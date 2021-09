Nam thanh niên đòi "phải được tiêm vắc xin Pfizer" thì mới cho nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang mới đây đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Suốt (33 tuổi, ngụ tại xã Khánh An, huyện An Phú), để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo báo An Giang, chiều 1/9, nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở khu vực tổ 7, ấp An Hòa, xã Khánh An. Khi tổ y tế yêu cầu Suốt ra trước nhà để nhân viên lấy mẫu thì người này không ra.

Suốt còn đưa ra "điều kiện" là phải được tiêm vắc xin Pfizer trước hoặc sau khi test nhanh Covid-19, thì mới cho nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm.

Tổ y tế và công an xã sau cùng khuyên giải, nhưng đối tượng Nguyễn Hoàng Suốt vẫn không chấp hành để lấy mẫu mà vào nhà cầm rao đuổi chém cán bộ công an.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, trong quá trình khống chế Suốt, Trung úy Phan Hùng Quốc (công an viên) bị chém trúng vào tay. Đối tượng Suốt bị bắt giữ sau đó.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Suốt. Ảnh: báo An Giang

Ngày 3/9, tỉnh An giang ghi nhận 35 ca nghi mắc Covid-19. Tính từ ngày 15/4 đến nay, tỉnh đã có 2.218 ca bệnh, trong đó 8 ca tái dương tính.

