Nắng nóng gay gắt, Hà Nội cho trường chủ động đổi giờ học, hạn chế hoạt động ngoài trời

Lệ Thu/VTC News
|

Trước diễn biến nắng nóng tại Hà Nội, các trường được chủ động điều chỉnh giờ học, hạn chế hoạt động ngoài trời để bảo đảm sức khỏe học sinh.

Nắng nóng gay gắt đang bao trùm Hà Nội với nền nhiệt có thời điểm vượt 39 độ C, ngành giáo dục Thủ đô phải kích hoạt nhiều biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên trong trường.

Theo chỉ đạo mới của Sở GD&ĐT Hà Nội, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục được quyền chủ động điều chỉnh thời gian học, hình thức tổ chức dạy học, ôn tập, kiểm tra phù hợp với điều kiện thực tế khi thời tiết nắng nóng kéo dài.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết những ngày tới, khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao kèm độ ẩm thay đổi và không khí oi bức có nguy cơ tác động tiêu cực đến sức khỏe, sinh hoạt và việc học tập của học sinh.

Trong văn bản gửi UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục trực thuộc, sở yêu cầu các trường thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, xây dựng phương án chống nóng phù hợp và phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, giáo viên trong việc theo dõi, hỗ trợ học sinh. Các nhóm học sinh có nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh có bệnh nền, thể trạng yếu hoặc tham gia ôn tập, hoạt động ngoài trời được yêu cầu quan tâm đặc biệt.

Học sinh dưới cái nắng gay gắt tại Hà Nội (Ảnh minh họa: THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên)

Đáng chú ý, ngành giáo dục Hà Nội yêu cầu các trường không tổ chức hoạt động tập trung đông người, lao động, luyện tập thể thao hay trải nghiệm ngoài trời trong khung giờ từ 10h đến 16h - thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày.

Nhà trường được khuyến khích linh hoạt điều chỉnh thời khóa biểu, ưu tiên tổ chức các hoạt động cần thiết vào đầu buổi sáng hoặc thời điểm thời tiết dịu hơn. Với các lớp ôn tập, kiểm tra cuối năm, phòng học và phòng thi phải bảo đảm thông thoáng, đủ quạt, điều hòa và không để học sinh chờ lâu ngoài trời nắng.

Bên cạnh việc điều chỉnh hoạt động học tập, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường khẩn trương rà soát cơ sở vật chất phục vụ chống nóng như quạt điện, điều hòa, rèm che, mái che, hệ thống nước sạch, khu vệ sinh và phòng y tế.

Đối với các trường tổ chức bán trú, bữa ăn cần được bảo đảm dinh dưỡng, tăng cường rau xanh và trái cây, đồng thời chú trọng vệ sinh môi trường để hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Các trường cũng phải tăng cường theo dõi sức khỏe học sinh để kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, chuột rút hay ngất xỉu do nắng nóng. Cơ số thuốc, vật tư y tế và thông tin liên lạc với phụ huynh, cơ sở y tế địa phương cần được chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống phát sinh.

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

