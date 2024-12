Nạn nhân vụ cháy quán cà phê được chuyển đến BV Bạch Mai tiếp tục điều trị

Chiều 19/12, TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E cho biết, sau khi khẩn trương tiếp nhận, điều trị và hội chẩn, nhận thấy tính chất phức tạp, nguy cơ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng bất lợi, ban lãnh đạo Bệnh viện E cùng các chuyên gia thống nhất chuyển các nạn nhân về Bệnh viện Bạch Mai.

“Để tiếp tục theo dõi, điều trị, đảm bảo tập trung tối đa chuyên môn, phương tiện điều trị tốt nhất cho người bệnh, các nạn nhân vụ cháy đã được chuyển từ Bệnh viện E đến Bệnh viện Bạch Mai trong chiều hôm nay”, TS.BS Nguyễn Công Hựu nói.

Một trong 4 nạn nhân vụ cháy quán cà phê ở Hà Nội được điều trị ở Bệnh viện E trước khi chuyển đến BV Bạch Mai để tiếp tục điều trị

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện E gửi Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, khoảng 23h24 ngày 18/12/2024, Bệnh viện E nhận được cuộc gọi từ Trung tâm cấp cứu 115 về vụ cháy tại địa chỉ Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, ngay lập tức đơn vị điều động xe cứu thương và đội cấp cứu ngoại viện đến ngay hiện trường vụ cháy.

Đồng thời, báo động đỏ toàn bệnh viện, tất cả các nhân viện trực tại bệnh viện sẵn sàng tập trung cấp cứu tại phòng khám cấp cứu cho các nạn nhân được chuyển đến. Đơn vị huy động tất cả các bác sĩ, nhân viên tập trung ứng trực.

Tại khoa Cấp cứu, bố trí sẵn cơ số giường cấp cứu, hồi sức tích cực, phòng mổ để tiếp nhận khi có nạn nhân được đưa đến. Lãnh đạo các khoa hồi sức, phòng mổ, cấp cứu thông báo tới tất cả các bác sĩ (kể cả không trong tua trực) sẵn sàng khi được huy động. Các bộ phận hậu cần dược, vật tư trang thiết bị, oxy khí nén, điện nước được báo động kiểm tra toàn bộ công tác hậu cần cho cấp cứu hàng loạt.

Tại hiện trường, đội cấp cứu ngoại viện Bệnh viện E phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng khác tiếp nhận, cấp cứu, vận chuyển người bệnh từ vụ cháy đến các cơ sở y tế gần nhất.

Có 4 nạn nhân (2 nam và 2 nữ) được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, nhiều vết xây xát và bỏng nông ngoài da. Cả 4 bệnh nhân đều trong độ tuổi lao động. Trong số đó có 2 trường hợp nữ giới thương tổn nặng được chuyển khoa Hồi sức tích cực và chống độc điều trị.

Bệnh viện đã báo cáo ngay sự việc và tình trạng các bệnh nhân cho lãnh đạo Bộ y tế và Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ y tế, hội chẩn các chuyên gia trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu từ các bệnh viện đầu ngành.

Trước đó, vào hồi 23h03 phút ngày 18/12, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm), có nhiều người mắc kẹt bên trong. Ngay lập tức, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến 23h40 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi Bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.