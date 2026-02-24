Nam tài xế taxi thường xuyên xì hơi khi chở khách, đi khám mới lộ ra KHỐI U KHỔNG LỒ đang "bức tử" nhiều cơ quan

Ông Zhao, 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) làm tài xế taxi nhiều năm. Ông có thể hình to lớn, ăn khỏe, dễ ngủ, cực hiếm khi đau ốm. Chỉ có điều, hay xì hơi và bụng phình to. Nhưng ông cho rằng đó là "bệnh nghề nghiệp", thậm chí từng tưởng nghĩ xì hơi là tiêu hoá tốt chứ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình mắc ung thư.

Ảnh minh hoạ

Hơn một năm trước, ông Zhao bắt đầu bị táo bón. Ban đầu chỉ vài ngày không đi ngoài, sau đó kéo dài tới 7-10 ngày. Bụng chướng, xì hơi liên tục, có những hôm đang chở khách mà không kiểm soát được, khiến ông vô cùng xấu hổ. Thuốc thụt tháo ban đầu còn hiệu quả, rồi dần dần cũng không còn tác dụng.

Ông nghĩ đơn giản là do ăn ít rau, uống ít nước, lại ngồi lái xe nhiều giờ liền nên “ruột lười”, hay nhịn đi vệ sinh nên khó tiêu là điều khó tránh. Thậm chí khi xuất hiện thêm vài búi trĩ, ông vẫn tự an ủi: “Chắc ai làm nghề này cũng vậy”.

Cho đến một ngày, ông Zhao hoàn toàn không thể tiểu được. Bụng dưới căng cứng, đau tức dữ dội khiến ông phải vào cấp cứu trong tình trạng vật vã. Kết quả chụp CT khiến cả gia đình chết lặng: một khối sarcoma mô mềm khổng lồ, đường kính khoảng 13cm, nằm sâu trong khoang chậu, là vị trí vốn đã chật hẹp.

Khối u không chỉ đè ép trực tràng khiến phân ứ đọng và khí không thoát được bình thường, khiến ông xì hơi liên tục suốt thời gian dài mà còn “bóp nghẹt” bàng quang, làm tắc dòng nước tiểu hoàn toàn. Nghiêm trọng hơn, hình ảnh cho thấy khối u đã ăn lan vào thành trực tràng, xâm lấn mô mỡ quanh bàng quang và quấn sát các bó mạch máu lớn vùng chậu. Một phần niệu quản cũng bị chèn ép, có nguy cơ gây ứ nước thận nếu tiếp tục tiến triển.

Các bác sĩ nhận định, trong không gian hẹp của khoang chậu, khối u 13cm chẳng khác nào một “quả bom sinh học”, đẩy lệch và "bức tử" từng cơ quan xung quanh. Nếu trì hoãn thêm, nó có thể gây tắc ruột hoàn toàn, hoại tử mô hoặc xuất huyết nặng do xâm lấn mạch máu lớn.

Ca phẫu thuật do bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng Tsai Ta-chi tại Bệnh viện Đa khoa Ruan (Đài Loan, Trung Quốc) phối hợp với bác sĩ tiết niệu thực hiện kéo dài suốt 8 tiếng.

Ảnh minh hoạ

Theo bác sĩ Tsai, khối u đã xâm lấn một phần trực tràng nên buộc phải cắt bỏ đoạn ruột tổn thương và tạo hậu môn nhân tạo tạm thời. Do khối u dính chặt vào hệ mạch và dây thần kinh vùng chậu, từng thao tác bóc tách đều phải thực hiện cực kỳ thận trọng để tránh mất máu ồ ạt hoặc tổn thương vĩnh viễn chức năng tiểu tiện.

Sau mổ, ông Zhao được khuyến nghị xạ trị nhằm giảm nguy cơ tái phát. Hiện ông đã quay lại công việc lái taxi, tình trạng tạm ổn nhưng vẫn phải theo dõi sát sao vì loại u này có khả năng tái phát cao.

Sarcoma mô mềm nguy hiểm thế nào?

Bác sĩ Tsai Ta-chi giải thích, “mô mềm” bao gồm gân, dây chằng, mô liên kết, mỡ, mạch máu, mạch bạch huyết… Sarcoma mô mềm là khối u ác tính phát triển từ các cấu trúc này. Bệnh hiếm gặp, tỷ lệ khoảng 1/100.000 dân, chỉ chiếm khoảng 1% các ung thư.

Phần lớn sarcoma xuất hiện ở tay chân hoặc thân mình. Khi được phát hiện sớm và cắt bỏ hoàn toàn, tỷ lệ sống 5 năm có thể trên 90%.

Tuy nhiên, sarcoma trong ổ bụng hoặc khoang chậu chỉ chiếm khoảng 5%. Do nằm sâu bên trong, chúng thường không gây đau rõ ràng. Khi có triệu chứng như táo bón, bí tiểu, đau bụng âm ỉ… thì khối u thường đã lớn và chèn ép cơ quan lân cận. Lúc này, phẫu thuật khó hơn nhiều và tiên lượng xấu hơn, tỷ lệ sống có thể dưới 30% nếu không kiểm soát tốt.

Đừng xem nhẹ xì hơi nhiều, táo bón kéo dài

Theo bác sĩ Tsai Ta-chi, xì hơi là phản ứng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu trung tiện tăng đột ngột, kéo dài nhiều tháng kèm bụng chướng, cảm giác đi ngoài không hết hoặc phải rặn lâu, đó có thể là dấu hiệu có sự chèn ép hay hẹp lòng ruột ở bên trong.

Ảnh minh hoạ

Táo bón dai dẳng trên 6 tháng không cải thiện dù đã điều chỉnh ăn uống, uống nhiều nước và dùng thuốc không còn đơn thuần là “rối loạn tiêu hóa”. Nó có thể liên quan đến polyp lớn, u đại trực tràng, ung thư đại tràng trái, ung thư trực tràng hoặc các khối u vùng chậu chèn ép ruột và bàng quang.

Đặc biệt, khi táo bón và xì hơi nhiều đi kèm các dấu hiệu như bụng ngày càng to, đau âm ỉ vùng chậu, bí tiểu, sụt cân, thiếu máu hoặc phân nhỏ dẹt như bút chì, cần đi khám sớm để loại trừ ung thư.

Trường hợp của ông Zhao cho thấy: đôi khi những biểu hiện khiến người bệnh ngại ngùng nhất lại là tín hiệu cơ thể đang cảnh báo một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều bên trong.

Nguồn và ảnh: Health 2.0, Sohu