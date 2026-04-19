Nam tài xế bất ngờ phát hiện mắc suy thận, bác sĩ tiết lộ: "Thủ phạm" liên quan đến đặc thù nghề nghiệp

Phía sau vô lăng của những chuyến xe đường dài không chỉ là mồ hôi, nước mắt mà còn là những hiểm họa sức khỏe rình rập. Trường hợp của người đàn ông trung niên họ Xie, sống tại Trùng Khánh (Trung Quốc) chính là một ví dụ điển hình. Là một tài xế kỳ cựu với 20 năm trong nghề, ông không ngờ chính những "kỹ năng nghề nghiệp" mình luôn tự hào lại là thủ phạm gây suy thận.

20 năm cầm lái và "bản án" suy thận bất ngờ vì "bệnh nghề nghiệp"

Suốt hai thập kỷ qua, cuộc sống của ông Xie gắn liền với những cung đường. Ngồi trên ghế lái liên tục hơn 10 tiếng mỗi ngày, ăn uống thất thường, thường xuyên nhịn tiểu để kịp chuyến hàng đã trở thành một phần cuộc sống của người đàn ông này.

Vài năm trước khi phát hiện suy thận, dù nồng độ axit uric tăng cao nhưng do không thấy đau đớn, ông đã bỏ qua những tín hiệu "kêu cứu" đầu tiên của cơ thể. Mãi đến gần đây, khi những cơn đau thắt lưng dữ dội ập đến, ảnh hưởng tới công việc thì ông Xie mới chịu đến bệnh viện khám lại.

Không phải "bệnh nghề nghiệp" về xương khớp hay "dấu hiệu tuổi tác" như ông Xie thường nghĩ, vấn đề sức khỏe của ông nghiêm trọng hơn nhiều. Bác sĩ Luo Dashu, Giám đốc Bệnh viện Y học Dân tộc về Sức khỏe Thận tại Tương Tây (Hồ Nam, Trung Quốc) cho biết: "Bệnh nhân làm nghề lái xe đường dài, quê gốc ở Trùng Khánh (tỉnh lân cận với Hồ Nam). Khi đến khám, các chỉ số creatinine trong máu đã vượt ngưỡng 500. Đây là dấu hiệu báo động đỏ của tình trạng suy thận mãn tính nghiêm trọng. Chức năng lọc của thận đã bị tàn phá nặng nề, đẩy bệnh nhân vào tình thế nguy hiểm".

Bác sĩ Luo cũng giải thích, nguyên nhân gây suy thận của ông Xie có liên quan mật thiết tới đặc thù nghề nghiệp của ông. Thậm chí, với kinh nghiệm của mình, bác sĩ Luo chia sẻ, những người nghề tài xế - nhất là lái xe đường dài/xe tải/xe đêm chính là "miếng mồi ngon" suy thận nhắm đến.

Trường hợp của ông Xie cũng vậy, có 3 "sát thủ" thầm lặng sau ghế lái kéo ông vào "vũng lầy" suy thận:

- Ngồi quá lâu (ít vận động): Việc ngồi cố định một chỗ nhiều giờ, thậm chí hơn 10 tiếng liên tục mỗi ngày khiến lưu thông máu tại vùng chậu và thận bị cản trở. Tình trạng này kéo dài làm giảm lưu lượng máu nuôi dưỡng thận, dần dần dẫn đến suy giảm chức năng.

- Nhịn tiểu thường xuyên: Để đảm bảo lịch trình, nhiều tài xế có thói quen nhịn tiểu. Việc này khiến nước tiểu trào ngược hoặc tích tụ vi khuẩn, gây viêm nhiễm đường tiết niệu và tạo áp lực cực lớn lên bể thận, trực tiếp gây ra suy thận.

- Ăn uống thất thường và quá độ: Những bữa ăn vội vã, nhiều dầu mỡ và thói quen ăn đêm để tỉnh táo lái xe gây ra tình trạng tăng axit uric và cao huyết áp. Trong khi đây là hai tác nhân "hủy diệt" cầu thận nhanh nhất.

Chưa kể, những người làm nghề lái xe như ông Xie còn đối mặt với tình trạng thức khuya và uống ít nước vì sợ đi tiểu nhiều ảnh hưởng công việc. Chúng toàn là những thói quen "phá thận" rất nhanh.

Lời cảnh tỉnh về dấu hiệu suy thận: Đừng đợi đến khi đau lưng mới đi khám!

May mắn là ông Xie phát hiện không quá muộn, chưa tới mức phải chạy thận nhân tạo liên tục mới có thể duy trì sự sống. Sau khi kết hợp y học hiện đại với các liệu pháp y học cổ truyền và thay đổi lối sống, chỉ số creatinine đã giảm đáng kể, tình trạng của ông cũng có những chuyển biến tích cực dù còn chậm. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy.

Bác sĩ Luo cảnh báo rằng, rất nhiều bệnh nhân suy thận tìm đến bệnh viện khi đã quá muộn, bỏ lỡ thời điểm vàng để cứu vãn chức năng thận. Đối với những người làm nghề tài xế, nhân viên văn phòng hoặc những ai có đặc thù công việc phải ngồi lâu, việc tầm soát định kỳ các chỉ số nước tiểu và creatinine là điều bắt buộc. Đừng đợi đến khi đau lưng, mệt mỏi dữ dội thì có thể đã muộn để cứu vãn.

Tình trạng sức khỏe của nam tài xế tốt lên sau khi điều trị đông tây y kết hợp

Đặc biệt, bác sĩ Luo cảnh báo các dấu hiệu hiệu nhận biết sớm suy thận cần lưu ý như:

- Đau mỏi thắt lưng: Cảm giác đau âm ỉ vùng sau lưng, mệt mỏi rã rời dù không khuân vác nặng.

- Biến đổi nước tiểu: Xuất hiện bọt lâu tan (dấu hiệu protein niệu), nước tiểu đổi màu đậm như nước trà hoặc đi tiểu đêm quá nhiều lần.

- Phù nề cơ thể: Sưng húp bọng mắt vào buổi sáng hoặc phù nề mắt cá chân, mu bàn chân sau một ngày làm việc.

- Hơi thở có mùi: Cảm giác miệng có mùi kim loại hoặc mùi khai (do độc tố không được đào thải), kèm theo chán ăn, buồn nôn.

- Da khô, ngứa ngáy: Thận suy yếu khiến độc tố tích tụ dưới da, gây ra các cơn ngứa điên cuồng và khô ráp bất thường.

- Mất ngủ, khó tập trung: Độc tố tấn công hệ thần kinh gây trằn trọc, suy giảm trí nhớ và hoa mắt chóng mặt.

Dù không làm những nghề nghiệp dễ "chèn ép" thận, bạn vẫn cần khám sức khỏe định kỳ và đi khám ngay nếu có các bất thường kể trên.

Nguồn và ảnh: Rednet, Sina, Health Sent