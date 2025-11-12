Nàng Samantha của phim "Sex and the City" U70 vẫn duy trì vóc dáng quyến rũ, dân tình bất ngờ vì 2 kiểu tập luyện của cô

Bộ phim truyền hình lãng mạn hài hước Sex and the City của HBO đã trở thành biểu tượng bất hủ, với nhân vật Samantha Jones do Kim Cattrall thủ vai nổi bật nhờ sự tự tin, quyến rũ và đầy mê hoặc. Không chỉ trên màn ảnh, ở ngoài đời, nữ diễn viên sinh năm 1956 vẫn khiến công chúng trầm trồ với ngoại hình trẻ trung, thân hình săn chắc dù sắp bước sang tuổi 70.

Bí quyết đằng sau vẻ đẹp bền vững ấy không nằm ở phép màu, mà là sự kết hợp giữa chế độ ăn lành mạnh và lịch tập luyện đều đặn. Kim thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không phải tín đồ của phòng gym. Nhiều buổi sáng, tôi phải đấu tranh nội tâm để rời giường và theo lịch huấn luyện viên. Nhưng tôi biết mọi nỗ lực đều xứng đáng".

Dưới đây là 2 kiểu tập luyện cốt lõi giúp Kim duy trì vóc dáng, đồng thời mang lại lợi ích sức khỏe toàn diện. Cả hai được cô điều chỉnh khôn ngoan sau những bài học từ chấn thương.

1. Cardio đa dạng: Đốt mỡ hiệu quả, bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ bệnh tật

Kim Cattrall dành 3-4 buổi/tuần cho các bài cardio dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên cá nhân. Thay vì ép bản thân chạy bộ quá sức như thời đóng Sex and the City (dẫn đến chấn thương do tập gián đoạn), cô luân phiên các hình thức nhẹ nhàng hơn.

Cụ thể như sau:

Chạy bộ nhẹ nhàng khoảng 4,8km: Giúp kích thích đốt cháy calo nhanh, tăng tốc độ trao đổi chất, giúp giảm mỡ thừa và kiểm soát cân nặng lâu dài.

Đi bộ đường dài: Tăng cường sức bền mà không gây áp lực lên khớp, lý tưởng để duy trì vóc dáng mà không mạo hiểm chấn thương.

Bơi lội: Bài tập toàn thân, đốt mỡ đều đặn, cải thiện hô hấp và tăng cường cơ bắp mà ít tác động đến xương khớp.

Tác dụng của các bài tập cardio:

Giảm cân và săn chắc cơ thể: Các hoạt động này đẩy nhanh quá trình đốt calo, thúc đẩy trao đổi chất, giúp loại bỏ mỡ thừa hiệu quả – yếu tố then chốt để Kim giữ đường cong quyến rũ.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cardio nâng cao nhịp tim và nhịp thở, cải thiện lưu thông máu, giảm nguy cơ cao huyết áp, đột quỵ và bệnh tim.

Phòng ngừa bệnh mãn tính: Giảm đáng kể rủi ro béo phì, tiểu đường loại 2, hội chứng chuyển hóa và một số loại ung thư, đồng thời nâng cao sức đề kháng tổng thể.

Nhờ cách tiếp cận linh hoạt, cardio không còn là gánh nặng mà trở thành phần thưởng cho sức khỏe lâu dài với Kim Cattrall.

2. Physiyoga: Phục hồi chấn thương, tăng cường cơ bắp và cải thiện sự linh hoạt

Sau những tổn thương từ lịch tập cũ, Kim Cattrall khám phá và "nghiện" physiyoga - sự hòa quyện hoàn hảo giữa yoga truyền thống và vật lý trị liệu. Cô khẳng định: "Phương pháp này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi".

Một buổi physiyoga của nữ diễn viên thường bao gồm:

Các tư thế yoga cơ bản.

Kỹ thuật massage tự thân và điều chỉnh tư thế.

Thiền định để kết nối cơ thể – tâm trí.

Huấn luyện viên sẽ cá nhân hóa từng động tác dựa trên tình trạng của cô để đảm bảo an toàn tối đa.

Tác dụng nổi bật của physiyoga:

Phục hồi và giảm đau: Đặc biệt hiệu quả với người từng bị chấn thương, giúp giãn cơ, tái cân bằng cơ thể và đẩy lùi cơn đau mãn tính mà không cần dùng thuốc.

Xây dựng cơ bắp và sức mạnh: Tăng cường cơ core, cải thiện sự phối hợp vận động, mang lại thân hình săn chắc, dẻo dai. Đó là lý do Kim vẫn tự tin khoe vóc dáng U70.

Nâng cao sự linh hoạt và tinh thần: Kết hợp thiền giúp giảm stress, cải thiện tư thế hàng ngày, đồng thời thúc đẩy quá trình lành vết thương cũ, mang lại cảm giác trẻ trung từ bên trong.

Với physiyoga, Kim Cattrall không chỉ giữ dáng mà còn chữa lành cơ thể một cách bền vững.

Dù không phải "con nghiện" tập luyện, sự kiên trì và thông minh trong lựa chọn phương pháp đã giúp Kim Cattrall trở thành minh chứng sống cho vẻ đẹp không tuổi. Nếu bạn đang tìm cách duy trì vóc dáng mà không "hành xác", hãy thử áp dụng 2 bí quyết này, bắt đầu từ những buổi nhẹ nhàng và lắng nghe cơ thể!