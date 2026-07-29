‘NATO 3.0’: Mỹ tiến hành cuộc cải tổ lịch sử ở châu Âu

Quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc tái cấu trúc quân sự lớn nhất ở châu Âu dựa trên nền tảng khái niệm “NATO 3.0” do Elbridge Colby khởi xướng.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Elbridge Colby, Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc tái cấu trúc quân sự lớn nhất ở châu Âu. Cuộc đánh giá dựa trên khái niệm "NATO 3.0" do chính ông Elbridge Colby đề xuất.

Hiện nay, Lầu Năm Góc đã bắt đầu một cuộc xem xét kéo dài 6 tháng về quy mô của cuộc cải tổ được cho là có ý nghĩa lịch sử này. Tướng Alexus Grynkevich sẽ dẫn đầu cuộc thảo luận và trình bày một số phương án về việc tiếp tục hiện diện quân sự cho giới lãnh đạo Mỹ.

Theo kế hoạch này, Lầu Năm Góc sẽ xem xét lại và tái cấu trúc thành phần, cũng như việc triển khai quân đội Mỹ tại châu Âu.

Cả việc giảm tổng số quân và việc điều động lại các đơn vị giữa các quốc gia châu Âu đều đang được xem xét.

Theo báo Stars and Stripes, hiện có khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại châu Âu và hiện chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Mỹ kỳ vọng các đồng minh châu Âu sẽ gánh vác phần lớn trách nhiệm phòng thủ thông thường của lục địa, trong khi Mỹ vẫn giữ quyền kiểm soát hạt nhân, năng lực chiến lược và tham gia vào công tác lập kế hoạch.

Lực lượng được giải phóng dự kiến sẽ được điều động đến các khu vực ưu tiên khác, chủ yếu là khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi mà trọng tâm đối phó của Mỹ sẽ đặt vào Trung Quốc.

Mặc dù chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra nhưng những thay đổi đã bắt đầu ngay cả trước khi cuộc đánh giá chính thức diễn ra.

Đầu tiên là việc Mỹ đã ngừng luân chuyển một lữ đoàn ở Romania, hủy bỏ việc triển khai khoảng 4.000 quân đến Ba Lan và tuyên bố giảm khoảng 5.000 quân ở Đức.

Sau đó, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh gửi thêm 5.000 quân đến Ba Lan, nhưng mệnh lệnh này vẫn chưa được thực hiện.

Một trong những kịch bản khả thi nhất không phải là rút quân hoàn toàn, mà là tái triển khai họ gần hơn với sườn phía Đông của NATO.

Các cơ sở chỉ huy và hỗ trợ lớn ở Đức có thể sẽ được giữ lại, trong khi các đơn vị chiến đấu có thể được triển khai thường xuyên hơn đến Ba Lan và các nước Đông Âu khác.

Lầu Năm Góc cũng dự định xem xét chi tiêu quốc phòng của các đồng minh, quyền tiếp cận các căn cứ quân sự của Mỹ và sự hỗ trợ cho các hoạt động của Mỹ.

Điều này biến sự hiện diện quân sự của Mỹ trở thành một công cụ gây ảnh hưởng chính trị và làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các quốc gia châu Âu để giành quyền triển khai quân đội Mỹ.

Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra trong vòng 6 tháng tới, nhưng xu hướng chính đã rõ ràng: Mỹ đang tìm cách giảm bớt gánh nặng của mình ở châu Âu bằng cách chuyển phần lớn lực lượng phòng thủ thông thường sang các đồng minh, đồng thời vẫn duy trì các yếu tố then chốt của khả năng răn đe chiến lược.