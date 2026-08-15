Nam sinh 19 tuổi vừa đỗ Bách khoa bỗng đột ngột qua đời: Cảnh báo điều thường gặp ở người trẻ

Nam sinh 19 tuổi vừa nhận giấy báo trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội thì đột ngột qua đời sau một cơn đột quỵ.

Theo thông tin trên Dân trí, mới đây, nam sinh H.P.D. (19 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Hòa, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã đột ngột qua đời sau một cơn đột quỵ, khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ bước vào giảng đường đại học. Sự ra đi bất ngờ của nam sinh khiến người thân, thầy cô, bạn bè và nhiều người dân địa phương không khỏi xót xa.

Ông Trương Quốc Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạch Khê, xác nhận với Dân trí rằng nam sinh D. qua đời sau một cơn đột quỵ.

Trước đó, D. đạt 26,92 điểm trong kỳ thi và vừa nhận giấy báo trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo thông tin được chia sẻ, để chuẩn bị cho chặng đường học tập phía trước, nam sinh đi làm thêm, dành dụm tiền mua laptop phục vụ việc học. Tuy nhiên, khi cánh cửa đại học vừa mở ra, em không may gặp biến cố sức khỏe và đột ngột qua đời.

Qua trường hợp này, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông - chia sẻ những nguy cơ tim mạch, đột quỵ và đột tử mà người trẻ không nên chủ quan.

Ảnh minh họa, nguồn: Healthline.





Cảnh báo điều thường gặp ở người trẻ

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, đột quỵ ở người trẻ có thể xảy ra đột ngột và đôi khi trước đó không xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

“Ở người trẻ, đột quỵ có thể xảy ra một cách đột ngột, đa phần không có cảm nhận gì rõ ràng trước đó bởi sức khỏe và khả năng chịu đựng còn tốt. Tuy nhiên, khi đã xảy ra biến cố thì hậu quả có thể rất nặng nề”, bác sĩ Mạnh cho biết.

Không chỉ đột quỵ não, người trẻ còn có thể đối mặt với nguy cơ đột tử do tim. Đây là tình trạng có thể xảy ra ngay cả ở những người trước đó vẫn học tập, sinh hoạt và làm việc bình thường.

Một số trường hợp có thể liên quan đến các bất thường bẩm sinh hoặc rối loạn điện học của tim, chẳng hạn hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW). Những bất thường này có thể gây rối loạn nhịp tim nghiêm trọng và trong một số trường hợp dẫn tới ngừng tim đột ngột.

Bác sĩ Mạnh cảnh báo người trẻ rằng các yếu tố như thức đêm kéo dài, lao động nặng, làm việc nhiều giờ hoặc gắng sức có thể trở thành tác nhân khởi phát biến cố ở những người có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn.

Một số bất thường có thể âm thầm tồn tại nhiều năm

Bên cạnh các bệnh lý tim mạch, một số người trẻ cũng có thể gặp đột quỵ liên quan đến bất thường mạch máu não, trong đó có phình mạch não.

Túi phình có thể tồn tại từ trước nhưng người bệnh không biết do chưa từng được phát hiện. Trong một số trường hợp, hoạt động gắng sức mạnh có thể khiến huyết áp tăng cao. Với người có phình mạch não, đây là yếu tố cần đặc biệt lưu ý bởi nguy cơ vỡ túi phình có thể dẫn tới xuất huyết não.

Chuyên gia cho rằng những hoạt động như chạy marathon, đá bóng hoặc tập luyện thể thao cường độ cao cần được thực hiện phù hợp với thể trạng.

Đặc biệt, những người từng có dấu hiệu bất thường về tim mạch, tiền sử gia đình có người đột tử sớm hoặc bản thân từng ngất khi gắng sức nên được thăm khám để đánh giá nguy cơ.

Theo BS Mạnh, một trong những vấn đề đáng lưu ý là nhiều người trẻ chưa từng đi khám chuyên sâu nên có thể không biết mình đang tồn tại bất thường về tim hoặc mạch máu não.

Việc một người vẫn khỏe mạnh, học tập và làm việc bình thường không đồng nghĩa hoàn toàn không có nguy cơ. Một số bệnh lý chỉ bộc lộ khi cơ thể phải chịu một tác động hoặc gắng sức lớn.

Do đó, chuyên gia khuyến cáo người trẻ không nên đợi đến khi xuất hiện biến cố mới quan tâm đến sức khỏe. Những dấu hiệu như đau đầu bất thường, chóng mặt, ngất, hồi hộp, đau ngực hoặc khó thở khi gắng sức cần được đánh giá y tế, đặc biệt nếu triệu chứng tái diễn.

Khám sức khỏe định kỳ và thăm khám chuyên khoa khi có yếu tố nguy cơ là cách giúp phát hiện sớm một số bất thường tiềm ẩn.