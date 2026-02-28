Nên làm nóng chảo trước hay cho dầu trước? Sai 1 bước có thể hỏng lớp chống dính, tăng nguy cơ tổn thương thực quản

Xào rau mà vừa cho nguyên liệu vào đã dính đáy chảo, dầu bốc khói mù mịt như “cháy bếp”, rất có thể bạn đã cho dầu sai thời điểm. Thực tế, không có một đáp án chung cho mọi loại chảo. Thời điểm cho dầu phụ thuộc vào chất liệu chảo, nếu làm sai không chỉ ảnh hưởng món ăn mà còn làm giảm tuổi thọ dụng cụ nấu nướng, thậm chí tiềm ẩn rủi ro sức khỏe.

Theo chuyên gia ẩm thực Taylor Ann Spencer, biên tập viên của trang ẩm thực Delish tại Mỹ, thời điểm cho dầu có thể chia thành bốn kiểu cơ bản gồm làm nóng chảo rồi mới cho dầu, làm nóng chảo và dầu cùng lúc, cho dầu vào chảo nguội rồi mới đun, hoặc cho nguyên liệu vào ngay khi dầu còn nguội. Mỗi loại chảo sẽ phù hợp với một cách khác nhau.

Chảo chống dính: nên cho dầu khi chảo còn nguội

Chảo chống dính có lớp phủ polytetrafluoroethylene, còn gọi là Teflon. Lớp này giúp thức ăn không bám dính, nhưng khi bị đun ở nhiệt độ cao trên 260 độ C có thể phân hủy và tạo ra khói chứa chất gây kích ứng, dẫn đến các triệu chứng như đau đầu, sốt, đau họng. Dù các biểu hiện thường tự hết sau 24 đến 48 giờ, việc hít phải thường xuyên vẫn tiềm ẩn nguy cơ.

Vì vậy, với chảo chống dính, nên cho dầu ngay từ khi chảo còn nguội rồi mới bật bếp. Tránh đun chảo rỗng quá lâu vì có thể làm hỏng lớp phủ và rút ngắn tuổi thọ chảo.

Chảo inox: làm nóng chảo trước, sau đó mới cho dầu

Chảo inox thường gây tranh luận vì dễ dính nếu dùng sai cách. Taylor Ann Spencer khuyến nghị nên làm nóng chảo trước đến một mức nhất định rồi mới cho dầu.

Cách kiểm tra khá đơn giản: nhỏ vài giọt nước vào chảo. Nếu nước tụ lại và “nhảy múa” trên bề mặt, nghĩa là nhiệt độ đã phù hợp để cho dầu. Nếu nước bốc hơi ngay lập tức và phát ra tiếng xèo xèo mạnh, chảo đang quá nóng, nên tắt bếp và đợi nguội bớt rồi mới thêm dầu.

Lưu ý quan trọng: không bao giờ đổ nước vào chảo khi trong chảo đã có dầu nóng, vì có thể gây bắn dầu và bỏng.

Chảo tráng men: cho dầu khi chảo còn nguội

Lớp men bên trong chảo thực chất là một lớp phủ thủy tinh silicat. Nếu đun chảo khô ở nhiệt độ cao, lớp này có thể giãn nở không đều, gây nứt hoặc bong tróc. Những mảnh vỡ li ti nếu lẫn vào thực phẩm có thể làm tổn thương thực quản hoặc đường tiêu hóa nếu nuốt phải.

Do đó, với chảo tráng men, nên cho dầu vào từ khi chảo còn nguội rồi mới bật bếp để hạn chế sốc nhiệt và giúp nhiệt phân bố đều hơn.

Chảo gang: làm nóng chảo trước rồi mới cho dầu

Chảo gang không có lớp chống dính nhân tạo, chịu nhiệt tốt và phù hợp để làm nóng chảo rỗng trước khi cho dầu. Tuy nhiên, thời gian làm nóng thường lâu hơn so với chảo inox để đảm bảo nhiệt lan tỏa đều.

Dù vậy, không nên đun quá lâu mà không có dầu vì có thể làm chảo bị khô và tăng nguy cơ gỉ sét. Sau khi sử dụng, nhiều đầu bếp khuyên nên lau khô và thoa một lớp dầu mỏng lên bề mặt khi chảo đã nguội để bảo dưỡng.

Tóm lại, không phải lúc nào “nóng chảo trước” cũng đúng. Với chảo chống dính và chảo tráng men, nên cho dầu khi chảo còn nguội. Với chảo inox và chảo gang, nên làm nóng chảo trước rồi mới thêm dầu. Chỉ cần thay đổi một thao tác nhỏ trong bếp, bạn có thể bảo vệ lớp phủ chảo, giảm khói dầu và hạn chế rủi ro không đáng có cho sức khỏe.

Nguồn và ảnh: HK01