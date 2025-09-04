Nắng nóng cực đoan bao trùm Bắc Mỹ

Biểu đồ mô tả các khu vực Bắc Mỹ chịu ảnh hưởng của "vòm nhiệt" (Ảnh: NOAA)

Khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Tây Nam Canada sẽ hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, được đánh giá là bất thường, vào đầu tháng 9. Dự báo trong tuần này, nhiệt độ nhiều nơi sẽ dao động từ 35 - 40,5°C, cao hơn mức trung bình đầu tháng 9 tới 20 - 30°C. Ban đêm, nền nhiệt cũng chỉ giảm xuống 16 - 24°C, vẫn cao hơn trung bình 10 - 20°C, gây khó khăn cho việc hồi phục sức khỏe của người dân.

Khu vực bị ảnh hưởng rộng khắp từ bang Washington (Mỹ) về phía Đông dãy núi Cascade, kéo dài đến Bắc Idaho, Tây Montana và miền Bắc Oregon. Hơn 1 triệu người dân, trong đó có các thành phố Yakima (Washington) và Pendleton (Oregon), đang chịu cảnh báo nắng nóng cực đoan.

Tại Canada, một số khu vực thuộc tỉnh British Columbia cũng đã ra cảnh báo, đặc biệt là thị trấn Lytton, nơi ghi nhận chuỗi 4 ngày liên tiếp trên 40°C trong tuần trước - ngang với kỷ lục nắng nóng tháng 9 của cả nước. Các chuyên gia nhận định nhiều khả năng đợt nóng lần này có thể phá vỡ kỷ lục nhiệt độ tháng 9 của Canada.

Nắng nóng và thảm thực vật khô hạn đã khiến mùa cháy rừng lịch sử tại Canada thêm nghiêm trọng. Cuối tuần qua, hơn 150 đám cháy mới đã được ghi nhận tại British Columbia. Một phần Công viên tỉnh Bugaboo nổi tiếng đã buộc phải sơ tán du khách.

Khói từ các đám cháy lan rộng, ảnh hưởng tới chất lượng không khí từ bờ biển Tây Nam Canada cho đến vùng lãnh thổ Tây Bắc và Saskatchewan, đồng thời tràn xuống cả miền Bắc nước Mỹ. Các bang Washington, Idaho, Oregon và California cũng báo cáo nhiều vụ cháy mới bùng phát trong hai ngày cuối tuần. Hiện, nhiều khu vực đã ban hành cảnh báo "cờ đỏ" về nguy cơ cháy rừng cực cao.

Theo thống kê, Canada đã mất hơn 20 triệu mẫu Anh rừng trong năm nay, chỉ đứng sau mức kỷ lục 42 triệu mẫu năm 2023.

Các nhà khí tượng nhận định đợt nắng nóng này có thể kéo dài ít nhất đến cuối tuần và tiếp diễn sang giữa tuần sau, với nhiệt độ cao duy trì trên diện rộng. Khả năng giảm nhiệt chỉ được ghi nhận từ cuối tuần tới khi một khối khí mát và ẩm có thể tràn về.