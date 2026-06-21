Nam sinh điểm cao vẫn trượt đại học, bạn điểm thấp hơn lại đỗ, nhà trường thông báo: "Không tìm thấy hồ sơ của em"

Câu chuyện của nam sinh Trung Quốc trong kỳ thi đại học năm 2016 từng nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Nam sinh học giỏi vẫn không được nhận vào đại học mơ ước

Trong những năm học trung học, nam sinh Trương Thịnh (Sơn Đông, Trung Quốc) không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn nổi bật với năng khiếu thể thao. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, cậu luôn xem đại học là cơ hội để thay đổi cuộc đời.

Suốt ba năm cấp ba, Trương Thịnh vừa học văn hóa vừa miệt mài tập luyện với mục tiêu thi đỗ ngành Giáo dục thể chất của Đại học Sư phạm Thiểm Tây. Nỗ lực ấy được đền đáp khi trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016, cậu đạt 403/750 điểm các môn văn hóa và 90 điểm môn thể thao, vượt ngưỡng xét tuyển của ngành mong muốn.

Khi biết điểm thi, Trương Thịnh lập tức chia sẻ niềm vui với người bạn thân cùng phòng ký túc xá là Quách Hiểu, cũng là học sinh chuyên thể thao. Quách Hiểu đạt 428 điểm văn hóa nhưng chỉ được 83 điểm môn thể thao.

Cả Trương Thịnh và bạn thân đều lựa chọn ngành Giáo dục thể chất thuộc chương trình đào tạo giáo viên miễn phí của Đại học Sư phạm Thiểm Tây làm nguyện vọng 1. Ban đầu, Trương Thịnh rất vui khi nghĩ rằng hai người bạn thân có thể tiếp tục đồng hành ở giảng đường đại học. Tuy nhiên, Quách Hiểu lại có tâm trạng khác.

Theo quy định tuyển sinh thời điểm đó, với nhóm thí sinh đăng ký ngành thể thao, điểm năng khiếu có vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi năm, Đại học Sư phạm Thiểm Tây chỉ tuyển khoảng 6 sinh viên diện này tại tỉnh Sơn Đông. Điểm thể thao của Quách Hiểu thấp hơn Trương Thịnh nên cậu cho rằng cơ hội trúng tuyển của bản thân cũng thấp hơn.

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Giữa tháng 7/2016, giấy báo trúng tuyển bắt đầu được gửi đến các thí sinh. Trong khi nhiều bạn học lần lượt nhận được kết quả, Trương Thịnh vẫn thấp thỏm chờ đợi. Điều khiến cậu càng khó hiểu là Quách Hiểu đã nhận được giấy báo trúng tuyển từ Đại học Sư phạm Thiểm Tây. Người bạn này liên tục trấn an rằng có thể giấy báo của Trương Thịnh chỉ bị chậm do khâu chuyển phát.

Nhưng nhiều ngày trôi qua, giấy báo nhập học vẫn bặt vô âm tín. Khi thời hạn xét tuyển bổ sung đã cận kề, Trương Thịnh quyết định chủ động liên hệ với Đại học Sư phạm Thiểm Tây để tìm hiểu. Câu trả lời từ phía nhà trường khiến nam sinh chết lặng: họ không hề tìm thấy hồ sơ đăng ký của cậu.

Cùng cha đến cơ quan khảo thí tuyển sinh để xác minh, Trương Thịnh tiếp tục nhận được thông tin gây sốc hơn. Hệ thống ghi nhận nguyện vọng của cậu là một ngôi trường khác chứ không phải Đại học Sư phạm Thiểm Tây.

Sự thật bất ngờ phía sau

Khẳng định bản thân chưa từng thay đổi nguyện vọng kể từ ngày đăng ký, Trương Thịnh và gia đình lập tức trình báo cảnh sát. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây không phải lỗi kỹ thuật mà có dấu hiệu can thiệp từ con người. Dữ liệu hệ thống cho thấy tài khoản xét tuyển của Trương Thịnh từng có một lần đăng nhập bất thường từ địa chỉ IP khác.

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Kết quả điều tra sau đó xác định Quách Hiểu là thủ phạm. Nam sinh này biết số báo danh của Trương Thịnh và nắm được thói quen đặt mật khẩu của bạn. Sau khi thấy bạn thân hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng, Quách Hiểu đã bí mật đăng nhập vào tài khoản xét tuyển của cậu rồi sửa đổi toàn bộ thông tin.

Để tránh Trương Thịnh phát hiện và đổi lại, Quách Hiểu còn sử dụng hết số lần được phép chỉnh sửa nguyện vọng trên hệ thống. Trong khi đó, do gia đình không có máy tính riêng nên Trương Thịnh hoàn toàn không hay biết những gì đang diễn ra.

Sau khi biết sự thật, Trương Thịnh đã đăng tải một bức thư ngỏ trên mạng xã hội, kể về hoàn cảnh gia đình khó khăn, hành trình học tập đầy nỗ lực và nỗi tuyệt vọng khi phát hiện hồ sơ bị gian lận. Bài viết nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ và thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc.

Cha mẹ Quách Hiểu nhiều lần tìm đến gia đình Trương Thịnh để xin lỗi và đề nghị bồi thường. Tuy nhiên, gia đình họ Trương từ chối, khẳng định điều họ mong muốn không phải tiền bạc mà là cơ hội học tập vốn thuộc về con trai mình. Dù vậy, Trương Thịnh vẫn lựa chọn tha thứ, bày tỏ mong muốn mọi người cho người bạn cũ một cơ hội sửa sai.

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Sau khi rà soát toàn bộ hồ sơ và kết quả tuyển sinh, Đại học Sư phạm Thiểm Tây xác nhận Trương Thịnh hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn trúng tuyển ngành Giáo dục thể chất theo diện đào tạo giáo viên miễn phí. Nhà trường quyết định khôi phục nguyện vọng và tiếp nhận nam sinh theo diện đặc biệt, trả lại cho cậu cơ hội học tập từng bị đánh cắp.

Dù cuối cùng vẫn được bước chân vào ngôi trường mơ ước, Trương Thịnh thừa nhận điều khiến cậu day dứt nhất không phải những ngày chờ đợi trong tuyệt vọng, mà là sự phản bội đến từ người bạn mà mình từng tin tưởng tuyệt đối.

Về phía Quách Hiểu, cơ quan chức năng xác định hành vi của nam sinh này có dấu hiệu phạm tội liên quan đến việc phá hoại hệ thống thông tin máy tính và phải xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc.

Theo Toutiao