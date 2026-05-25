HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nắng nóng gay gắt, 5 nhóm người dễ gặp biến cố tim mạch

Việt Linh/VTC News
|

Bác sĩ Viện Tim mạch Quốc gia cảnh báo những nhóm người nguy cơ cao và các dấu hiệu sốc nhiệt nguy hiểm cần biết để xử trí kịp thời.

BSCKII Văn Đức Hạnh (Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, suy tim là bệnh lý chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong những đợt nắng nóng gay gắt. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, tim phải hoạt động nhiều hơn để điều hòa thân nhiệt, trong khi cơ thể mất nước qua mồ hôi khiến huyết áp, nhịp tim và tuần hoàn bị rối loạn. Điều này dễ dẫn tới các biến cố tim mạch nguy hiểm.

Ai dễ bị tổn thương?

BS Hạnh cho biết những nhóm đối tượng sau đây có nguy cơ cao xảy ra các biến cố tim mạch trong thời tiết nắng nóng:

Người có tiền sử bệnh lý tim mạch: Người bị suy tim, bệnh mạch vành, hoặc bệnh mạch máu não.

Người cao tuổi: Đặc biệt là người trên 65 tuổi, vì hệ thống điều nhiệt của cơ thể bắt đầu suy yếu, khiến họ khó thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ.

Nắng nóng gay gắt, mối đe dọa đặc biệt nguy hiểm với người mắc bệnh tim mạch

Người làm việc ngoài trời nắng nóng và những người sống trong khu vực đô thị hóa cao.

Người đang sử dụng một số loại thuốc: Bao gồm thuốc lợi tiểu, thuốc co mạch, thuốc chẹn beta giao cảm, hoặc một số thuốc tác động lên hệ thần kinh, tâm thần.

Trẻ em: Do diện tích bề mặt cơ thể lớn nhưng khả năng tiết mồ hôi thấp hơn, trẻ em cũng dễ bị tổn thương do nhiệt hơn người lớn.

Dấu hiệu nhận biết

Các bác sĩ đặc biệt lưu ý tình trạng sốc nhiệt (say nắng) – biến chứng nguy hiểm nhất do nắng nóng gây ra. Nếu không được xử trí kịp thời, sốc nhiệt có thể gây tổn thương não, tim, thận và dẫn tới tử vong.

Dấu hiệu nhận biết gồm thân nhiệt tăng cao trên 40 độ C, lú lẫn, kích động, mê sảng, co giật, hôn mê; da nóng đỏ, khô hoặc hơi ẩm; buồn nôn, nôn, thở nhanh, tim đập nhanh, đau đầu, huyết áp bất thường.

Khi phát hiện người bị say nắng, cần nhanh chóng đưa vào nơi râm mát, cởi bớt quần áo, làm mát bằng khăn ướt hoặc chườm đá ở vùng cổ, nách, bẹn; đồng thời gọi cấp cứu 115. Nếu người bệnh còn tỉnh táo, có thể cho uống nước điện giải hoặc nước pha muối loãng. Tuyệt đối không tự ý cho dùng thuốc, xoa dầu nóng hay trích máu đầu ngón tay.

Để hạn chế nguy cơ biến chứng tim mạch trong mùa nắng nóng, các chuyên gia khuyến cáo người dân tránh hoạt động ngoài trời từ 10h đến 16h, uống đủ nước và bổ sung điện giải, mặc quần áo rộng thoáng màu sáng, đội mũ, đeo kính chống nắng và ưu tiên làm việc trong môi trường có điều hòa hoặc bóng râm.

Giới trẻ sức khỏe ngày càng yếu: Lý do đến từ 2 điều, không phải rượu bia thuốc lá
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại