Nam thanh niên 18 tuổi mắc ung thư hiếm gặp, di căn cả gan và phổi vì loại nước "vạn người mê"

Tiểu Lưu gầy gò, cao trên 1m65 nhưng chỉ nặng vỏn vẹn chưa tròn 50kg. Đứng trước gương trong ngày đầu tiên trở lại ngôi trường trung học tại Hàng Châu (Trung Quốc), chàng trai 18 tuổi lặng lẽ nhìn những vết sẹo dài trên cơ thể. Đó là dấu tích của một năm ròng rã giành giật sự sống từ tay tử thần, trải qua những đợt hóa trị bòn rút cạn kiệt sức lực mà không một ai ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời đáng phải chịu đựng.

Mọi bi kịch ập đến chỉ bắt đầu từ một cục u nhỏ bằng quả chanh xuất hiện ngay phía trên đầu gối trái của cậu.

Khối u này kỳ lạ ở chỗ hoàn toàn không đau, không ngứa, khi ấn vào cũng chẳng có cảm giác gì bất thường. Chính vì sự im lặng đáng sợ ấy, cả Tiểu Lưu lẫn bố mẹ đều chủ quan. Nghĩ con trai đang độ tuổi dậy thì nên xương khớp tăng trưởng gây nhức mỏi sinh lý, hoặc có thể cậu chỉ bị chấn thương nhẹ, trẹo chân đâu đó trong giờ thể dục, gia đình cứ thế bỏ qua.

Cho đến hai tháng sau, khi những cơn đau âm ỉ bắt đầu cắn xé dữ dội vào ban đêm, Tiểu Lưu mới được đưa đến bệnh viện. Kết quả chẩn đoán khiến cả gia đình rụng rời: Khối u 4cm ấy là u xương ác tính, một loại ung thư xương vô cùng hiếm gặp với tỷ lệ mắc chỉ khoảng 0.5 trên 100.000 người. Đau đớn hơn, vì phát hiện quá muộn, các tế bào ung thư có tính xâm lấn tàn bạo đã kịp âm thầm di căn, tạo thành các ổ tổn thương chi chít trên cả gan và phổi của chàng trai trẻ.

Bệnh viện ban đầu tìm ra bệnh nhưng không đủ thiết bị và bác sĩ chuyên về lĩnh vực này nên Tiểu Lưu được giới thiệu đi bệnh viện khác. Chẳng ngờ, gia đình đến vài bệnh viện tiếp theo vẫn nhận được câu trả lời tương tự. Cuối cùng, tới Bệnh viện Ung thư Chiết Giang (Trung Quốc) mới có thể được tiếp nhận điều trị.

Bác sĩ Phương Mỹ Vũ, Phó trưởng Khoa Ung bướu Tổng hợp tại bệnh viện này cho biết, dù các bác sĩ đã lập tức phẫu thuật cắt bỏ khối u nguyên phát, Tiểu Lưu vẫn phải đối mặt với một tương lai mịt mờ khi tế bào ác tính đã chạy khắp cơ thể. Trải qua 1 năm ròng rã điều trị, cậu mới có thể trở lại trường học, vừa học vừa chữa bệnh ngoại trú.

Phát hiện loại nước "vạn người mê" nuôi nấng tế bào ung thư từ thuở nhỏ

Khi lật lại tiền sử lối sống của nam sinh này, bác sĩ Phương mới tìm ra nguyên nhân sâu xa. Gia đình Tiểu Lưu vốn làm việc trong một nhà máy sản xuất đồ uống. Kể từ khi cậu còn là một đứa trẻ, trong nhà lúc nào cũng có sẵn những thùng nước ngọt có ga đủ màu sắc. Là con một lại được nuông chiều, Tiểu Lưu gần như không bao giờ chạm vào một giọt nước lọc nào.

Suốt nhiều năm liền, cậu duy trì thói quen uống vài chai nước ngọt mỗi ngày để giải khát. Thậm chí, có những khoảng thời gian coi đó là nguồn cấp nước chính cho cơ thể.

Bác sĩ Phương nghẹn ngào chia sẻ rằng dù cơ chế bệnh sinh của ung thư xương rất phức tạp, nhưng chính thói quen nạp quá nhiều đường và các chất hóa học từ nước ngọt có ga thay nước lọc từ khi còn quá nhỏ đã âm thầm bòn rút hệ miễn dịch của Tiểu Lưu. Việc cơ thể liên tục phải xử lý một lượng đường khổng lồ trong thời gian dài đã làm thay đổi cấu trúc môi trường tế bào, kích thích các phản ứng viêm mãn tính và vô tình tạo điều kiện lý tưởng cho mầm mống ung thư phát triển mạnh mẽ.

Bà cảnh báo, nước ngọt có ga khi uống quá mức không chỉ kích thích các tế bào ác tính phát triển như trường hợp của Tiểu Lưu, mà còn tàn phá cơ thể theo nhiều cách khác.

Ví dụ như hàm lượng axit photphoric cao sẽ làm đảo lộn sự cân bằng dưỡng chất, kích thích đào thải canxi khiến xương bị bòn rút dẫn đến tình trạng xốp xương, giòn xương và răng bị hủy hoại men nhanh chóng. Đồng thời, lượng đường fructose khổng lồ lao thẳng vào gan gây quá tải, ép cơ thể chuyển hóa thành mỡ thừa tích tụ, từ đó dẫn đến hàng loạt hệ lụy nguy hiểm khác như gan nhiễm mỡ, kháng insulin, tiểu đường tuýp 2, béo phì, tăng axit uric gây bệnh gút, xơ vữa động mạch và làm gia tăng áp lực gây suy giảm chức năng lọc của thận.

Uống nước ngọt có ga thế nào để bảo vệ sức khỏe?

Để không biến món đồ uống "vạn người mê" này thành sát thủ thầm lặng, bác sĩ Phương đưa ra các lưu ý quan trọng khi dùng như:

- Kiểm soát chặt chẽ liều lượng: Mỗi tuần chỉ nên tiêu thụ tối đa từ 300 - 500ml nước ngọt có ga tùy thể trạng và độ tuổi. Tuyệt đối không lưu trữ tích trữ số lượng lớn tại nhà để tránh hình thành thói quen thèm đường.

- Không uống khi bụng rỗng hay trước khi đi ngủ: Chỉ nên uống nước ngọt trong hoặc ngay sau bữa ăn chính để thức ăn làm giảm tốc độ hấp thụ đường vào máu, tránh gây đột biến đường huyết và tổn thương niêm mạc dạ dày. Không uống nước ngọt vào ban đêm để phòng ngừa nguy cơ tích mỡ bụng, đầy hơi, mất ngủ và chứng trào ngược dạ dày thực quản.

- Tuyệt đối không uống sản phẩm để lâu: Nước ngọt có ga sau khi mở nắp cần sử dụng ngay trong ngày, không uống sản phẩm đã mở nắp quá 24 tiếng vì lúc này ga đã tan hết, vi khuẩn bên ngoài dễ dàng xâm nhập gây biến chất và ngộ độc.

- Lựa chọn thương hiệu uy tín: Chỉ sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt chuẩn kiểm định an toàn thực phẩm, tuyệt đối tránh xa các loại nước ngọt tự chế, nước đóng chai không nhãn mác trôi nổi trên thị trường.

- Luôn ưu tiên bổ sung nước lọc: Nước ngọt không bao giờ thay thế được nước lọc, mỗi ngày cơ thể vẫn cần nạp đủ từ 1.5 đến 2 lít nước lọc tinh khiết để duy trì các hoạt động chuyển hóa và đào thải độc tố ra ngoài.

Nguồn và ảnh: Society Huanqiu, Family Doctor