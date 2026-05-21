Nếu mắt có 6 thứ, đi khám ung thư ngay còn kịp!

Nhiều người thường có thói quen phớt lờ những thay đổi nhỏ ở vùng mắt, để rồi khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Đôi mắt không chỉ đơn thuần là cơ quan giúp chúng ta nhìn thế giới xung quanh mà còn là "tấm gương" phản chiếu trực tiếp những khối u ác tính đang âm thầm ăn mòn cơ thể.

Y học từng ghi nhận không ít trường hợp bệnh nhân chủ quan nghĩ mình bị cận thị, lão thị khi thấy mắt mờ đi. Đến khi các triệu chứng chuyển biến nặng, họ mới chịu đi khám thì phát hiện ra bản án ung thư não giai đoạn cuối, cơ hội sống sót gần như bằng không. Bất thường ở mắt còn có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe từ các cơ quan tưởng... chẳng liên quan.

6 bất thường ở mắt cảnh báo ung thư

Tiến sĩ Xu Hao thuộc Trường Y Tongji, Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong (Trung Quốc) cảnh báo, nếu nhận thấy mắt xuất hiện 6 dấu hiệu cảnh báo dưới đây, bạn cần đến ngay bệnh viện để tầm soát ung thư càng sớm càng tốt:

1. Lòng trắng mắt chuyển màu vàng

Hiện tượng lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng là dấu hiệu đặc trưng cho thấy chức năng gan đang bị rối loạn nghiêm trọng khiến lượng bilirubin tích tụ trong cơ thể. Đặc biệt, nếu tình trạng vàng mắt đi kèm với cảm giác khô rát, ngứa ngáy kéo dài, đây có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư gan.

Bên cạnh đó, hiện tượng vàng mắt rõ rệt này còn có thể liên quan đến ung thư đường mật hoặc ung thư tuyến tụy do khối u xâm lấn ống mật, làm gián đoạn dịch tiết và đẩy nồng độ bilirubin tăng cao.

2. Nhãn cầu lồi lên bất thường

Khi thấy mắt lồi, phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến bệnh lý tuyến giáp hoặc cận thị. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các khối u hốc mắt, u nội nhãn hoặc chứng cơ vân hốc mắt cũng là nguyên nhân đẩy nhãn cầu nhô ra ngoài.

Đáng chú ý, một số bệnh nhân mắc ung thư vòm họng bị lồi mắt khi các tế bào ác tính bắt đầu xâm lấn vào cấu trúc hốc mắt. Ngoài ra, các căn bệnh nguy hiểm khác như ung thư phổi, ung thư vú và u hắc tố khi di căn đến vùng hốc mắt cũng có thể gây ra hiện tượng nhãn cầu lồi bất thường này.

3. Thị lực suy giảm nhanh chóng

Nếu bỗng nhiên đôi mắt bị mờ đi đột ngột hoặc thị lực sụt giảm nghiêm trọng trong một thời gian ngắn, bạn nên xem xét khả năng mắc một số loại ung thư nguy hiểm.

Các khối u ác tính trong não hoặc ung thư phổi khi tăng trưởng có thể chèn ép lên dây thần kinh thị giác và dẫn đến mất thị lực. Đặc biệt, nếu tình trạng suy giảm thị lực này đi kèm với các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn hoặc nôn mửa, bạn cần phải đến bệnh viện khám kịp thời để loại trừ khả năng mắc u não.

4. Quầng thâm mắt đậm lên khó hiểu

Ngoài nguyên nhân thức khuya quen thuộc, quầng thâm mắt dễ nhận thấy và tình trạng da sạm màu còn có thể do ung thư gan gây ra.

Gan là cơ quan chịu trách nhiệm cân bằng hệ thống nội tiết trong cơ thể. Khi gan bị tế bào ung thư tấn công, chức năng gan suy giảm sẽ làm phá vỡ sự cân bằng nội tiết, kích thích cơ thể sản sinh ra một lượng lớn hắc sắc tố melanin. Dưới tác động của estrogen, lượng melanin này sẽ tích tụ tại những vùng da mỏng quanh mắt, tạo nên quầng thâm đậm màu mà y học gọi là "khuôn mặt bệnh gan".

5. Sụp mí mắt một bên

Khi con người già đi, da chảy xệ gây sụp mí là hiện tượng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, sụp mí mắt đột ngột có thể là dấu hiệu sớm của căn bệnh ung thư phổi.

Nguyên nhân là do khối u ở phổi khi tiến triển sẽ xâm lấn và chèn ép lên các dây thần kinh ngực, dây thần kinh hoành khiến quá trình truyền tín hiệu bị cản trở. Điều này làm ảnh hưởng đến chuyển động của các cơ điều khiển việc nâng mí mắt, dẫn đến hiện tượng sụp mí. Bên cạnh đó, các khối u não chèn ép thần kinh cũng có thể là thủ phạm gây ra triệu chứng này.

6. Xuất hiện các khoảng tối khi nhìn

Khiếm khuyết thị trường là tình trạng bạn bị mất tầm nhìn, xuất hiện khoảng tối ở một khoảng không gian nào đó. Khi dấu hiệu này xuất hiện, u não hoặc u tuyến yên là những căn bệnh đầu tiên cần phải xem xét.

Các khối u ác tính này sẽ chèn ép hoặc ăn mòn các đường dẫn truyền thị giác và vỏ não thị giác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của người bệnh.

Những dấu hiệu ở mắt nêu trên là lời cảnh báo quý giá từ cơ thể. Nếu bạn hoặc người thân thường xuyên gặp phải, hoặc các triệu chứng này đột ngột xuất hiện mà không rõ nguyên nhân, không thuyên giảm theo thời gian, hãy đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám. Phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm chính là cơ hội duy nhất để bạn giành lại sự sống từ tay tử thần!

Nguồn và ảnh: The Paper, Zhihu