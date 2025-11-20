Nên xé hay chọc thủng màng nhôm khi dùng sữa chua uống?

Mới đây, hãng Yakult Nhật Bản đã công bố cách uống đúng chuẩn, đồng thời cảnh báo nhiều thói quen phổ biến của người tiêu dùng thực chất lại là sai lầm. Uống sai cách chưa đáng nói, uống quá nhiều còn có thể dẫn đến 5 vấn đề sức khỏe mà ít người ngờ tới.

Sữa chua uống là loại thức uống được cả trẻ em lẫn người lớn ưa thích, vị ngọt chua sau bữa ăn rất dễ gây “nghiện”. Nhưng khảo sát tại Nhật Bản cho thấy có tới hơn 70% người tiêu dùng bóc nửa lớp màng nhôm để uống, gần 25% chọn cách dùng móng tay chọc lỗ. Đây lại là những cách được đánh giá là kém vệ sinh.

Nhiều nghiên cứu từng ghi nhận, chỉ riêng khe móng tay có thể chứa hàng trăm loại vi khuẩn. Nếu người uống vừa cầm nắm tiền bạc, điện thoại, tay nắm cửa… những vi khuẩn như Salmonella (gây tiêu chảy), E.coli hoặc thậm chí tụ cầu vàng ở vùng da có vết thương đều có thể theo lỗ chọc đi thẳng vào cơ thể.

Một số người còn dùng răng cắn lớp màng, thậm chí cắn cả miệng chai. Những cách này vừa thiếu an toàn thực phẩm, vừa tiềm ẩn nguy cơ nuốt phải mảnh nhôm hoặc gây hư men răng. Nhiều bác sĩ nha khoa, như Jonathan Schwartz (Mỹ), từng khẳng định: tuyệt đối không dùng răng như một “dụng cụ”, ngay cả trong việc xé tem chai hay kéo bao nilon vì có thể làm nứt răng hoặc đau khớp hàm.

Vậy uống sữa chua uống thế nào mới đúng?

Theo hướng dẫn chính thức của Yakult Nhật Bản, người dùng chỉ cần vuốt phẳng phần màng nhôm bao quanh miệng chai, sau đó giữ thân chai bằng một tay, tay còn lại kéo mạnh phần mép là lớp màng sẽ được bóc nguyên vẹn. Cách làm này sạch sẽ, tránh tạo bọt hoặc làm mép nhôm cong lên gây khó khăn khi uống.

Không chỉ cách uống, nhiều người còn tin rằng “sữa chua uống càng uống nhiều càng tốt cho đường ruột”. Các chuyên gia dinh dưỡng lại đưa ra cảnh báo hoàn toàn ngược lại. Để hợp khẩu vị trẻ em, nhiều hãng đã bổ sung nhiều đường tinh luyện. Một khảo sát của chuyên gia dinh dưỡng Trung Quốc Lý Giai Huệ cho thấy 6/8 loại sữa chua uống trên thị trường có lượng đường cao hơn cả nước ngọt, thậm chí có sản phẩm cao hơn 1,5 lần so với nước ngọt có ga.

Nếu xem sữa chua uống như nước uống hằng ngày, cơ thể phải đối mặt với 5 rủi ro sức khỏe: ngưỡng đường tăng quá mức có thể kích thích viêm niêm mạc ruột; ảnh hưởng đến “trục ruột - não”, khiến cơ thể càng thèm đồ ngọt; làm đường huyết tăng đột ngột và lâu dài gây ảnh hưởng mạch máu, thần kinh; tăng nguy cơ tăng cân; cuối cùng là các triệu chứng như đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy do nạp quá nhiều lợi khuẩn cùng đường.

Các chuyên gia Nhật Bản khuyến nghị một chai nhỏ mỗi ngày là đủ, và không nên dùng thay nước lọc. Lượng đường trong loại thức uống này cũng cần được tính vào tổng lượng đường của cả ngày. Việc bổ sung rau xanh và chất xơ còn có tác dụng nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi tự nhiên trong ruột, giúp đường tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang