào cũng luôn đồng hành. Theo đó, số mệnh con giáp này rất tốt, gặp may mắn liên tiếp trong mọi phương diện của cuộc sống.

Đặc biệt là những người sinh tháng 4, 5, 7 và 8 âm lịch. Đồng thời sinh vào ngày mùng 1, 10, 20, 30 thì phúc thêm phúc, lộc thêm lộc, suốt đời có quý nhân giúp đỡ, học hành giỏi giang, công danh sự nghiệp thành đạt, cuộc sống gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.

4. Tuổi Hợi

Sở dĩ người tuổi Hợi liên tiếp gặp những chuyện may mắn trong cuộc sống là do có Phúc tinh chiếu mệnh, chuyển nguy thành an, gặp hung hóa cát, chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ thành không có.

Đặc biệt những người sinh vào ngày 8, 18, 28 âm lịch và các tháng 1, 2, 7 và 8 trong năm thì cuộc sống càng sung sướng, gia đình trong ấm ngoài êm, tài vận thuận buồm xuôi gió và có số làm quan to, hưởng nhiều phúc lộc.

5. Tuổi Mão

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Những người tuổi Mão thường có dáng vẻ thanh lịch, tốt tính, luôn lạc quan trong cuộc sống. Và mặc dù có tài, nhưng trong công việc, những người tuổi Mão không kiên trì như những người tuổi Sửu, ảnh hưởng đến tiền đồ của họ. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ lắm khi những người tuổi Mão có thể sống sung sướng, hưởng an nhàn lúc tuổi già. Người tuổi Mão đạt vận khí tốt nhất, mọi công việc của họ đều được diễn ra thuận lợi và trơn tru trong năm này.

Ngọc Vy (tổng hợp)

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Tags

tử vi

con giáp

tuổi Thân

tuổi Tý

tuổi Thìn

tuổi Mão

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