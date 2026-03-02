Nam thanh niên 32 tuổi mới "dậy thì", phát triển ngực như phụ nữ, bác sĩ sốc khi nồng độ hormone nam chỉ dưới 0.1

Trước đó, do nồng độ testosterone trong máu duy trì ở mức cực thấp, dưới 0,1 nmol/L, ngoại hình của anh gần như “đóng băng” ở tuổi thiếu niên. Khuôn mặt trẻ trung thường bị nhầm là nữ, giọng nói mảnh và cao.

Chàng trai đến từ Trung Quốc này cho biết cơ thể mình “mập kiểu nữ hóa”, dễ tích mỡ, rất sợ lạnh. Dù chăm tập gym nhưng hiệu quả tăng cơ không đáng kể. Chỉ sau khi được điều trị tăng testosterone, anh mới thực sự bước vào giai đoạn dậy thì muộn với biểu hiện vỡ giọng và thay đổi hình thể theo hướng nam tính hơn.

Theo bác sĩ, testosterone là một trong những hormone sinh dục quan trọng nhất ở nam giới. Ở nam trưởng thành, nếu nồng độ testosterone toàn phần dưới 11,1 nmol/L có thể được chẩn đoán là suy giảm testosterone. Khi mức này giảm xuống dưới 0,1 nmol/L, đây là tình trạng cực kỳ thấp, trong y học gọi là suy sinh dục nguyên phát.

Nếu sau tuổi dậy thì mà testosterone vẫn duy trì ở mức rất thấp, cơ thể nam giới có thể chịu nhiều ảnh hưởng.

Trước hết là sự phát triển không đầy đủ của đặc tính sinh dục thứ phát như yết hầu không rõ, râu tóc thưa, giọng nói không trầm. Cơ thể có thể giữ trạng thái giống thiếu niên hoặc thậm chí trẻ nhỏ.

Thứ hai là ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, bao gồm giảm ham muốn, giảm lượng tinh dịch và nguy cơ vô sinh.

Ngoài ra, testosterone thấp còn làm rối loạn chuyển hóa mỡ, dễ gây béo bụng, tăng mô tuyến vú ở nam giới, hay còn gọi là nữ hóa tuyến vú. Tình trạng này cũng có thể tác động tiêu cực đến tâm trạng và sức khỏe tâm lý, làm tăng nguy cơ trầm cảm, giảm tự tin.

Khi nào cần đi khám?

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu nam giới trong độ tuổi dậy thì hoặc sau đó xuất hiện các biểu hiện như chậm phát triển, đặc điểm nam tính không rõ ràng, giảm thể lực bất thường, nên đi kiểm tra nội tiết sớm. Việc phát hiện và can thiệp kịp thời giúp tránh bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị.

Testosterone đóng vai trò then chốt trong quá trình hình thành và duy trì đặc tính nam. Sự thay đổi bất thường về giọng nói, cơ bắp, phân bố mỡ hay chức năng sinh lý không nên bị xem nhẹ, đặc biệt khi kéo dài nhiều năm mà không rõ nguyên nhân.

Nguồn và ảnh: 163.com