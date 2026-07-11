Nếu Hàng không Sơn Đông được dân mạng phong là "hãng bay nhanh nhất Trung Quốc", thì ở mặt đất, danh hiệu "vua tốc độ" từ lâu đã thuộc về một cái tên khác: Xe buýt Vũ Hán.

Trên mạng xã hội Trung Quốc từng có một câu nói đùa nổi tiếng: "Ở Vũ Hán, nếu đang vội thì đừng gọi taxi, hãy đi xe buýt."

Nghe tưởng vô lý, nhưng với những ai từng trải nghiệm hoặc xem video về các chuyến xe buýt ở thành phố này, câu nói ấy lại... hợp lý đến lạ.

Ở Vũ Hán, nếu đang vội thì đừng gọi taxi, hãy đi xe buýt.

Huyền thoại "tàu lượn xe buýt" bắt nguồn từ đâu?

Có thời điểm, chỉ cần gõ từ khóa "Wuhan Bus" trên Weibo hay Douyin là hiện ra hàng loạt đoạn clip ghi cảnh những chiếc xe buýt dài hàng chục mét lao vun vút trên đường, ôm cua gọn ghẽ, len lỏi giữa dòng xe đông đúc khiến người xem vừa hồi hộp vừa không nhịn được cười.

Không ít cư dân mạng còn ví mỗi chuyến xe chẳng khác nào một màn chơi tàu lượn siêu tốc miễn phí.

Điều thú vị là "xe buýt Vũ Hán" không hoàn toàn là một meme do Internet tự nghĩ ra. Nguồn gốc của danh tiếng này đến từ hệ thống xe buýt nhanh (BRT) trên đại lộ Hùng Sở (Xiongchu Avenue) - một trong những tuyến BRT nổi tiếng nhất thành phố.

Tuyến BRT của Vũ Hán được thiết kế với làn đường ưu tiên.

Khác với xe buýt thông thường phải chen chúc giữa dòng phương tiện, tuyến BRT của Vũ Hán được thiết kế với làn đường ưu tiên nằm giữa các trục đường lớn, gần như tách biệt hoàn toàn với xe máy và ô tô cá nhân. Nhờ đó, xe có thể duy trì tốc độ ổn định mà không phải liên tục dừng, nhích từng mét như nhiều tuyến xe buýt đô thị khác.

Xe hoạt động xuyên suốt đến tối muộn.

Nhưng hạ tầng hiện đại mới chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại nằm ở... các bác tài.

Nếu Hàng không Sơn Đông nổi tiếng vì "bay nhanh" nhờ công nghệ, thì tài xế xe bus Vũ Hán lại được cư dân mạng kính nể vì kỹ năng lái xe được miêu tả là "thần sầu". Tăng tốc dứt khoát, ôm cua gọn, lách xe cực ngọt và phanh đúng lúc là những đặc điểm thường được nhắc đến. Chính sự kết hợp giữa làn đường ưu tiên và phong cách lái xe quyết đoán đã tạo nên cảm giác như đang ngồi trên một chuyến tàu lượn, khiến "xe buýt Vũ Hán" trở thành meme nổi tiếng khắp Internet Trung Quốc.

Kỹ năng lái xe của các bác tài được miêu tả là "thần sầu".

Trên mạng xã hội từng xuất hiện vô số bình luận hài hước: "Fast & Furious nếu quay ở Trung Quốc thì nên mời tài xế xe bus Vũ Hán đóng chính", hay "Lên xe lúc còn bình thường, xuống xe bỗng thấy mình khỏe hẳn vì vừa tập xong bài cardio". Thậm chí có người còn đùa rằng ở Vũ Hán, đi xe buýt không chỉ là phương tiện giao thông mà còn là một hoạt động giải trí.

Thành phố mà "không đi thì sẽ chẳng bao giờ đi được"

Một phần khiến các tài xế phải lái xe quyết đoán đến vậy đến từ chính giao thông của Vũ Hán. Đây là một trong những đô thị lớn nhất miền Trung Trung Quốc với mật độ phương tiện rất cao, nhiều nút giao phức tạp và thường xuyên ùn tắc.

Người dân vẫn ưu tiên đi xe buýt nếu cần nhanh.

Trên các diễn đàn, cư dân mạng từng truyền nhau đủ loại giai thoại về giao thông Vũ Hán. Có người kể sáng ngủ dậy bỗng thấy cả tuyến đường hai chiều... đồng loạt đi ngược chiều. Có người lại đúc kết triết lý nổi tiếng: "Ở Vũ Hán, nếu bạn không đi thì bạn sẽ chẳng bao giờ đi được." Ý của câu nói là nếu cứ chờ người khác nhường đường thì có lẽ... đến tối vẫn chưa sang được bên kia đường.

Dĩ nhiên, đây chủ yếu là những câu chuyện mang tính cường điệu để gây cười trên Internet, nhưng cũng phần nào phản ánh hình ảnh về một thành phố có nhịp giao thông rất sôi động.

Chính vì nổi tiếng với tốc độ, xe buýt Vũ Hán còn được dân mạng gắn cho đủ loại biệt danh. Có người nói: "Ở nơi khác, muộn giờ thì gọi taxi. Ở Vũ Hán, tài xế taxi sẽ chỉ bạn ra bến xe buýt." Có người lại bảo: "Chỉ cần 2 tệ là đã được ngồi máy bay."

Người dân chỉ cần quét QR Code để thanh toán.

Một số đoạn video còn cho thấy những chiếc xe buýt dài vào cua rất gắt nhưng vẫn giữ được sự ổn định, khiến cư dân mạng liên tục bình luận bằng những biểu tượng "toát mồ hôi". Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù đem lại cảm giác "thót tim", hệ thống BRT Vũ Hán vẫn được đánh giá có mức độ an toàn cao. Các tuyến xe vận hành trên hạ tầng riêng, kết hợp hệ thống điều khiển giao thông thông minh, camera giám sát và các công nghệ hỗ trợ phanh, giúp đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như các phương tiện khác. Nói cách khác, cảm giác hồi hộp chủ yếu đến từ trải nghiệm tốc độ chứ không phải vì hệ thống thiếu an toàn.

Khi trời ngập, tài xế xe buýt lại hóa... thuyền trưởng

Nếu ngày thường các bác tài được ví như tay đua F1, thì mỗi mùa mưa, họ lại có thêm một nghề mới mà dân mạng gọi vui là “thuyền trưởng”.

Không ít video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh xe buýt lội qua những đoạn đường ngập sâu, rẽ sóng như một chiếc tàu, trong khi nhiều phương tiện khác phải dừng lại. Chính vì thế mà cư dân mạng Trung Quốc đã chế ra câu nói nổi tiếng: "Một thuyền trưởng không biết lái máy bay thì không phải là một tài xế xe buýt Vũ Hán giỏi."

Xe buýt lội qua những đoạn đường ngập sâu, rẽ sóng như một chiếc tàu.

Một câu nói kết hợp đủ cả đường bộ, đường thủy và hàng không, nhưng lại đủ để mô tả hình tượng "toàn năng" của các bác tài trong mắt cộng đồng mạng.

Dĩ nhiên, không phải lúc nào xe buýt cũng có thể "phi như bay". Trong những năm gần đây, chính quyền Vũ Hán đã siết chặt việc quản lý xe buýt công cộng. Nhiều tuyến được quy định tốc độ tối đa khoảng 40 km/h trong khu vực nội đô, đồng thời lắp đặt hệ thống giám sát hành trình, camera theo dõi và các thiết bị đánh giá kỹ năng lái xe.

Xe buýt lội qua những đoạn đường ngập sâu, rẽ sóng như một chiếc tàu.

Một chi tiết khiến nhiều người thích thú là trên một số xe còn đặt một cốc nước cạnh khu vực điều khiển. Nếu tài xế tăng tốc, phanh hay đánh lái quá gắt khiến nước sóng sánh hoặc tràn ra ngoài, chuyến xe sẽ bị đánh giá không đạt tiêu chuẩn vận hành êm ái.

"Tàu lượn Vũ Hán" vì thế đã không còn "đáng sợ" như lời đồn năm nào. Thế nhưng, trong ký ức của cộng đồng mạng Trung Quốc, đây vẫn là một trong những "huyền thoại giao thông" nổi tiếng nhất.

Bởi hiếm có phương tiện công cộng nào mà chỉ với giá vé vài tệ, hành khách lại có cảm giác như vừa hoàn thành một chuyến đi, vừa trải nghiệm xong một trò chơi cảm giác mạnh trong công viên giải trí.