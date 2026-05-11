Nam thanh niên 23 tuổi nhiễm HIV sau khi tham gia lễ hội té nước tại Thái Lan

Mới đây, một nam thanh niên 23 tuổi đã tìm đến anh Ngô Tấn Huỳnh (thường gọi là Huỳnh Sachi, người tham gia hoạt động tư vấn, hỗ trợ xét nghiệm HIV cộng đồng tại TP.HCM), để được tư vấn. Điều này xuất phát từ hành động sau khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở vùng sinh dục của nam thanh niên sau chuyến du lịch tham gia lễ hội té nước tại Thái Lan.

Theo chia sẻ, trước đó bạn từng lo lắng mình có nguy cơ nhiễm HIV nên rơi vào trạng thái chán nản và buông xuôi. Trong thời gian du lịch, người này có phát sinh quan hệ tình dục với nhiều đối tác nhưng không sử dụng biện pháp bảo vệ an toàn vì nghĩ rằng bản thân "có lẽ đã nhiễm HIV rồi".

Một thời gian sau khi trở về Việt Nam, bạn bắt đầu phát hiện các tổn thương bất thường ở vùng sinh dục nên chủ động tìm đến anh Ngô Tấn Huỳnh để được hỗ trợ tư vấn và định hướng xét nghiệm phù hợp.

Sau khi được tư vấn về các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng như tầm quan trọng của việc xét nghiệm sớm, người bệnh đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc. Kết quả ghi nhận dương tính với HIV và giang mai, đồng thời xuất hiện tổn thương nghi ngờ sùi mào gà.

Sau khi có kết quả, anh Ngô Tấn Huỳnh đã hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn người bệnh đến cơ sở y tế chuyên khoa phù hợp để tiếp tục được bác sĩ thăm khám, đánh giá và điều trị theo chuyên môn. Người bệnh cũng được khuyến cáo tuân thủ điều trị, tái khám đúng hẹn và chủ động thông báo cho bạn tình có liên quan để được tư vấn, xét nghiệm và hỗ trợ y tế phù hợp.

BS Trương Hữu Khanh (Phó Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM) chia sẻ, hiện nay đã xuất hiện nhiều trường hợp rất trẻ mắc HIV. Theo bác sĩ Khanh, ông từng gặp những bệnh nhân chỉ mới 12-13 tuổi đã nhiễm HIV do quan hệ đồng giới không an toàn.

HIV hiện nay là bệnh có thể điều trị lâu dài bằng thuốc kháng virus ARV nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Việc tuân thủ điều trị đều đặn giúp kiểm soát tải lượng virus, bảo vệ sức khỏe người bệnh và giảm nguy cơ lây truyền cho người khác.

Trong khi đó, giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục do vi khuẩn Treponema pallidum gây ra và có thể diễn tiến qua nhiều giai đoạn khác nhau. Ở giai đoạn sớm, bệnh có thể xuất hiện dưới dạng săng giang mai là vết loét thường ít đau hoặc không đau nên dễ bị bỏ qua. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể như thần kinh, tim mạch, mắt và các cơ quan khác.

Các chuyên gia cùng nhấn mạnh rằng:

Không nên tự suy đoán tình trạng HIV của bản thân khi chưa xét nghiệm.

Một người trông khỏe mạnh bên ngoài vẫn có thể mang bệnh mà không có triệu chứng rõ ràng.

Bao cao su vẫn là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

Khi có quan hệ nguy cơ hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường ở vùng sinh dục, nên đi xét nghiệm và thăm khám sớm.

Chủ động tiếp cận thông tin đúng và điều trị sớm có thể giúp giảm nguy cơ biến chứng cũng như hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Chủ động bảo vệ sức khỏe tình dục không chỉ là bảo vệ bản thân mà còn là trách nhiệm với cộng đồng.