Nắng nóng, bệnh viện quá tải vì nhiều người già và trẻ em bị ốm

Trẻ em và người già nhập viện gia tăng

Những ngày qua, nắng nóng diện rộng bao trùm khu vực miền Trung, trong đó Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm chạm ngưỡng hơn 40°C, kết hợp gió Phơn Tây Nam khô nóng khiến đời sống người dân bị đảo lộn, nhiều nguy cơ về sức khỏe gia tăng rõ rệt.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, số lượng trẻ em đến khám và điều trị các bệnh liên quan đến thời tiết tăng nhanh. Theo BSCKII Vương Thị Minh Nguyệt, Trưởng khoa Khám bệnh, mỗi ngày có khoảng 20 – 30 trẻ mắc tay chân miệng đến khám. Phần lớn bệnh nhi nhập viện ở mức độ IIA, IIB, với các biểu hiện như sốt cao liên tục, giật mình, quấy khóc kéo dài. Trung bình mỗi ngày có 2 – 3 trường hợp diễn tiến nặng cần theo dõi sát.

Không chỉ tay chân miệng, nhiều trẻ còn nhập viện do tiêu chảy cấp, viêm da, dị ứng, cúm và sốt virus. Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát triển, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm nếu không đảm bảo vệ sinh.

Ở nhóm người lớn tuổi, tình trạng bệnh cũng diễn biến đáng lo ngại. Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, số bệnh nhân nhập viện do các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) tăng rõ rệt so với đầu tháng 3. Đáng chú ý, các ca đột quỵ và nhồi máu cơ tim có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền.

Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất nước, rối loạn điện giải, hoặc bệnh hô hấp mạn tính chuyển nặng. Tại Trung tâm Đột quỵ của bệnh viện, số lượng bệnh nhân luôn trong tình trạng quá tải với khoảng 120 ca điều trị mỗi ngày, trong khi quy mô giường bệnh chỉ đáp ứng khoảng 75 giường.

Nguy cơ đột quỵ tăng cao

Theo các bác sĩ, nắng nóng kéo dài khiến cơ thể mất nước, làm máu cô đặc, từ đó tăng nguy cơ hình thành cục máu đông – nguyên nhân phổ biến gây đột quỵ thiếu máu não. Đồng thời, nhiệt độ cao cũng khiến tim phải hoạt động nhiều hơn, dễ dẫn đến các biến cố tim mạch, đặc biệt ở người có bệnh nền.

BSCKII Đặng Ngọc Anh, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, nhiều trường hợp nhập viện khi bệnh đã chuyển nặng do tâm lý chủ quan, không nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm như mệt lả, chóng mặt, đau đầu dữ dội hay khó thở.

Trước tình hình thời tiết cực đoan, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động phòng bệnh. Đối với người lao động ngoài trời như nông dân, công nhân, ngư dân, nên hạn chế làm việc trong khung giờ nắng gắt từ 11h đến 15h. Nếu buộc phải làm việc, cần uống nước thường xuyên, bổ sung điện giải khi ra nhiều mồ hôi, mặc trang phục thoáng mát, sáng màu và đội mũ rộng vành.

Bên cạnh đó, cần bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý tại nơi râm mát. Khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, chóng mặt, kiệt sức, cần dừng công việc ngay để tránh nguy cơ sốc nhiệt.

Đối với người cao tuổi và người mắc bệnh nền, cần hạn chế ra ngoài khi trời nắng nóng, duy trì thói quen uống đủ nước ngay cả khi không khát. Đồng thời, theo dõi thường xuyên các chỉ số sức khỏe như huyết áp, đường huyết; sử dụng điều hòa, quạt hợp lý và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Đặc biệt, người bệnh không nên tự ý ngừng hoặc điều chỉnh thuốc mà cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ để đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.