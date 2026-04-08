HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam sinh bị chấn động não sau khi bị người đàn ông đánh ở quầy tạp hoá

Nguyễn Vương |

Theo phụ huynh, đưa con đi thăm khám tại bệnh viện các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu, gây đau đầu.

Liên quan clip nam sinh bị đánh tại tiệm tạp hoá ở Huế , chị H. (mẹ của em N.H.T.Đ - nam sinh được cho là bị người đàn ông đánh tại quầy tạp hóa xuất hiện trong clip) cho biết, hiện con chị được cho nghỉ học tạm thời, gia đình đang trấn an tâm lý để cháu bớt hoảng sợ.

Theo chị H., hôm qua (7/4), gia đình đã đưa cháu đến Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế (Bệnh viện Trung ương Huế) thăm khám. Kết quả chẩn đoán cho thấy, cháu bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu, gây đau đầu nhưng được cho ra viện để điều trị thuốc và theo dõi tại nhà.

Phiếu thanh toán ra viện và đơn thuốc tại quầy thuốc của bệnh viện chẩn đoán em N.H.T.Đ bị chấn động não. (Ảnh: NVCC)

Do tâm lý hoảng sợ, cháu được bác sĩ tư vấn, trấn an. Hiện cháu được cho về nhà uống thuốc, theo dõi. Nếu xuất hiện đau đầu hoặc nôn, gia đình sẽ đưa cháu tái khám ”, chị H cho hay.

Trước đó, sáng 7/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một học sinh bị chủ tiệm tạp hoá đánh nhiều lần vào mặt.

Theo nội dung clip, một học sinh đang uống nước, đứng gần tủ lạnh tại một quầy tạp hoá thì bị người đàn ông mặc áo vàng liên tiếp đánh vào mặt, trước khi có người can ngăn. Sau khi lan truyền, clip thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận.

Liên hệ với người đăng tải clip chị H. (trú phường Mỹ Thượng, TP Huế ) cho biết, là mẹ của em N.H.T. Đ. (học sinh bị người đàn ông đánh trong clip). Theo chị H., sự việc xảy ra vào ngày 6/4. Sau khi đi học về, cháu có biểu hiện đau đầu và kể lại việc bị chủ tiệm tạp hoá đánh.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo vàng được cho là có hành động đánh bam sinh tại quầy tạp hoá ở Huế. (Ảnh cắt từ clip)

Khi đến quầy tạp hoá để làm rõ, người đàn ông cho rằng cháu quậy phá, ảnh hưởng việc buôn bán nên mới đánh cháu. Sau khi yêu cầu trích xuất camera để xem sự việc, chị H. quay lại đoạn clip cháu bị đánh.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND phường Mỹ Thượng xác nhận, địa phương nhận được thông tin và đang xác minh, làm rõ vụ việc. Theo lãnh đạo UBND phường Mỹ Thượng, lực lượng công an đang xác minh, sẽ cung cấp thông tin chính thức khi có kết quả.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại