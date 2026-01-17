Nam tài xế taxi tử vong vì kiểu dùng bình giữ nhiệt rất nhiều người cho rằng VÔ HẠI, tiện lợi

Nhiều người có thói quen sử dụng bình giữ nhiệt để mang theo đồ uống bên mình suốt cả ngày. Nhất là những ngày mùa đông thời tiết lạnh như hiện tại. Tuy nhiên, nếu món đồ dùng tiện lợi này không được sử dụng đúng cách, nó có thể biến thành một "kẻ giết người thầm lặng".

Bác sĩ Hung Yung-hsiang (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ 1 trường hợp lâm sàng đau lòng về một nam bệnh nhân 50 tuổi đã qua đời do ngộ độc chì từ chính chiếc bình giữ nhiệt gắn bó hàng thập kỷ.

Bi kịch xuất phát từ chiếc bình giữ nhiệt dùng 20 năm

Nam tài xế taxi tử vong vì biến chứng ngộ độc chì sau 20 năm dùng bình giữ nhiệt sai cách (Ảnh minh họa)

Người đàn ông này là một tài xế taxi có hơn 30 năm kinh nghiệm. Một buổi sáng, ông đột nhiên mất tập trung và đâm vào quán ăn ven đường mà không hề có phản ứng phanh xe. Dù không có thương tích bên ngoài, nhưng các xét nghiệm chuyên sâu tại bệnh viện đã làm lộ ra những sự thật kinh hoàng. Đó là ông bị thiếu máu nặng, teo não và suy giảm chức năng thận nghiêm trọng.

Qua điều tra bệnh sử và lối sống, bác sĩ phát hiện người đàn ông này có thói quen dùng một chiếc bình giữ nhiệt duy nhất để đựng cà phê mỗi ngày trong suốt gần 20 năm. Đáng nói, lớp lót bên trong bình đã bị gỉ sét, bong tróc và hư hỏng nặng nề nhưng ông vẫn tiếp tục sử dụng vì thấy vẫn tiện.

Kết quả xét nghiệm máu xác nhận ông bị ngộ độc chì nặng. Chỉ 1 năm sau vụ tai nạn, tình trạng của ông xấu đi nhanh chóng và qua đời do biến chứng viêm phổi.

2 "sai lầm chết người" khi sử dụng bình giữ nhiệt

Bác si Hung Yung-hsiang cho biết, bình giữ nhiệt vốn không có lỗi, lỗi là do cách sử dụng. Nam tài xế taxi này đã phạm phải 2 sai lầm mà không ít người lặp lại mỗi ngày vì cho rằng vô hại, còn tiện lợi:

1. Dùng bình giữ nhiệt để đựng cà phê và đồ uống có tính axit

Cà phê, nước chanh, đồ uống có ga hay một số loại thuốc đông y là những chất lỏng có tính axit hoặc kiềm. Vì vậy chúng không thích hợp để đựng trong bình giữ nhiệt. Càng nguy hiểm hơn nếu chất liệu bình kém chất lượng hoặc lớp lót đã cũ.

Không nên đựng đồ uống có tính axit như cà phê, trà... lâu trong bình giữ nhiệt (Ảnh minh họa)

Bởi tính axit trong các loại đồ uống này sẽ đẩy nhanh quá trình ăn mòn kim loại, khiến các chất độc hại rò rỉ vào nước nhanh hơn. Đây là lý do khiến bệnh nhân bị nhiễm độc nặng hơn so với việc chỉ đựng nước lọc thông thường.

2. Sử dụng bình đã cũ, lớp lót bị bong tróc gỉ sét

Chiếc bình giữ nhiệt của nam tài xế đã bị hư hỏng lớp bảo vệ bên trong từ lâu. Nhưng điều đáng nói là không ít người giống như ông, cho rằng bình giữ nhiệt không có hạn sử dụng hoặc dù gỉ sét nhưng không vỡ/vênh, vẫn giữ được nhiệt là còn dùng được. Cũng ít khi kiểm tra phía bên trong.

Tronng khi, nếu lớp lót inox bị xước hoặc gỉ, các kim loại nặng như chì, cadmi hay niken có thể dần dần bị giải phóng vào nước uống. Việc nạp các kim loại này vào cơ thể trong thời gian dài sẽ trực tiếp tàn phá hệ thần kinh, gây teo não và khiến chức năng thận suy kiệt hoàn toàn. Các triệu chứng thường gặp là mệt mỏi cực độ, giảm vị giác và mất trí nhớ.

Một số lưu ý khi sử dụng bình giữ nhiệt

Bác sĩ Hung cảnh báo mọi người cần thường xuyên kiểm tra tình trạng bình giữ nhiệt của mình. Nếu phát hiện bên trong có vết trầy xước, rỉ sét hoặc có mùi kim loại lạ, cần phải thay thế ngay lập tức để tránh ảnh hưởng đến các cơ quan như gan và thận.

Cần kiểm tra bình giữ nhiệt thường xuyên, vứt bỏ ngay khi có dấu hiệu gỉ sét, bong tróc (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, việc vệ sinh cũng cần được chú trọng. Các loại đồ uống giàu protein như sữa hoặc sữa đậu nành chỉ nên để trong bình tối đa 2 giờ vì vi khuẩn rất dễ sinh sôi trong môi trường kín ấm. Nếu không được làm sạch kỹ, các kẽ hở bên trong bình sẽ trở thành ổ vi khuẩn gây hại cho hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể của người sử dụng.

Khi chọn mua cũng cần chọn loại bình chất lượng tốt, được kiểm định rõ ràng. Ưu tiên chọn bình làm từ inox 304 hoặc inox 316. Nên thay bình mới sau khoảng 1 đến 3 năm hoặc ngay khi có dấu hiệu bất thường.