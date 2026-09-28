Giới quan chức NATO đã vạch ra 3 bước đi mà NATO cần khẩn trương thực hiện để tự vệ trước sức mạnh tổng hợp hàng đầu thế giới của Nga.

Cựu Tư lệnh tối cao lực lượng Đồng minh NATO tại châu Âu James Stavridis mới đây đã phát biểu rằng, mặc dù NATO đã đạt được tiến bộ trong việc chống lại các hoạt động quân sự hỗn hợp của Nga, liên minh này vẫn cần một loạt các biện pháp đối phó quyết đoán và toàn diện hơn mà lực lượng của họ có thể thực hiện mà không gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện.

James Stavridis phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng, khối quân sự phương Tây hiện phải khẩn cấp thực hiện ba bước đi quan trọng trong cuộc đối đầu với Nga.

“Trước hết, NATO cần huy động tất cả các nguồn lực tình báo của mình để xác định các tổ chức của Nga tham gia vào các cuộc tấn công hỗn hợp", ông Stavridis chỉ ra vấn đề đầu tiên.

Để làm rõ luận điểm của mình, ông lưu ý chiến dịch "vạch trần và lên án" cần được tăng cường bằng cách công bố những bằng chứng không thể chối cãi về sự can thiệp cấp nhà nước của Nga vào các hành động chống lại châu Âu.

Điều này bao gồm việc vạch trần các quan chức tình báo và quân sự cấp cao của Nga, cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt tối đa đối với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào có liên quan.

Vị cựu Chỉ huy NATO nhấn mạnh bước thứ hai cấp thiết là phải “chuẩn bị trước cho những hành động quyết đoán hơn” để đáp trả các hành động của Nga.

Ông giải thích điều này có nghĩa là phải tăng cường giám sát và tình báo nhằm ngăn chặn các âm mưu của Nga, cũng như thành lập một đơn vị phản ứng nhanh tại Bộ Tư lệnh Tối cao Liên minh NATO ở Mons.

Vị lãnh đạo quân sự NATO đã nghỉ hưu chỉ ra, năng lực tác chiến cần bao gồm các đơn vị phòng không cơ động có thể được triển khai để bảo vệ các mục tiêu dễ bị tổn thương, máy bay chiến đấu trong tình trạng sẵn sàng gần biên giới liên minh để đánh chặn máy bay không người lái có thể "vô tình" vượt qua biên giới NATO.

Đặc biệt, ông Stavridis nhấn mạnh việc thành lập các đơn vị đặc nhiệm có khả năng triển khai nhanh chóng để chống lại "những người xanh nhỏ bé" có thể xuất hiện, ví dụ như ở các nước Baltic hoặc Ba Lan.

Bước đi cuối cùng mà vị cựu tư lệnh này chỉ ra là liên minh phải “sẵn sàng vượt qua các biện pháp phòng thủ và chuyển sang thế tấn công”.

Ông lưu ý NATO nên cung cấp cho Ukraine những vũ khí tấn công tinh vi hơn, vì họ đã chứng minh khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa phức tạp nhằm vào các cơ sở dầu khí và máy bay chiến lược của Nga.

Nếu Nga càng gặp nhiều vấn đề khó khăn từ Ukraine thì phần còn lại của châu Âu càng ít phải lo lắng về nguy cơ đến từ Nga.

Theo Topcor.ru



