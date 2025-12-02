Nên gội đầu trước hay tắm trước? Tưởng đơn giản nhưng hóa ra lâu nay nhiều người đã làm sai

Sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, nhiều người thường bước vào phòng tắm và làm sạch cơ thể một cách vội vàng, ít chú ý đến trình tự tắm gội. Không ít người có thói quen gội đầu trước, hoặc để vòi sen xối thẳng từ đầu xuống rồi mới bắt đầu tắm. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo những thói quen tưởng chừng vô hại này có thể gây tác động không tốt đến sức khỏe, đặc biệt trong mùa đông.

Bác sĩ Tôn Thanh Phương - Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Thụy Kim, Thượng Hải (Trung Quốc) - cho biết, trong thời tiết lạnh, việc gội đầu trước khi tắm toàn thân có thể khiến tuần hoàn máu bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề liên quan đến não bộ. Theo ông, thứ tự tắm sai không chỉ làm giảm hiệu quả làm sạch mà còn gây tổn hại cho da và tóc. Để quá trình tắm phát huy tác dụng tốt nhất, người dân nên áp dụng trình tự tắm khoa học dưới đây:

Bước 1: Rửa mặt trước

Ngay khi bước vào phòng tắm, nhiệt độ và độ ẩm tăng cao sẽ khiến lỗ chân lông trên khuôn mặt giãn nở nhanh chóng. Nếu không rửa mặt trước, lớp bụi bẩn và bã nhờn tích tụ cả ngày có thể dễ dàng thâm nhập sâu hơn vào da, gây bít tắc và hình thành mụn. Vì vậy, bước làm sạch đầu tiên nên bắt đầu từ khuôn mặt.

Theo tờ Health Sina, các chuyên gia khuyến nghị rửa mặt ba lần mỗi ngày: sau khi thức dậy, sau giờ nghỉ trưa và trước khi tắm buổi tối. Một lưu ý quan trọng là không nên dùng nước quá nóng để rửa mặt. Nước nóng khiến da bị mất độ ẩm, làm lớp màng bảo vệ tự nhiên suy yếu và thúc đẩy quá trình lão hóa. Nước ấm vừa phải mới là lựa chọn phù hợp để bảo vệ làn da.

Thứ tự tắm chuẩn được các bác sĩ đề xuất là: Rửa mặt - Tắm toàn thân - Gội đầu.

Bước 2: Tắm toàn thân

Sau khi làm sạch mặt, chúng ta có thể chuyển sang bước tắm toàn thân. Lúc này, nước nên được điều chỉnh ấm hơn một chút để giúp cơ thể thư giãn và kích thích lưu thông máu. Dưới tác động của hơi nước và nhiệt độ, lỗ chân lông trên cơ thể mở rộng, tạo điều kiện cho mồ hôi và bụi bẩn được đào thải dễ dàng hơn.

Theo một số nghiên cứu, mỗi kilogram mồ hôi thải ra có thể giúp cơ thể tiêu hao khoảng 540 calo. Thậm chí, việc tắm nước nóng ở mức 40°C trong khoảng 10 phút cũng có thể giúp đốt cháy khoảng 200 calo. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo không nên tắm quá lâu. Thời gian tắm lý tưởng không vượt quá 20 phút để tránh tình trạng mất nước, chóng mặt hoặc tụt huyết áp.

Trong thời gian tắm, bạn có thể thả lỏng toàn thân, nhắm mắt và tận hưởng dòng nước ấm để giải tỏa căng thẳng. Đây được xem là một phương pháp thư giãn phù hợp trong những ngày làm việc áp lực.

Bước 3: Gội đầu sau cùng

Khác với thói quen phổ biến của nhiều người, gội đầu không phải là bước nên làm đầu tiên. Khi cơ thể đã được làm ấm trong quá trình tắm, hơi nước sẽ giúp tóc mềm hơn, da đầu mở nang lông, giúp dầu gội phát huy hiệu quả tốt hơn. Đồng thời, gội đầu sau cùng giúp cơ thể tránh được tình trạng thay đổi nhiệt độ đột ngột khi xối nước lên đầu vào mùa lạnh.

Khi gội, nên làm ướt tóc hoàn toàn rồi thoa dầu gội từ da đầu đến phần ngọn tóc. Các chuyên gia lưu ý không nên dùng móng tay cào mạnh vì dễ làm tổn thương da đầu. Sau khi xả sạch dầu gội, có thể dùng dầu xả để tóc mềm hơn, massage nhẹ nhàng từ 3-5 phút rồi xả lại bằng nước.

Điều quan trọng nữa là không gội đầu bằng nước quá nóng. Mặc dù nước nóng mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng lại khiến da đầu khô, tiết nhiều dầu hơn và làm xuất hiện gàu. Nhiệt độ nước phù hợp để gội vào mùa đông là khoảng 40-45°C.

Ngoài ra, nên tránh chà xát tóc quá mạnh khi đang ướt. Tóc lúc này rất yếu, dễ gãy rụng. Hãy dùng lược răng thưa để gỡ rối nhẹ nhàng sau khi dùng dầu xả.

Không nên kỳ cọ da quá mạnh

Lớp da bên ngoài cơ thể có một màng bảo vệ tự nhiên gồm bã nhờn, mồ hôi và lớp sừng. Lớp sừng chỉ dày 0,1 mm nhưng đóng vai trò là hàng rào quan trọng ngăn chặn vi khuẩn và các tác nhân gây hại. Lớp này mất khoảng 10 ngày để tái tạo hoàn toàn. Nếu kỳ cọ quá mạnh, lớp tế bào bảo vệ bị phá vỡ, khiến da khô, kích ứng và dễ bị ngứa.

Tệ hơn, việc chà xát mạnh còn khiến da dễ bị viêm nang lông, nổi mụn nhọt và tăng nguy cơ mắc các bệnh ngoài da khác. Tốt nhất, nên sử dụng bông tắm mềm hoặc chỉ dùng tay để làm sạch những vùng da nhạy cảm.

(Theo Health Sina)