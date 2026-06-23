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Nam sinh lớp 12 bơi ra xa gần 100m cứu bé gái bị sóng cuốn

Phạm Trang (tổng hợp)
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Một nam sinh lớp 12 trú tại xã Cửa Tùng (Quảng Trị) vừa có hành động dũng cảm bơi vượt sóng cứu kịp thời một bé gái 9 tuổi bị đuối nước tại khu vực bãi biển Đá Nhảy.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 23/6, lãnh đạo UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương phối hợp với Trường THPT Cửa Tùng lên kế hoạch khen thưởng em Lê Đức Trung (SN 2009, học sinh lớp 12, trú tại thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng) vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Nam sinh Lê Đức Trung dũng cảm cứu người gặp nạn - Ảnh: N.M.P

Liên quan đến sự việc, báo Quảng trị cho biết, trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 21/6, gia đình chị Phạm Thị Thương (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) đến tham quan và tắm biển tại bãi biển Đá Nhảy. Trong lúc nô đùa ven bờ, hai con nhỏ của chị Thương là cháu N.Đ.N.P. (11 tuổi) và N.K.A. (9 tuổi) bất ngờ bị một đợt sóng lớn ập vào, cuốn ra xa.

Nghe tiếng kêu cứu của người mẹ, em Lê Đức Trung (17 tuổi, trú tại thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng; hiện là học sinh lớp 12 Trường THPT Cửa Tùng) cùng gia đình đang ở gần đó đã lập tức lao ra biển ứng cứu. Cháu trai 11 tuổi ở gần bờ hơn nên may mắn được người nhà kịp thời tiếp cận và đưa vào an toàn.

Tuy nhiên, cháu gái 9 tuổi đã bị luồng nước xoáy cuốn ra xa cách bờ khoảng 80-100m. Không chút chần chừ, em Lê Đức Trung đã bơi vượt sóng, tiếp cận và dìu thành công bé gái vào bờ cát an toàn.

Hiện tại, gia đình chị Thương đã trở về nhà an toàn và gửi thư bày tỏ lòng biết ơn trước hành động dũng cảm cứu người của em Trung.

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