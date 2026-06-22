Các nhà khoa học Mỹ đã cung cấp thông tin ban đầu về DJ, một vật thể kỳ lạ mà con tàu mang tên "bà tổ" của loài người đã tiếp cận.

Viết trên tạp chí khoa học Science, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khoa học hành tinh Simone Marchi từ Viện Nghiên cứu Tây Nam (SwRI) tuyên bố những hiểu biết về vật thể 52246 Donaldjohanson, hay còn gọi là DJ, có thể cung cấp manh mối quan trọng về cách Trái Đất được hình thành.

52246 Donaldjohanson - DJ - được đặt theo tên của nhà cổ nhân học đã phát hiện ra hóa thạch "bà tổ của loài người" Lucy ở Ethiopia năm 1974; trong khi con tàu vũ trụ của NASA tiếp cận nó mang tên chính Lucy.

Tiểu hành tinh DJ, một vật thể có thể nắm giữ thông tin về nguồn gốc Trái Đất - Ảnh: NASA

DJ trú ngụ ở khu vực bên trong của vành đai tiểu hành tinh chính giữa Sao Hỏa và Sao Mộc.

Hình dạng 2 thùy của nó là do lịch sử hình thành phức tạp. Các nhà khoa học cho rằng khoảng 155 triệu năm trước, một vụ va chạm khổng lồ đã làm vỡ nát thiên thạch mẹ của nó, tạo ra "gia đình tiểu hành tinh Erigone".

Lucy đã bay ngang qua DJ vào tháng 4-2025. Phân tích dữ liệu từ tàu vũ trụ này, các nhà khoa học cho biết đó là một tiểu hành tinh khá nguyên thủy, chứa khoáng chất phyllosilicat chứa sắt, một loại khoáng chất được hình thành khi có mặt nước lỏng.

"Các khoáng chất phyllosilicat là dấu hiệu cho thấy nước đã từng hiện diện và có một mức độ biến đổi do nước gây ra" - tiến sĩ Marchi giải thích.

Để DJ có nước, nó hẳn đã phải hình thành ở khu vực xa Mặt Trời hơn, có thể là rìa ngoài của vành đai chính, hoặc xa hơn.

Có thể do nhiễu loạn hấp dẫn từ các hành tinh khí khổng lồ như Sao Mộc, quỹ đạo của nó bị thay đổi và đẩy dần vào phía trong như vị trí hiện tại.

Phân tích quang phổ cho thấy DJ chỉ bị biến đổi một phần bởi nước rồi dừng lại từ sớm. Có thể nó hình thành muộn hơn các vật thể khác nên các đồng vị phóng xạ (nguồn sinh nhiệt để làm tan chảy băng thành nước lỏng) đã phân rã gần hết; hoặc khu vực nó sinh ra vốn có ít trữ lượng nước ban đầu.

Câu hỏi lớn được đặt ra: Nếu một vật thể như DJ có thể bị dịch chuyển từ vùng ngoài vào vành đai phía trong, thì có bao nhiêu tiểu hành tinh đã đi theo hành trình tương tự, mang theo nước và chất hữu cơ đến để "gieo mầm" sự sống cho Trái Đất sơ khai?

Tàu Lucy sẽ tiếp tục hành trình tiếp cận các vật thể gọi là "tiểu hành tinh Trojan", với mục tiêu đầu tiên là 3548 Eurybates, có đặc điểm quang phổ và thành phần tương đối giống với DJ.

Các nhà khoa học hy vọng rằng hành trình này sẽ mang lại thông tin bổ sung, giúp nhân loại hiểu thêm về lát cắt sơ khai quan trọng của lịch sử hệ Mặt Trời, bao gồm các thông tin về sự hình thành của Trái Đất cũng như cách mà sự sống được "gieo mầm".