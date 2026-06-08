Nàng thơ bị chủ tịch bỏ rơi sau khi sinh con, tiếp tục bị tố “giật chồng sắp cưới của bạn thân”, lừa 1 tỷ tiền làm ăn

Người đẹp thị phi nhất lúc này. Cô bị bạn thân 7 năm tố giật chồng sắp cưới, lừa 1 tỷ tiền làm ăn.

Đó là Hoàng Nhất Minh sinh năm 1999, tại Trung Quốc!

Cô từng tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Thanh Xuân Có Bạn 2. Dù không tạo được dấu ấn mạnh trong showbiz, cô vẫn sở hữu lượng fan nhất định nhờ ngoại hình trong trẻo, phong cách nhẹ nhàng nên từng được gọi là “nàng thơ” thế hệ mới trên MXH Trung Quốc.

Cái tên Hoàng Nhất Minh thực sự bùng nổ từ năm 2023, khi cô bất ngờ tiết lộ đã bí mật sinh con gái đầu lòng - là con của Vương Tư Thông được gần 1 năm. Theo truyền thông Trung Quốc, Hoàng Nhất Minh và Vương Tư Thông quen nhau tại một sự kiện ở Thành Đô vào năm 2022. Cả hai chỉ hẹn hò khoảng 2 tháng rồi chia tay. Không ai biết nữ streamer đã mang thai cho đến khi cô bất ngờ công khai chuyện sinh con sau đó một thời gian dài.

Hoàng Nhất Minh từng là tình cũ của thiếu gia ăn chơi khét tiếng Vương Tư Thông.

Cô và con gái 3 tuổi.

Song, phía Vương Tư Thông phủ nhận. Hoàng Nhất Minh lại nhiều lần nhắc tới bạn trai cũ trên sóng livestream. Cô cho biết suốt nhiều năm qua mình không nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nuôi con nào, đồng thời xây dựng hình tượng mẹ đơn thân tự lập, vừa chăm con vừa livestream bán hàng kiếm sống.

“Nàng thơ” này vẫn đều đặn update cuộc sống làm mẹ đơn thân lên mạng xã hội. Cô cũng cho con gái thường xuyên xuất hiện trên sóng livestream, bán hàng cùng.

Đến mới đây, Hoàng Nhất Minh bất ngờ thông báo đã có tình yêu mới. Bạn trai hiện tại hơn cô 2 tuổi, cao khoảng 1m90 và rất được con gái của cô yêu quý. Không chỉ liên tục livestream chung, cả hai còn thoải mái thể hiện tình cảm trước hàng chục nghìn người xem. Cô cũng hứa hẹn sẽ sinh con, kết hôn cùng người đàn ông này.

Hoàng Nhất Minh công khai người yêu mới.

Trên sóng một buổi livestream, người đẹp họ Hoàng này còn tuyên bố: “Nếu lần này còn chia tay nữa thì cả đời này tôi sẽ không yêu ai nữa”.

Tuy nhiên, chưa kịp tận hưởng không khí yêu đương, Hoàng Nhất Minh đã lập tức vướng vào bê bối mới.

Khi được khoảng vài ngày công khai yêu đương thì trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một cô gái tên Tiểu Triệu - được cho là bạn thân suốt 7 năm của Hoàng Nhất Minh - người này đăng bài bóc phốt dài trên MXH.

Theo Tiểu Triệu, người bạn trai cao 1m90 mà Hoàng Nhất Minh vừa công khai thực chất là bạn trai cũ của cô. Cả hai từng yêu nhiều năm, thậm chí đã tính tới chuyện kết hôn.

“Tôi cảm thấy bị phản bội hoàn toàn”, Tiểu Triệu viết.

Không dừng lại ở chuyện tình cảm, cô còn tố Hoàng Nhất Minh từng lấy lý do “hợp tác mở cửa hàng” để lừa mình 260 nghìn NDT (hơn 1 tỷ đồng). Ngoài ra, Tiểu Triệu cho rằng nữ streamer cố tình xây dựng hình tượng “mẹ đơn thân đáng thương” để kiếm lưu lượng, trong khi doanh thu livestream mỗi buổi có thể lên tới 500 nghìn NDT (khoảng 1,9 tỷ đồng).

Loạt cáo buộc tiếp theo còn gây sốc hơn khi Tiểu Triệu ám chỉ Hoàng Nhất Minh từng sử dụng chất cấm và có thời điểm bỏ mặc con gái lúc bị sốt cao.

Cô cũng yêu cầu Hoàng Nhất Minh “đừng tiếp tục tiêu thụ con gái để kiếm tiền”. Con gái của Nhất Minh hiện 3 tuổi cũng đã ký hợp đồng trở thành mẫu nhí cho một thương hiệu trẻ em.

Sau khi bài bóc phốt lan truyền mạnh trên MXH, bạn trai mới của Hoàng Nhất Minh cũng nhanh chóng lên tiếng phản hồi.

Anh lập tài khoản riêng đăng video phủ nhận chuyện từng yêu Tiểu Triệu nhiều năm hay chuẩn bị kết hôn. Người này cho biết cả hai chỉ từng hẹn hò khoảng 3 tháng thời còn đi học, đồng thời nhắn thẳng tới Tiểu Triệu: “Đừng nói tôi là bạn trai cũ của cô nữa, tôi thấy mất mặt”.

Cặp đôi vẫn lên livestream, trò chuyện cùng người hâm mộ.

Không chỉ bảo vệ Hoàng Nhất Minh, anh còn tố ngược Tiểu Triệu mới là người từng lừa Hoàng Nhất Minh số tiền 260 nghìn NDT.

Về phía Hoàng Nhất Minh, nữ streamer hiện chưa trực tiếp phản hồi chi tiết cáo buộc bị tố “giật chồng sắp cưới”.

Tuy nhiên, cô vẫn liên tục xuất hiện công khai cùng bạn trai mới trên livestream, thoải mái thể hiện tình cảm trước camera giữa lúc drama vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.”

Hiện các bên vẫn liên tục đấu tố qua lại trên MXH. Đáng chú ý, Tiểu Triệu còn úp mở rằng “vẫn còn phần tiếp theo”, khiến nhiều người cho rằng drama của Hoàng Nhất Minh có lẽ vẫn chưa dừng lại.

Visual Hoàng Nhất Minh dạo này.

Nguồn: Sohu, Sina, 163.