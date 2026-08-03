Nắng nóng vượt 42 độ C chưa từng có trong 122 năm: Hàn Quốc ra cảnh báo khẩn tới người dân

Theo cơ quan khí tượng quốc gia, nhiệt độ đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 42,5 độ C tại thành phố Yangsan ở phía đông nam vào Chủ nhật (2/8), khi đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Hàn Quốc.

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), nhiệt độ tại Yangsan, cách Seoul khoảng 310 km về phía đông nam, đã đạt mức 42 độ C lúc 13h16 chiều và tăng lên 42,5 độ C chỉ 10 phút sau.

Đây là mức nhiệt cao nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc thời tiết hiện đại trên bán đảo Triều Tiên vào năm 1904, dựa trên số liệu từ 97 trạm quan trắc dài hạn của Cục Khí tượng Hàn Quốc.

Yangsan là tâm điểm của đợt nắng nóng đang diễn ra ở Hàn Quốc và đã trải qua 5 ngày liên tiếp ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C. Theo KMA, mốc 40 độ C xuất hiện ngày càng sớm, cho thấy lượng nhiệt tiếp tục tích tụ và làm dấy lên lo ngại nhiệt độ tại khu vực này có thể sớm vượt 43 độ C.

Bãi biển Gwangalli ở Busan vắng lặng ngày 30/7 - Ảnh: Yonhap

Nhiều thành phố khác, trong đó có Daegu và Busan, cũng đang chứng kiến nhiệt độ tăng lên mức gần 40 độ C. Thành phố Gyeongju ở đông nam Hàn Quốc cũng ghi nhận 40,2 độ C vào đầu giờ chiều, lần đầu tiên vượt ngưỡng 40 độ C trong năm nay và là mức cao nhất trong tám năm qua.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, chính phủ đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 từ 13h ngày 2/8 nhằm tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương.

Thủ tướng Han Seong-sook yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, hỗ trợ người cao tuổi, lao động ngoài trời và các nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời bảo đảm nguồn cung điện, nước ổn định trong thời gian nắng nóng kéo dài.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, uống đủ nước và tuân thủ các biện pháp phòng tránh say nắng.

Đặc biệt, giải bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc cũng buộc phải hủy một trận đấu ở Changwon sau khi nhiệt độ tại thành phố này tăng lên 39,5 độ C trong ngày, đánh dấu trận đấu thứ hai liên tiếp bị hủy tại đây.

"Quyết định này được đưa ra với ưu tiên hàng đầu là sự an toàn sức khỏe của khán giả và các cầu thủ, trong bối cảnh cảnh báo nắng nóng gay gắt vẫn còn hiệu lực đối với khu vực Changwon", Liên đoàn Bóng chày Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Hàn Quốc khuyến cáo người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, uống đủ nước và tuân thủ các biện pháp phòng tránh say nắng - Ảnh: Yonhap

Các nhà khoa học cảnh báo rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt đang trở nên thường xuyên và dữ dội hơn do biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Một nguyên nhân khác khiến tình hình thời tiết trở nên khắc nghiệt là sự trở lại của hiện tượng El Nino vào năm 2026 – một hiện tượng khí hậu tự nhiên làm tăng nhiệt độ bề mặt Thái Bình Dương và thường xảy ra cứ sau hai đến bảy năm.

Châu Âu cũng trải qua một mùa hè nóng như thiêu đốt vào năm 2026, với những đợt nắng nóng kéo dài đẩy nhiệt độ lên trên 40 độ C ở một số khu vực phía nam.

Các nhà chức trách châu Âu đã đưa ra cảnh báo về sức khỏe, đối phó với các vụ cháy rừng và kêu gọi người dân tránh các hoạt động ngoài trời vào buổi chiều.

Sau khi càn quét khắp Tây Âu vào đầu tuần trước, đợt nắng nóng mới nhất của mùa này đã thiêu đốt Trung Âu trước khi lan đến Ý vào cuối tuần..

Giới chức Ý cho biết gần như tất cả các thành phố lớn của nước này sẽ được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng cao nhất từ ngày 3/8.