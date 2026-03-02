Nam tài xế phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối nhờ 1 khó chịu rất nhiều người tưởng “chuyện nhỏ” khi ngồi xe hơi

Ông Gao (Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) năm nay ngoài 50 tuổi, đã làm nghề tài xế taxi hơn 25 năm. Suốt từng ấy năm, ông chở không biết bao nhiêu lượt khách, đi qua đủ kiểu đường đèo dốc, cua gấp, tắc đường. Người khác có thể say xe, chứ một tài xế lâu năm như ông thì gần như “miễn nhiễm”.

Thế mà chẳng hiểu sao nửa năm trở lại đây, mỗi lần ngồi sau vô lăng chừng 20-30 phút, ông lại thấy lạ.

Không phải chóng mặt dữ dội, mà là cảm giác hụt hơi, tức ngực, mệt rũ như người thiếu oxy. Ngồi trong cabin kín, ông phải hạ kính xuống mới thấy dễ thở hơn. Có hôm đang lái, tim đập dồn dập, hơi thở ngắn lại, người bủn rủn như thể… say xe. Cộng thêm cơn ho khó kiềm chế, làm một vài khách đi xe khó chịu ra mắt.

Tưởng say xe, nam tài xế taxi phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối khi đi khám

“Chắc mình già rồi, hoặc ngồi lâu quá nên bí bách”, ông tự trấn an. Là tài xế chuyên nghiệp mà lại nghĩ mình “dễ say xe” thì thật khó chấp nhận. Nhưng điều khiến ông sợ nhất là cảm giác khó thở ngày càng rõ. Ông bắt đầu lo nếu đang chở khách mà đột ngột ngạt thở thì hậu quả sẽ thế nào. Chính nỗi lo đó đã khiến ông quyết định đi khám.

Kết quả tại Bệnh viện Wuri Linxin (Đài Loan, Trung Quốc) khiến cả gia đình chết lặng: ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn cuối.

Tưởng say xe hóa ra là dấu hiệu suy hô hấp do khối u 7cm

Bác sĩ Hsu Wen-Jen, Giám đốc Trung tâm Ung thư kiêm chuyên khoa Phổi của bệnh viện cho biết, lúc đến khám ông Gao kể ra một loạt dấu hiệu ung thư phổi. Từ mệt mỏi, khó thở, tức ngực đến ho nhiều. Tất cả đều trở nặng hơn vào ban đêm hay khi ngồi trong xe mà đóng kín.

Chụp X-quang phát hiện bóng mờ bất thường ở thùy dưới phổi trái. CT ngực phát hiện khối u 7cm kèm tràn dịch màng phổi, di căn sang phổi phải, hạch bạch huyết và tuyến thượng thận. Đáng lo hơn, ông còn có lượng lớn dịch màng ngoài tim. Khi dịch tích tụ quanh tim, tim bị chèn ép, khả năng bơm máu giảm, gây khó thở, tức ngực và có thể ngừng tim đột ngột.

Lý do triệu chứng rõ hơn mỗi khi lái xe được bác sĩ Hsu giải thích là không gian xe hơi kín hơn môi trường ngoài trời, lượng oxy lưu thông kém hơn. Với người phổi đã bị khối u chiếm chỗ, lại kèm tràn dịch màng phổi và màng tim, chỉ cần giảm thông khí nhẹ cũng đủ khiến cảm giác thiếu oxy bộc lộ rõ. Điều mà ông Gao tưởng là “say xe” thực chất là biểu hiện của suy hô hấp và chèn ép tim.

Ngoài không gian kín như xe hơi, triệu chứng ung thư phổi cũng thường nặng hơn vào ban đêm. Khi nằm xuống, dịch màng phổi hoặc màng tim có xu hướng dồn lại, làm tăng chèn ép phổi và tim, khiến người bệnh dễ hụt hơi, tức ngực. Bên cạnh đó, ban đêm hệ hô hấp hoạt động chậm hơn, nhịp thở nông hơn nên cảm giác thiếu oxy và ho khan càng rõ rệt.

Ảnh minh hoạ

Khi nhập viện, ông phải dẫn lưu khẩn cấp 800ml dịch máu từ màng ngoài tim. Sau đó, sinh thiết xác nhận ung thư biểu mô tuyến phổi. Ông được hóa trị ngay, sau 4 đợt khối u thu nhỏ còn 2,5cm, triệu chứng tức ngực cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, tiên lượng của ông vẫn rất xấu do phát hiện muộn và có nhiều bệnh lý khác cùng lúc.

Những dấu hiệu ung thư phổi dễ bị bỏ qua

Khi nhìn lại cuộc đời của mình, ông Gao thừa nhận bệnh ung thư phổi là tự mình "rước vào thân", lại quá chủ quan trước các triệu chứng. Ông cho biết mình đã ho suốt nhiều năm, thỉnh thoảng tức ngực nhưng luôn nghĩ đó là “ho do thuốc lá” và tuổi tác, sức khoẻ yếu vì công việc thời gian thất thường. Thực tế, ông hút thuốc 40 năm, có thời điểm 3-4 gói/ngày. Ông cũng thường thức khuya, lái xe đêm, ăn uống không đúng giờ giấc.

Thông qua trường hợp của ông Gao, bác sĩ Hsu nhấn mạnh, ung thư phổi giai đoạn đầu thường âm thầm, triệu chứng dễ nhầm lẫn:

- Ho kéo dài, thay đổi tính chất cơn ho

- Khò khè, khó thở khi gắng sức

- Tức ngực âm ỉ

Ảnh minh hoạ

- Mệt mỏi, giảm sức bền rõ rệt

- Sụt cân không rõ nguyên nhân

- Ho ra máu dù chỉ lẫn ít

Khi xuất hiện tràn dịch màng phổi hoặc màng tim, người bệnh có thể thấy nặng ngực, hụt hơi khi nằm, hoặc khó thở trong không gian kín như xe hơi, phòng điều hòa.

Nguồn và ảnh: Health Sent, Sohu