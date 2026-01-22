Nam sinh lớp 10 đang học thêm bỗng đau đầu dữ dội, nhập viện mới biết bị đột quỵ: Bác sĩ cảnh báo 5 nhóm người có nguy cơ cao

Đột quỵ từ lâu vẫn được xem là căn bệnh gắn với tuổi già, nhưng thực tế hiện nay nó đã không còn là “bệnh của riêng” người cao tuổi.

Một trường hợp được truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) phản ánh đã khiến nhiều gia đình giật mình: một thiếu niên 16 tuổi, không có tiền sử gia đình, yêu thích vận động thể thao, nhưng khi đang học thêm thì đột ngột xuất hiện các triệu chứng như đau đầu dữ dội, nhìn mờ, buồn nôn và nôn ói. Sau khi được đưa đi cấp cứu, các xét nghiệm cho thấy não bị thiếu oxy và em được chẩn đoán mắc đột quỵ.

Theo tờ TVBS News Network, nam sinh này cao khoảng 170cm, nặng 50kg, thể trạng nhìn chung khỏe mạnh. Kết quả siêu âm não và chụp cộng hưởng từ cho thấy tổn thương do thiếu oxy não. May mắn là sau điều trị, tình trạng của em ổn định và không để lại di chứng rõ rệt. Tuy nhiên, các bác sĩ không tìm được nguyên nhân cụ thể nên xếp vào nhóm “đột quỵ không rõ nguyên nhân”, đồng thời khuyến cáo em hạn chế vận động quá mạnh và theo dõi sức khỏe lâu dài. Bác sĩ tim mạch Lâm Vị Văn, Bệnh viện Đài An (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết đột quỵ ở người trẻ có thể liên quan đến bệnh tim, rối loạn đông máu hoặc dị dạng mạch máu bẩm sinh.

Về mặt y khoa, đột quỵ (stroke) xảy ra khi mạch máu não bị tắc nghẽn hoặc vỡ đột ngột, khiến tế bào não thiếu oxy và dưỡng chất rồi nhanh chóng bị hoại tử. Đột quỵ được chia thành ba dạng chính: đột quỵ thiếu máu não do tắc mạch, chiếm khoảng 80% các ca; đột quỵ xuất huyết não, thường gặp ở người tăng huyết áp; và cơn thiếu máu não thoáng qua, hay còn gọi là “đột quỵ nhẹ”, với triệu chứng biến mất trong vòng 24 giờ nhưng lại là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Đột quỵ thường xảy ra rất đột ngột, không báo trước. Theo khuyến cáo, có thể ghi nhớ dấu hiệu đột quỵ qua nguyên tắc “nói - cười - dùng - gọi”: nói khó hoặc nói ngọng bất thường; cười méo miệng, mặt lệch một bên; tay chân hoặc nửa người yếu, tê; và khi có các dấu hiệu này phải lập tức gọi cấp cứu.

Trong mùa lạnh, nguy cơ đột quỵ càng tăng do thời tiết lạnh khiến mạch máu co lại, huyết áp dễ tăng cao, tim phải làm việc nhiều hơn. Bên cạnh việc giữ ấm và kiểm soát bệnh nền, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa đột quỵ.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí PLOS Medicine cho thấy, những người uống mỗi ngày 2-3 cốc cà phê và trà có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 32%.

Một nghiên cứu khác trên Age and Ageing chỉ ra rằng cacao trong sô cô la đen giàu flavonoid giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch tới 27%.

Ngoài ra, theo Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, tăng lượng kali trong khẩu phần ăn khoảng 1,6 gram mỗi ngày có thể giúp giảm 21% nguy cơ đột quỵ, trong đó chuối là nguồn kali quen thuộc và dễ bổ sung.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, một số nhóm người có nguy cơ cao cần đặc biệt cảnh giác, bao gồm:

- Người mắc “ba cao” là tăng huyết áp, tăng mỡ máu, tăng đường huyết;

- Người có tiền sử gia đình bị đột quỵ;

- Người hút thuốc lá thường xuyên;

- Người có dị dạng mạch máu não bẩm sinh;

- Người mắc bệnh đái tháo đường.

Việc nhận diện sớm nguy cơ và duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa quan trọng để phòng ngừa đột quỵ, ngay cả khi tuổi đời còn rất trẻ.

Nguồn và ảnh: HK01