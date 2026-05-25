Nắng nóng gay gắt, 5 nhóm người dễ gặp biến cố tim mạch

BSCKII Văn Đức Hạnh (Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, suy tim là bệnh lý chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong những đợt nắng nóng gay gắt. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, tim phải hoạt động nhiều hơn để điều hòa thân nhiệt, trong khi cơ thể mất nước qua mồ hôi khiến huyết áp, nhịp tim và tuần hoàn bị rối loạn. Điều này dễ dẫn tới các biến cố tim mạch nguy hiểm.

Ai dễ bị tổn thương?

BS Hạnh cho biết những nhóm đối tượng sau đây có nguy cơ cao xảy ra các biến cố tim mạch trong thời tiết nắng nóng:

Người có tiền sử bệnh lý tim mạch: Người bị suy tim, bệnh mạch vành, hoặc bệnh mạch máu não.

Người cao tuổi: Đặc biệt là người trên 65 tuổi, vì hệ thống điều nhiệt của cơ thể bắt đầu suy yếu, khiến họ khó thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ.

Nắng nóng gay gắt, mối đe dọa đặc biệt nguy hiểm với người mắc bệnh tim mạch

Người làm việc ngoài trời nắng nóng và những người sống trong khu vực đô thị hóa cao.

Người đang sử dụng một số loại thuốc: Bao gồm thuốc lợi tiểu, thuốc co mạch, thuốc chẹn beta giao cảm, hoặc một số thuốc tác động lên hệ thần kinh, tâm thần.

Trẻ em: Do diện tích bề mặt cơ thể lớn nhưng khả năng tiết mồ hôi thấp hơn, trẻ em cũng dễ bị tổn thương do nhiệt hơn người lớn.

Dấu hiệu nhận biết

Các bác sĩ đặc biệt lưu ý tình trạng sốc nhiệt (say nắng) – biến chứng nguy hiểm nhất do nắng nóng gây ra. Nếu không được xử trí kịp thời, sốc nhiệt có thể gây tổn thương não, tim, thận và dẫn tới tử vong.

Dấu hiệu nhận biết gồm thân nhiệt tăng cao trên 40 độ C, lú lẫn, kích động, mê sảng, co giật, hôn mê; da nóng đỏ, khô hoặc hơi ẩm; buồn nôn, nôn, thở nhanh, tim đập nhanh, đau đầu, huyết áp bất thường.

Khi phát hiện người bị say nắng, cần nhanh chóng đưa vào nơi râm mát, cởi bớt quần áo, làm mát bằng khăn ướt hoặc chườm đá ở vùng cổ, nách, bẹn; đồng thời gọi cấp cứu 115. Nếu người bệnh còn tỉnh táo, có thể cho uống nước điện giải hoặc nước pha muối loãng. Tuyệt đối không tự ý cho dùng thuốc, xoa dầu nóng hay trích máu đầu ngón tay.

Để hạn chế nguy cơ biến chứng tim mạch trong mùa nắng nóng, các chuyên gia khuyến cáo người dân tránh hoạt động ngoài trời từ 10h đến 16h, uống đủ nước và bổ sung điện giải, mặc quần áo rộng thoáng màu sáng, đội mũ, đeo kính chống nắng và ưu tiên làm việc trong môi trường có điều hòa hoặc bóng râm.