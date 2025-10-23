Nam sinh vỡ tinh hoàn khi chơi đua xe công thức

Nạn nhân là nam sinh N.V.T. (13 tuổi, quê Lâm Đồng) vừa được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân

Ngày 22/10, BS Phan Tấn Đức - Trưởng khoa Niệu của bệnh viện cho biết, bệnh nhân nhập viện sau 5 ngày kể từ lúc bị tai nạn trong tình trạng vùng bìu sưng to.

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, trước khi gặp nạn, cậu bé đã chơi trò đua xe công thức trong một khu du lịch. Khi điều khiển xe, em không may tông vào lan can chắn đường đua, vùng hạ vị đập mạnh vào lan can.

Sau tai nạn, nam sinh được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị nội khoa. Tuy nhiên, sau 5 ngày, tình trạng không thuyên giảm. Vùng bìu bên phải của bệnh nhân sưng to, đau dữ dội.

Trước tình hình trên, người nhà đã chuyển cậu bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM. Tại đây, qua siêu âm khẩn, các bác sĩ phát hiện tinh hoàn bên phải của bệnh nhân đã bị vỡ.

Sau hội chẩn, ê kíp bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu ngay trong đêm để bảo tồn tinh hoàn. Tuy nhiên, ca mổ gặp nhiều khó khăn do tổn thương lâu ngày, mô viêm dính chặt xung quanh. Các bác sĩ phải bóc tách từng lớp mô để cứu phần tinh hoàn còn lại.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đang dần bình phục.

Từ trường hợp trên, BS Phan Tấn Đức cho biết: “Những chấn thương vùng sinh dục ở trẻ thường bị cha mẹ xem nhẹ hoặc trì hoãn điều trị, trong khi đây là khu vực cực kỳ nhạy cảm vì có thể bỏ sót xoắn tinh hoàn. Xoắn tinh hoàn nếu không phát hiện và can thiệp kịp thời trong vòng 6 giờ, mô tinh hoàn có thể hoại tử, buộc phải cắt bỏ, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau”.

Để tránh nguy hiểm cho trẻ, BS Đức khuyến cáo phụ huynh cần đưa con đi khám ngay khi thấy các bé bị đau vùng bìu, sưng, đỏ hoặc đổi màu, đặc biệt là sau khi bị té ngã hay va chạm mạnh. Phẫu thuật sớm sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng và đảm bảo chức năng sinh sản trong tương lai.

Sự việc trên cũng cảnh báo về an toàn trong các khu vui chơi giải trí, nhất là những trò chơi mang tính tốc độ hoặc va chạm mạnh. Trẻ em cần được trang bị đồ bảo hộ phù hợp và có người lớn giám sát chặt chẽ để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.