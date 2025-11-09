Nam thanh niên không uống được nước, không chịu được tiếng ồn và tử vong sau 20 ngày bị chó cắn

Ngày 9-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do bệnh dại. Tích lũy từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Đồng Nai ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, tăng 1 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình trạng chó thả rông vẫn còn phổ biến

Đồng thời, đã ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó ở xã Xuân Đông và xã Đăk Ơ. Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 71 ổ dịch dại trên chó, mèo tại 36/95 xã, phường, tăng 44 ổ dịch so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, anh A.V. (23 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) làm việc tại cơ sở nước đá tư nhân trên địa bàn phường Tam Hiệp. Khoảng 3 tuần trước, anh V. đi giao nước đá cho một xưởng nuôi vịt ở khu phố 34, phường Long Bình.

Sau khi giao nước đá xong, anh V. chuẩn bị lên xe về thì bị một con chó lạ khoảng 20-25 kg, không biết từ đâu chạy đến xông vào cắn vào vùng bàn tay phải của anh V. rồi bỏ đi.

Bị chảy máu nhiều, nạn nhân không đi tiêm ngừa bệnh dại, tự sơ cứu vết thương, rửa nước, mua cồn và băng y tế để băng vết thương.

Khoảng 20 ngày sau khi bị chó cắn, anh V. có dấu hiệu đau bàn tay phải, đau buốt cánh tay, nói bị nấc cụt, không tròn câu, có dấu hiệu co giật nhẹ. Các triệu chứng này sau đó nặng thêm, bệnh nhân không uống được nước, không chịu được tiếng ồn, tăng tiết nước bọt nhiều. Anh V. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu nhưng sau đó đã lên cơn dại và tử vong.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị UBND phường Long Bình thông báo ngay cho người dân trên địa bàn, đặc biệt ở khu vực gần Nghĩa trang Biên Hòa (nơi anh V. bị con chó dại cắn) nếu bị chó cắn, cào hay phơi nhiễm với con vật nghi dại thì cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn điều trị dự phòng bệnh dại.

Đồng thời, tuyên truyền khẩn cấp cho người dân về nguy cơ bệnh dại và các biện pháp phòng bệnh; tăng cường công tác tiêm vắc-xin dại cho đàn chó, mèo; yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết không thả rông, rọ mõm khi ra đường, tiêm phòng định kỳ cho chó, mèo.