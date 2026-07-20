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Nâng cấp đặc biệt khiến UAV cảm tử Lancet của Nga miễn nhiễm tác chiến điện tử

Bạch Dưong
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Nga liên tục cải tiến máy bay không người lái cảm tử để đáp ứng tốt hơn yêu cầu từ chiến trường Ukraine.

Nâng cấp UAV cảm tử Lancet của Nga giúp vượt qua tác chiến điện tử 2026 - Ảnh 1.

Máy bay không người lái cảm tử Lancet đã được trang bị hệ thống liên lạc và định vị nâng cấp, cho phép loại đạn tuần kích này hoạt động hoàn toàn bình thường ngay cả trong điều kiện tác chiến điện tử dữ dội của đối phương.

Hình ảnh mới nhất về máy bay không người lái do nhà sản xuất đăng tải cho thấy một ăng-ten trên đỉnh thân chiếc UAV, điều không được ghi nhận ở các phiên bản trước đó.

Một ăng-ten in phẳng với các lưỡng cực chéo đã được thêm vào phần thân trên của chiếc Lancet. Thông thường giải pháp kỹ thuật như vậy được sử dụng để đảm bảo độ ổn định tối đa của kênh truyền dữ liệu và duy trì định vị vệ tinh có độ chính xác cao ngay cả khi bị gây nhiễu chủ động.

Trước đó, đã xuất hiện những báo cáo cho rằng phiên bản cải tiến mới của dòng máy bay không người lái Lancet có khả năng tiếp tục tấn công ngay cả sau khi mất liên lạc với người điều khiển do bị tác chiến điện tử đối phương gây nhiễu.

Hệ thống dẫn đường của loại đạn tuần kích này sẽ tự động đánh dấu các mục tiêu tiềm năng và, sau khi được xác nhận từ người điều khiển, nó sẽ tự khởi động cuộc tấn công.

Nâng cấp UAV cảm tử Lancet của Nga giúp vượt qua tác chiến điện tử 2026 - Ảnh 3.

Lancet đã được trang bị một hệ thống mới để chống lại tác chiến điện tử.

Đồng thời phương Tây lo ngại khả năng Quân đội Nga đã tăng cường đáng kể việc sử dụng máy bay không người lái phản lực loại Geran cải tiến.

Các phiên bản mới của UAV tấn công tầm xa này có thể đạt tốc độ từ 300 đến 500km/h, làm giảm đáng kể thời gian phát hiện và đánh chặn chúng.

Hơn nữa, tốc độ cao và khả năng bay ở độ cao lớn hơn của phiên bản phản lực thuộc dòng Geran làm phức tạp đáng kể hoạt động của các đội hỏa lực cơ động và máy bay không người lái đánh chặn của Ukraine, vốn ban đầu được thiết kế để tấn công những mục tiêu chậm hơn.

Theo Topwar
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