Nam tài xế phổi gần như "trắng xóa" và đông đặc, gan lẫn thận đều tổn thương vì… thú chơi chim

Những chú vẹt thông minh, đáng yêu và năng động đang trở thành thú cưng lý tưởng của rất nhiều người hiện nay. Chỉ cần lướt qua các trang mạng xã hội, chúng ta dễ dàng bắt gặp hàng loạt video ghi lại cảnh chủ nuôi âu yếm tương tác, đặt chim lên tay, lên vai, lên đầu hay thậm chí là dùng miệng đút cho chúng ăn.

Ảnh minh họa

Nuôi thú cưng mang lại nhiều lợi ích hơn là một sở thích đơn giản, nhất là với những người thường cảm thấy cô đơn, sốmg một mình. Thế nhưng, đằng sau mối quan hệ ngọt ngào này lại tiềm ẩn những mối nguy hiểm cực lớn cho sức khỏe nếu bạn yêu thương sai cách.

Theo thông tin từ Hoa Tây Đô Thị báo và Cover News của Trung Quốc, một nam tài xế họ Lý ngoài 40 tuổi tại Thành Đô (Trung Quốc) đã suýt chết vì sai lầm khi nuôi con vẹt nhỏ của mình.

Cơn sốt tử thần bùng phát từ thói quen cưng nựng vẹt cưng quá mức

Nghề lái xe đường dài vốn dĩ là một hành trình cô đơn và đầy áp lực khi phải gắn liền với vô lăng qua những cung đường xuyên đêm. Để tìm kiếm niềm vui nhỏ nhoi và có người bầu bạn cho đỡ buồn ngủ, ông lựa chọn nuôi chú vẹt nhỏ dễ thương và mang theo bên mình.

Vì quá yêu quý "người bạn nhỏ", ông Lý thường xuyên để vẹt chơi tự do trên đầu, trên vai, đặt chúng lên tay tương tác vô cùng thân thiết. Thậm chí, nam tài xế còn có thói quen dùng miệng của mình để đút từng chút thức ăn cho vẹt ăn.

Suốt 2 năm, mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi mầm bệnh âm thầm tích tụ và bùng phát. Ông không ngờ rằng, chính sự quấn quýt quá mức này trong không gian cabin kín gió lại có ngày đẩy ông thẳng vào phòng cấp cứu.

Cơn bão bệnh tật ập đến dữ dội khiến nam tài xế không kịp trở tay. Ông bị sốt cao chạm ngưỡng 39,4 độ C suốt nhiều ngày liên tiếp, đi kèm với những cơn ho nặng, khó thở và đau nhức toàn thân rã rời. Nghĩ mình chỉ bị cảm lạnh thông thường do thức đêm chạy xe quá sức, ông tự mua thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin và thuốc hạ sốt ibuprofen về uống để cố gượng ôm vô lăng.

Tuy nhiên, các triệu chứng hoàn toàn không thuyên giảm mà ngày càng diễn tiến tồi tệ. Đến khi cơ thể kiệt quệ, không thể điều khiển xe được nữa, ông mới vội vàng đến bệnh viện khám.

Tại bệnh viện, khi tiến hành nghe phổi cho ông Lý, bác sĩ He Jie thuộc Chuyên khoa Hô hấp và Chăm sóc đặc biệt Bệnh viện Đa khoa số 1 Thành Đô (Trung Quốc) đã giật mình khi phát hiện những tiếng ran ẩm (âm thanh lạ do phổi bị ứ đọng dịch viêm) ở cả hai thùy dưới phổi. Kết quả chụp CT ngay sau đó khiến tất cả rụng rời: Phổi của nam tài xế đã xuất hiện tình trạng đông đặc nghiêm trọng với các dấu hiệu của phế quản chứa khí, tổn thương nặng nề hơn rất nhiều so với chứng kính mờ của bệnh cúm thông thường. Vì đến bệnh viện sau nhiều ngày cố chịu đựng, nên gan và thận cũng có dấu hiệu tổn thương.

Nhận thấy tình trạng nguy kịch, bác sĩ He Jie lập tức cho ông Lý nhập viện khẩn cấp. Sau khi tiến hành nội sơ phế quản bằng sợi quang và xét nghiệm metagenomic dịch rửa phế quản, các bác sĩ mới "ngã ngửa" tìm ra thủ phạm thực sự. Ông Lý nhiễm vi khuẩn Chlamydia psittaci , tác nhân gây ra căn bệnh nguy hiểm: Sốt vẹt (Psittacosis).

Phân tích sâu về căn bệnh này, bác sĩ Chen Ting, chuyên khoa Gan mật của bệnh viện cảnh báo, sốt vẹt là bệnh nhiễm trùng truyền nhiễm từ động vật sang người. Đáng chú ý, vi khuẩn này không chỉ khu trú trên loài vẹt. Tất cả các loài chim cảnh như sáo, họa mi, bồ câu, hay gia cầm đều có thể mang mầm bệnh. Đáng sợ nhất là vi khuẩn này tồn tại âm thầm ở những con chim hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có triệu chứng lộ ra ngoài khiến chủ nuôi mất cảnh giác.

Mầm bệnh đã tấn công nam tài xế qua hai con đường vô cùng âm thầm:

- Đường hô hấp: Lông và phân của chim nhiễm bệnh khi khô đi sẽ tạo thành các hạt khí dung siêu nhỏ lơ lửng trong không khí. Trong cabin xe tải chật hẹp, bật điều hòa kín gió, ông Li đã hít phải lượng lớn vi khuẩn này mỗi ngày.

- Tiếp xúc trực tiếp: Vi khuẩn xâm nhập thẳng vào cơ thể qua niêm mạc do thói quen mớm thức ăn cho vẹt, hoặc do ông Li vô tình dụi mắt, bốc thức ăn sau khi chơi với chim mà chưa rửa tay sạch sẽ.

Đừng để sự chủ quan hoán đổi thành án tử!

Cái bẫy lớn nhất của bệnh sốt vẹt là các triệu chứng ban đầu quá giống cúm. Việc ông Lý tự ý uống kháng sinh và thuốc hạ sốt tại nhà suýt chút nữa đã khiến ông phải trả giá bằng mạng sống.

Bác sĩ He Jie nhấn mạnh: "Nếu chỉ điều trị bệnh sốt vẹt bằng cephalosporin và thuốc hạ sốt, tình trạng bệnh sẽ không cải thiện mà còn xấu đi nhanh chóng. Nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị bằng phác đồ đặc hiệu, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân có thể lên tới 10% do gan lách to hoặc viêm phổi nặng." Trên thực tế, đã có nhiều bệnh nhân trở nặng phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) và phải can thiệp bằng hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO để giành giật lại sự sống.

Ông Lý đã vô cùng may mắn khi các bác sĩ khai thác kỹ tiền sử nuôi vẹt để định hướng chuẩn xác. Ngay khi được đổi sang phác đồ kháng sinh đặc hiệu cùng các biện pháp điều trị đích, các triệu chứng của ông đã cải thiện rõ rệt và được xuất viện sau một tuần điều trị tích cực.

Bài học xương máu cho những người nuôi chim

Nuôi chim hay bất cứ thú cưng nào để bạn đều có những lợi ích riêng, là quyền riêng của mỗi người. Tuy nhiên, bác sĩ Chen Ting khuyến cáo người nuôi chim cần tuyệt đối thay đổi những thói quen tai hại để bảo vệ sức khỏe:

- Không tiếp xúc quá gần: Tuyệt đối từ bỏ thói quen ôm hôn, cho chim lên đầu, lên vai và đặc biệt không dùng mỏ mớm thức ăn cho chim để bảo vệ niêm mạc mắt, mũi, miệng.

- Vệ sinh chuồng trại an toàn: Khi dọn dẹp lồng chim, chuồng nuôi, bắt buộc phải đeo khẩu trang và găng tay để tránh hít phải bụi bẩn. Luôn rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn ngay sau khi chạm vào chim.

- Kiểm dịch và hạn chế thả rông: Chỉ mua chim có giấy chứng nhận kiểm dịch hợp lệ, cách ly chim mới một thời gian. Không để chim bay lượn tự do ngoài trời vì chúng rất dễ nhiễm vi khuẩn từ môi trường hoang dã mang về cabin.

- Chủ động khai báo: Nếu xuất hiện tình trạng sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân kèm ho, đau mỏi người, khi đến bệnh viện khám, hãy chủ động thông báo cho bác sĩ về tiền sử nuôi hoặc tiếp xúc với chim để được làm các xét nghiệm sàng lọc (như PCR hoặc kháng thể huyết thanh) kịp thời, tránh biến chứng tổn thương gan thận nguy hiểm.

Nguồn và ảnh: CCTV, Huaxi City Daily, Cover News