Nếu có bài thi da đẹp thì Đỗ Hà 100 điểm

Trong ngày hỷ sự 22/10, Đỗ Hà thực sự khiến công chúng không thể rời mắt bởi vẻ ngoài rạng ngời của một nàng dâu hào môn đích thực. Từ kiểu tóc, lớp makeup cho đến chiếc váy cưới tinh khôi, mọi chi tiết đều hoàn hảo, tôn trọn nhan sắc ngọt ngào và thanh thoát cho nàng Hậu. Điều khiến dân tình trầm trồ hơn cả chính là làn da mịn màng, căng bóng - yếu tố giúp gương mặt Đỗ Hà trở nên tươi sáng, ghi điểm tuyệt đối ở mọi khung hình dù là ảnh chụp bằng cam thường hay máy ảnh chuyên nghiệp. Ngay cả trong những khoảnh khắc xúc động bật khóc, nhan sắc của người đẹp xứ Thanh vẫn đẹp đến nao lòng. Có thể nói, Đỗ Hà đã giành trọn điểm 10 trong "bài thi da đẹp" tại đám cưới của chính mình.

Cận cảnh visual ngọt ngào của Đỗ Hà trong lễ đón dâu sáng nay

Dù trong khoảnh khắc xúc động khi lên xe hoa về nhà chồng...

...thì nhan sắc rạng rỡ cùng làn da hoàn hảo của Đỗ Hà vẫn chiếm trọn spotlight, đẹp bất chấp cam thường

Trong lễ cưới hoành tráng diễn ra vào buổi chiều tối, Đỗ Hà thay nhiều đầm xòe để đón tiếp hàng nghìn khách mời. Dù thay đổi liên tục về trang phục, nàng Hậu vẫn ghi điểm tuyệt đối từ style tinh tế, nhan sắc rực rỡ cho đến làn da căng bóng mịn màng, khiến ai cũng phải trầm trồ

Để có được "hào quang" đẹp từng chân tơ kẽ tóc, Đỗ Hà đã cực kỳ chỉn chu và tâm huyết trong việc chăm sóc bản thân. Cô duy trì thói quen dưỡng da đều đặn, chú trọng từng bước trong chu trình skincare, vậy nên dù xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào hay ngay cả trong ngày trọng đại của bản thân, nàng Hậu đều rạng rỡ và hoàn hảo. Trên MXH cá nhân, cô nhiều lần tự tin khoe mặt mộc - làn da mịn màng, sáng khỏe và trẻ trung đến mức ai nhìn cũng phải xuýt xoa. Bên cạnh đó, Đỗ Hà cũng không ngần ngại chia sẻ các bước chăm sóc da và sản phẩm yêu thích, giúp các chị em dễ dàng tham khảo và học theo.

Hình ảnh mới nhất về mặt mộc "xịn đỉnh" vừa được cô dâu Đỗ Hà đăng tải gần đây

Khám phá chu trình dưỡng da cơ bản của Đỗ Hà

Đỗ Hà từng chia sẻ chu trình dưỡng da buổi tối của mình trên TikTok và nhanh chóng thu hút gần 500.000 lượt xem. Routine của nàng Hậu không quá cầu kỳ nhưng rất chỉn chu, thể hiện rõ sự am hiểu và đầu tư cho làn da.

Toner Obagi là sản phẩm được Đỗ Hà lựa chọn để loại bỏ tế bào chết, làm sạch sâu và sẵn sàng hấp thụ các bước dưỡng tiếp theo. Sau khoảng 15-20 phút khi toner đã khô, Đỗ Hà tiếp tục với bộ đôi Elixir Lotion và Elixir Brightening Clear để cân bằng độ ẩm, dưỡng trắng và ngăn ngừa lão hóa. Hoàn tất ba bước dưỡng cơ bản, cô chuyển sang sử dụng Cle De Peau Cream - sản phẩm cao cấp giúp tăng độ đàn hồi và săn chắc, mang lại làn da mịn màng, rạng rỡ.

Gợi ý mua sắm: - Toner BHA Obagi Clenziderm MD Pore Therapy - Elixir White Whitening Clear Lotion - Elixir Brightening Clear Emulsion 2 - Cle De Peau Beaute Intensive Fortifying Cream

Kết thúc chu trình dưỡng da mặt, Đỗ Hà tiếp tục sử dụng sản phẩm của Elixir - kem dưỡng White Enriched Wrinkle White Cream. Sản phẩm chứa retinol giúp làm mờ nếp nhăn, cải thiện vùng da quanh mắt và khóe miệng, mang lại diện mạo tươi trẻ, căng mịn. Cuối cùng, Đỗ Hà hoàn tất routine skincare với son dưỡng L'Occitane, giữ đôi môi luôn mềm mại và ẩm mượt.

Gợi ý mua sắm: - Elixir White Enriched Wrinkle White Cream - Dưỡng môi L'Occitane



