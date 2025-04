‘Nàng tiên cá’ bị cá mập cắn tàn phế trong thủy cung

Tai nạn xảy ra năm 2023 và mới đây vụ kiện được tòa án ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đưa ra xét xử. Nguyên đơn là cô Li, người bị cá mập cắn vào tay gây khuyết tật cấp độ 10 khi đang bơi lặn trong thủy cung.

Theo Yangzi Evening News , trước đó, cô Li đăng ký tham gia Giải Người cá mở rộng Trung Quốc, một cuộc thi biểu diễn áp dụng hệ thống tính điểm. Mỗi năm có từ 4 đến 5 cuộc thi tương tự và thứ hạng của các nàng tiên cá tại Trung Quốc được tính dựa trên tổng điểm. Những người lọt vào top 3 sẽ có thể đủ điều kiện tham gia giành Giải Nàng tiên cá thế giới.

Cô Li đã thành công khi tham gia một cuộc thi năm 2023 và muốn tập luyện trước khi cuộc thi Côn Minh diễn ra ngày 18/6. Cô mua vé để vào địa điểm huấn luyện dưới nước tại thủy cung của Wuxi Sunac Sea World.

Khoảng một giờ sau khi Li xuống nước, nhân viên an toàn trên bờ ra hiệu cho cô vào bờ và nói rằng họ cần cho cá ăn. Sau đó, anh cho phép Li xuống nước tiếp tục tập luyện. Không ngờ, lúc cô nổi lên sau khi hoàn thành các động tác huấn luyện, một con cá mập bất ngờ lao tới từ phía sau bên phải và cắn chặt vào cánh tay cô.

"Nàng tiên cá" bị cá mập cắn khi đang luyện tập ở thủy cung. (Ảnh: Sohu)

Li cho rằng cá mập có thị lực kém và có thể đã nhầm cánh tay đang run rẩy của cô là thức ăn dành cho nó; hoặc có thể nó sợ hãi nên đã ngoạm tay cô. Khi tay mình lọt vào miệng cá mập, Li phản ứng rất nhanh, dùng tay còn lại đánh vào mắt, mũi, đầu và những bộ phận nhạy cảm khác của nó.

Sau khi cá mập buông Li ra, cô nhanh chóng vào bờ, nhưng vết thương trên tay cô sâu đến mức lộ cả xương. Cô gái đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ và phải khâu hơn 100 mũi. Mặc dù tính mạng không bị đe dọa nhưng động mạch quay, tĩnh mạch quay và gân tay của cô đều bị đứt. Li được xác định khuyết tật cấp độ 10.

Do không đạt được thỏa thuận về bồi thường, cô Li kiện thủy cung Wuxi Sunac Sea World ra tòa. Trong phiên xử mới đây, Tòa án Nhân dân quận Binhu, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô phán quyết rằng đơn vị điều hành, quản lý, tổ chức hoạt động lặn ở thủy cung đã không thực hiện nghĩa vụ an toàn của mình, gây thiệt hại cho người khác, do đó phải chịu 70% trách nhiệm.

Còn cô Li, với tư cách là thợ lặn có chứng chỉ lặn, đã không chú ý quan sát tình hình xung quanh và không thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn hợp lý. Do đó, cô cũng có lỗi và phải chịu 30% trách nhiệm.

(Nguồn: Sohu)