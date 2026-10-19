Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

Chỉ khoảng 3 tuần nữa là sẽ đến tháng 10 âm lịch năm Bính Ngọ 2026 (còn gọi là tháng Kỷ Hợi, bắt đầu từ ngày 9/11/2026 và kết thúc vào ngày 8/12/2026 dương lịch) mang đến sự chuyển dịch mạnh mẽ của dòng năng lượng Thủy khí. Sự hoán đổi năng lượng này sẽ giúp hai con giáp chia tay vận xui bước vào thời kỳ phát đạt thịnh vượng, còn một con giáp lại cần thận trọng do lâm vào cục diện Tứ Hành Xung trực diện với địa chi của tháng.

Con giáp tuổi Mão: Quét sạch u ám, tài lộc bùng nổ mạnh mẽ

Bước sang tháng Kỷ Hợi, người tuổi Mão sẽ là con giáp chính thức quét sạch những u ám, trì trệ của giai đoạn trước để đón chào thời kỳ tài lộc bùng nổ mạnh mẽ. Do nằm trong mối quan hệ Tam Hợp với địa chi của tháng, vận khí của bản mệnh lên cao như diều gặp gió, làm việc gì cũng có quý nhân nâng đỡ.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, nguồn thu nhập chính từ công việc cố định tăng trưởng đều đặn đi kèm với các khoản thưởng nóng nhờ những đóng góp xuất sắc. Các dự án kinh doanh tay trái hoặc các khoản đầu tư từng bị đóng băng trước đây nay bỗng nhiên xoay chuyển thuận lợi và mang về lợi nhuận lớn. Khách hàng và đối tác uy tín tự động tìm đến ký kết những hợp đồng béo bở giúp bạn khẳng định lại vị thế của mình trên thị trường.

Trực giác sắc bén giúp tuổi Mão đưa ra những quyết định giải ngân vô cùng chính xác vào các lĩnh vực tiềm năng mới. Con giáp này không còn phải đau đầu cân đo đong đếm các khoản chi tiêu hằng ngày mà có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống dư dả. Khả năng quản lý tài chính thông minh giúp bạn tối ưu hóa mọi nguồn thu và tích lũy được khối tài sản đáng mơ ước.

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để con giáp tuổi Mão thực hiện các kế hoạch mua sắm tài sản có giá trị lớn như nhà cửa, xe cộ. Sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình tạo bệ phóng tinh thần giúp bạn ngày càng thăng hoa trên con đường làm giàu. Nhìn chung, tháng 10 âm lịch mở ra một trang mới đầy rực rỡ, sung túc và viên mãn đúng như mong đợi của tuổi Mão.

Con giáp tuổi Mùi: Rũ bỏ vận xui, bước vào giai đoạn hoàng kim

Cùng nằm trong bộ ba Tam Hợp, tuổi Mùi là con giáp tiếp theo rũ bỏ hoàn toàn vận xui để bước vào giai đoạn hoàng kim về mặt tiền bạc. Sự chuyển dịch năng lượng Thủy khí của tháng Hợi kích hoạt mạnh mẽ cung tài lộc, giúp bản mệnh thu về nguồn tiền cuộn chảy liên tục.

(Ảnh minh họa)

Mọi kế hoạch tài chính hay ý tưởng kiếm tiền độc đáo của bạn đều nhận được sự ủng hộ và đánh giá rất cao từ những người xung quanh. Công việc làm ăn kinh doanh phát triển vượt bậc với doanh thu chạm mốc lý tưởng giúp ví tiền của tuổi Mùi luôn dày dặn. Bản mệnh có duyên gặp gỡ với những người đi trước giàu kinh nghiệm, mở ra những hướng đi mới đầy triển vọng cho tương lai.

Nếu có ý định khai trương, mở rộng mặt bằng hay dốc vốn đầu tư dài hạn, tuổi Mùi nên tiến hành ngay trong tháng 10 âm này. Khả năng ngoại giao khéo léo đặc trưng giúp con giáp này thu hút được những nguồn đầu tư béo bở mà không tốn quá nhiều công sức. Dòng tiền lưu thông ổn định và hanh thông giúp bản mệnh nhanh chóng giải quyết dứt điểm các khoản nợ tồn đọng từ trước.

Bạn cũng có cơ hội đón nhận những khoản tiền bất ngờ từ việc trúng thưởng, nhận thừa kế hoặc được tặng quà. Tư duy đổi mới và sự cẩn trọng vốn có chính là chìa khóa vàng giúp tài sản của con giáp này ngày càng sinh sôi bền vững. Hãy tự tin sải bước trên con đường tài lộc rộng mở và sẵn sàng đón nhận cuộc sống sung túc hiếm ai bì kịp.

Con giáp tuổi Tỵ: Thận trọng tài chính, đề phòng tiểu nhân ghen ghét

Ngược lại với hai con giáp trên, người tuổi Tỵ lại là con giáp cần phải nâng cao cảnh giác tối đa vì lâm vào cục diện Tứ Hành Xung trực diện với tháng Kỷ Hợi. Sự xung khắc gay gắt giữa hành Thủy của tháng và hành Hỏa của bản mệnh dễ tạo ra những biến động bất ngờ, gây tổn hại đến tài lộc.

(Ảnh minh họa)

Công việc của tuổi Tỵ dễ gặp trục trặc, trì trệ do kẻ tiểu nhân ghen ghét quấy phá hoặc cố tình gây xáo trộn thông tin. Các kế hoạch hợp tác làm ăn có nguy cơ bị đối tác lật kèo phút chót hoặc trì hoãn thanh toán khiến dòng tiền thâm hụt. Tình hình tài chính do đó khá bấp bênh, nguồn thu không tăng nhưng các khoản chi phí phát sinh ngoài ý muốn lại tăng đột biến.

Do đó, con giáp này tuyệt đối không nên mạo hiểm dốc vốn vào các dự án lướt sóng nhanh hay hùn vốn làm ăn mang tính rủi ro cao. Việc cho người khác vay mượn tiền bạc hoặc đứng ra bảo lãnh tài chính cần phải từ chối khéo léo để tránh nguy cơ mất trắng. Hãy cẩn trọng tối đa trước khi đặt bút ký kết bất kỳ văn bản, hợp đồng kinh tế nào và kiểm tra kỹ các điều khoản pháp lý.

Việc quản lý chặt chẽ thẻ tính dụng và hạn chế chi tiêu cho các món đồ xa xỉ phẩm là điều vô cùng cần thiết. Lời khuyên cốt lõi cho tuổi Tỵ là hãy áp dụng chiến thuật phòng thủ, làm tốt việc của mình và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp. Duy trì một cái đầu lạnh và bảo mật tuyệt đối các kế hoạch kinh doanh sẽ giúp con giáp này an toàn bảo toàn nguồn vốn hiện có.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm