‘Nếu điều đó xảy ra, Ukraine sẽ chỉ còn là vùng đất đầy hố bom giống bề mặt Mặt Trăng’

Giới chức và các kênh thông tin quân sự Ukraine cho rằng, Nga đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), có thể diễn ra trong vài ngày tới, báo Nga MK.ru đưa tin hôm nay 25/7.

Theo đánh giá từ phía Kiev, các mục tiêu tiềm năng bao gồm thủ đô Kiev cùng hai tỉnh Zhytomyr và Rivne, trong bối cảnh Nga vẫn duy trì cường độ không kích cao trên nhiều hướng chiến trường.

Cảnh báo này được đưa ra sau hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga nhằm vào các cơ sở quân sự, kho hậu cần và hạ tầng năng lượng của Ukraine những ngày qua. Theo phía Ukraine, việc chuẩn bị cho đợt tập kích mới của Nga đã được hoàn tất từ trước đó và nhiều dấu hiệu cho thấy chiến dịch có thể sớm được triển khai.

Tuy nhiên, nhà sử học quân sự và chuyên gia về lực lượng phòng không Nga Yuri Knutov cho rằng, tuyên bố của Kiev cần được nhìn nhận một cách thận trọng.

“Tôi cho rằng, Ukraine đang cố tạo ra hình ảnh rằng ban lãnh đạo quân sự mới của họ có khả năng nắm được toàn bộ kế hoạch của Nga. Thực chất đây là một thông điệp mang tính tuyên truyền, nhằm thể hiện rằng họ có hệ thống tình báo và chỉ huy đủ năng lực theo dõi mọi động thái của đối phương”, ông Knutov nói với báo Nga Moskovsky Komsomolets (MK).

Theo chuyên gia Knutov, các đợt tập kích quy mô lớn của Nga hiện đã trở thành hoạt động thường xuyên và liên tục. “Chúng tôi thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn gần như sau mỗi một hoặc hai ngày. Hiệu quả khá cao và hệ thống phòng không Ukraine vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó”, ông nhận định.

Tên lửa Nga đang hướng về mục tiêu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Sẽ tiếp tục đánh vào các cơ sở sản xuất UAV và tên lửa?

Khi được hỏi những mục tiêu nào nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị Nga tập kích, ông Knutov cho rằng, trọng tâm vẫn sẽ là các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

“Các đòn đánh sẽ nhằm vào những nhà máy hoặc phân xưởng chưa bị phá hủy, hoặc mới chỉ bị hư hại nhẹ sau các cuộc không kích trước đây”, ông nói.

Theo ông, mục tiêu của Nga là từng bước làm tê liệt năng lực sản xuất quốc phòng của Ukraine.

“Các cuộc tấn công sẽ được tiến hành theo cách khiến những doanh nghiệp sản xuất UAV, tên lửa hành trình và tên lửađạn đạo không còn khả năng hoạt động”, ông Knutov nhận định.

Bên cạnh lĩnh vực quốc phòng, chuyên gia Nga cho rằng, hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải cũng sẽ tiếp tục nằm trong danh sách mục tiêu ưu tiên.

“Hệ thống năng lượng và giao thông cũng cần bị làm tê liệt”, ông nói, đồng thời nhắc lại tuyên bố gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng đất nước có thể phải trải qua “mùa đông khó khăn nhất” từ khi xung đột bùng phát.

Theo đánh giá của ông Knutov, việc gây sức ép lên các tuyến điện lực, đường sắt và mạng lưới hậu cần sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của nền công nghiệp quân sự Ukraine cũng như quá trình tiếp nhận viện trợ từ phương Tây.

Tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal trên máy bay MiG-31K của Nga. Ảnh: ResearchGate.

Thay đổi nhân sự cấp cao của quân đội Ukraine thu hút sự chú ý

Những thay đổi mới nhất trong bộ máy chỉ huy quân đội Ukraine là dấu hiệu Kiev đang tìm cách điều chỉnh chiến lược trước sức ép ngày càng lớn trên chiến trường.

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã rời cương vị và được thay thế bởi Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi - người trước đó chỉ huy Lực lượng Liên hợp. Ông Drapatyi, người có những phát biểu cứng rắn sau khi nhậm chức, hiện nằm trong danh sách truy nã của Nga.

Đại tướng Andriy Hnatov cũng đã rời vị trí Tổng tham mưu trưởng và người kế nhiệm là Thiếu tướng Ihor Skybiuk.

Đây là lần thay đổi lớn thứ ba trong bộ máy chỉ huy quân đội Ukraine kể từ năm 2022.

Ngoài ra, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov rời nhiệm sở, ông Yevhen Khmara hiện đảm nhiệm vai trò quyền bộ trưởng. Nếu tính từ khi xung đột nổ ra, đây là bộ trưởng quốc phòng thứ năm của Ukraine.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhen Khmara. Ảnh: Ukinform.

Mục tiêu tiếp theo là siết chặt cô lập Ukraine

Bình luận về diễn biến sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga, trong đó có Saint Petersburg, Simferopol và Kirov, ông Knutov cho rằng, Nga sẽ tăng cường các biện pháp nhằm cô lập Ukraine về mặt hậu cần.

“Theo tôi, quá trình cô lập Ukraine đang được đẩy mạnh. Việc phong tỏa trên biển đã bắt đầu phát huy tác dụng và bước tiếp theo là gây sức ép lên các tuyến vận tải kết nối với Romania và Ba Lan, làm mọi cách để Ukraine bị giảm thiểu khả năng tiếp cận thế giới bên ngoài”, ông nói.

Các tuyến đường bộ, đường sắt và các đầu mối trung chuyển viện trợ sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chiến lược của Nga.

Tên lửa siêu vượt âm Zircon của Nga. Ảnh: Ilmessaggero.

Vẫn là chiến tranh tiêu hao

Trước nhận định của một số nguồn tin Ukraine rằng cuộc xung đột đang chuyển từ chiến tranh tiêu hao sang chiến tranh tổng lực, ông Knutov cho rằng cách đánh giá này chưa phản ánh đúng thực tế.

“Đúng là ngay tại Ukraine cũng có nhiều ý kiến cho rằng cuộc xung đột đã chuyển sang giai đoạn chiến tranh tổng lực. Nhưng theo tôi, đối với Nga, đây vẫn là cuộc chiến tiêu hao”, ông nói.

Theo ông, khái niệm “chiến tranh tổng lực” chỉ thực sự xuất hiện nếu các loại vũ khí chiến lược được sử dụng ở cấp độ hoàn toàn khác.

“Nếu một ngày nào đó các tên lửa Kinzhal , Zircon hay Iskander mang đầu đạn hạt nhân được sử dụng thì khi đó mới có thể gọi là chiến tranh tổng lực. Nếu điều đó xảy ra, Ukraine sẽ chỉ còn là một vùng đất đầy hố bom giống như bề mặt Mặt Trăng ”, ông nhận định.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng ông không mong muốn kịch bản đó xảy ra.

“Tôi hy vọng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Điều chúng ta cần là các bên sớm nhận thức được sự cần thiết phải chấm dứt xung đột và đạt được một giải pháp thông qua đàm phán, trong đó các lợi ích của Nga được phương Tây và Ukraine công nhận”, ông kết luận.