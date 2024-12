Nạn nhân bị thương nặng nhất vụ cháy chung cư mini chưa hồi phục trí nhớ

"So với thời điểm mới gặp nạn, sức khoẻ của Chương hiện có cải thiện, hồi phục về vận động, thể lực, song trí nhớ vẫn rối loạn, không nhận ra người quen, các bác sĩ test IQ ở thang điểm 5 thì Chương ở mức thấp nhất", ông Nguyễn Văn Chức, 68 tuổi, bố của anh Nguyễn Văn Chương - nạn nhân bị nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân Hà Nội hồi tháng 9/2023 chia sẻ tại buổi tái khám tại Bệnh viện Bạch Mai mới đây.

Hiện anh Chương ở cùng bố mẹ tại Sóc Sơn, Hà Nội, hằng ngày chỉ làm được những việc đơn giản như quét sân. Di chứng sau vụ cháy khiến anh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, mọi hoạt động đều cần bố mẹ nhắc nhở.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra sức khoẻ cho Thiếu tá Nguyễn Văn Chương. (Ảnh: Thế Anh)

Thiếu tá Nguyễn Văn Chương, 38 tuổi, công tác tại Lữ đoàn 21, Bộ Tư lệnh Biên phòng. Vụ cháy cướp đi người vợ và 2 con kháu khỉnh của anh.

Sau vụ cháy, anh được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tổn thương nặng, phổi và toàn bộ đường hô hấp đen kịt bồ hóng, thiếu oxy gây tổn thương não, gan, thận đều suy nặng. Các bác sĩ tích cực rửa phổi, đến ngày thứ 6, dịch phổi hút ra vẫn có màu đen kịt. Anh được dùng kháng sinh chống nhiễm khuẩn hô hấp, cùng các thuốc điều trị tăng trương lực cơ.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ngay từ thời điểm tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ xác định đây là trường hợp rất nặng, có thể tử vong. Chỉ số sinh tồn của người bệnh chỉ được 4-5 điểm, trong khi 8-9 điểm mới có thể cấp cứu.

Anh Chương bị tổn thương não do ngạt khói, ngộ độc khí CO và thiếu oxy, thường xuyên xuất hiện những cơn gồng cứng, rối loạn ý thức, cần phối hợp nhiều thuốc kiểm soát co giật, gồng cứng cơ và thuốc an thần.

Trong 55 ngày anh nằm viện, các chuyên gia đầu ngành hội chẩn tổng cộng 27 cuộc nhằm đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất cho người bệnh. Cuối cùng, phép màu cũng đến, anh tỉnh dần, gọi làm theo lệnh, các cơn gồng cứng giảm nhiều, tình trạng viêm phổi cải thiện và cai máy thở.

Sau gần hai tháng cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai, anh được bố mẹ đón về Sóc Sơn, Hà Nội để tiện chăm sóc. Thời điểm mới từ bệnh viện về nhà, anh Chương lúc nhớ, lúc quên, sinh hoạt cá nhân luôn cần người hỗ trợ. Mắt anh bị mờ, thị lực chỉ còn 2/10, gần như không nhìn thấy gì.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, trong vụ cháy chung cư mini, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho 31 nạn nhân, trong đó người cao tuổi nhất là 81 tuổi, cháu bé nhỏ tuổi nhất là 8 tháng tuổi, 4 bệnh nhân tổn thương rất nặng. Hiện tất cả sức khoẻ đều hồi phục tốt, được các bác sĩ kê đơn thuốc, hướng dẫn cách tập luyện để duy trì và nâng cao sức khỏe. Bệnh viện Bạch Mai luôn theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các bệnh nhân và sẵn sàng hỗ trợ kịp thời.