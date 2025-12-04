Nấu cơm đừng chỉ cho nước: Thêm đúng 2 thứ này, cơm dẻo ngon gấp 10

Nấu cơm là công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, tưởng đơn giản nhưng không phải lần nấu nào cũng ngon đúng ý. Đa số chúng ta đều làm theo thói quen: vo gạo, thêm nước rồi bấm nút nấu cơm. Cách này không sai, nhưng đôi khi lại cho ra nồi cơm không như ý: hạt thì khô, khi thì nhão, lúc lại bết dính. Đặc biệt với những loại gạo không quá chất lượng hoặc đã để lâu, cơm càng dễ mất độ thơm và tơi.

Những người nấu ăn lâu năm hoặc các gia đình kinh doanh cơm văn phòng, thường có mẹo riêng để "giữ phong độ" cho nồi cơm mỗi ngày. Và điều thú vị là bí quyết không nằm ở loại gạo hay nồi xịn, mà nằm ở cách nấu. Thay vì chỉ dùng nước lọc, nhiều chuyên gia ẩm thực gợi ý nên thêm 2 nguyên liệu vừa rẻ vừa quen thuộc để giúp cải thiện chất lượng cơm một cách rõ rệt. Và 2 nguyên liệu đó chính là giấm trắng và dầu ăn.

Giấm trắng - giúp cơm trắng, bóng và hạn chế thiu nhanh

Giấm trắng có tính acid nhẹ, và chỉ cần vài giọt là đủ để làm hạt gạo giữ được màu tự nhiên, hạn chế bị xỉn khi nấu, đồng thời giúp bề mặt hạt cơm khi chín trở nên căng bóng, đẹp mắt. Một ưu điểm khác là giấm hỗ trợ làm chậm quá trình cơm bị ôi, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm. Đây không phải là tác dụng mạnh như bảo quản thực phẩm, nhưng có ích cho những gia đình hay nấu cơm sáng để ăn trưa.

Lượng dùng hợp lý nhất: 3-5 giọt giấm cho nồi 2-3 bát gạo. Với lượng nhỏ như vậy, cơm không hề có vị chua.

Dầu ăn - giúp cơm tơi xốp và không bết dính

Khi thêm một lượng dầu rất nhỏ vào nước nấu, dầu sẽ tạo ra lớp màng mỏng bao quanh từng hạt gạo. Nhờ đó, hạt cơm chín đều, tách rời, không dính bết và vẫn giữ độ ẩm tốt dù bạn lỡ tay cho hơi nhiều nước.

Đây cũng là lý do cơm nhà hàng, buffet luôn có độ bóng và mềm tự nhiên. Lượng dùng hợp lý nhất: ½ muỗng cà phê dầu cho 1-2 bát gạo.

Cách nấu cơm với giấm và dầu ăn để hạt cơm tơi, thơm hơn

Bước 1. Vo gạo đúng cách

Vo nhẹ tay 1-2 lần để loại bỏ bụi và tạp chất. Không nên chà xát quá mạnh vì làm mất lớp cám tự nhiên có hương vị và dinh dưỡng.

Bước 2. Đong nước tương ứng với từng loại gạo

Gạo mềm: giảm nước nhẹ

Gạo hạt dài, hơi cứng: tăng nước một chút

Gạo lứt: nhiều nước hơn và thời gian nấu lâu hơn

Bước 3. Thêm giấm và dầu ăn

3-5 giọt giấm trắng

½ muỗng cà phê dầu ăn

Giấm giúp hạt gạo nở đều, giữ màu trắng và hạn chế cơm dễ bị ôi khi trời nóng. Dầu giữ độ ẩm ổn định, giúp hạt cơm tơi mà không bết dính. Sự kết hợp này tạo ra nồi cơm trắng hơn, mềm hơn, tơi hơn và thơm rõ rệt so với cách nấu thông thường.

Bước 4. Nấu như bình thường

Khi nồi chuyển sang chế độ giữ ấm, hãy ủ cơm thêm 10-15 phút để hạt gạo chín sâu từ trong lõi. Xới nhẹ từ dưới lên giúp cơm tơi đều mà không làm gãy hạt.

Tổng hợp