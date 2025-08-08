Nam sinh 19 tuổi bỗng liệt nửa người, suýt tàn phế suốt đời vì 1 thói quen nhiều người làm hàng ngày

Ngày 5/8 vừa qua, trong phòng bệnh của Bệnh viện Số 1 thành phố Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), A Đông, sinh viên năm 3 một trường đại học tại Tuyền Châu, bật khóc khi lần đầu có thể nhấc chân phải lên dưới sự hỗ trợ của chuyên viên phục hồi chức năng. Không ai ngờ nguyên nhân khiến chàng trai cao 1m80 này bỗng chốc rơi vào cảnh liệt nửa người lại đến từ một hành động quen thuộc: cúi đầu.

Trong kỳ nghỉ hè, A Đông ở lại thành phố để làm thêm. Trước khi nhập viện vài ngày, cậu đã cảm thấy tê buốt ở tay, chân và sau gáy. Cậu từng đi chụp CT tại một bệnh viện trong thành phố nhưng không phát hiện bất thường. Ngày 30/7, cảm giác tê liệt trở nên nghiêm trọng, hai chân hoàn toàn mất cảm giác và không thể cử động. Gia đình lập tức gọi cấp cứu, đưa cậu đến bệnh viện.

Kết quả kiểm tra cho thấy cột sống cổ của A Đông (từ đốt sống C4 đến T1) xuất hiện một khối chiếm chỗ lớn, chèn ép tủy sống. Từ ngực trở xuống cậu mất hoàn toàn cảm giác, sức cơ ở tay cũng suy yếu rõ rệt. Nhóm bác sĩ đã khẩn cấp phẫu thuật xuyên đêm cho cậu. Sau ca mổ, A Đông dần phục hồi sức cơ tay chân nhưng vẫn cần thời gian dài để tập phục hồi chức năng.

Bác sĩ cho biết, trong quá trình phẫu thuật, họ phát hiện bên trong ống sống cổ có một khối máu tụ lớn đè ép tủy sống. Nguyên nhân có thể là do dị dạng mạch máu nhỏ ở vùng này, kết hợp với việc cúi đầu làm việc thời gian dài, dẫn tới vỡ mạch, chảy máu, hình thành máu tụ và gây liệt cấp tính.

Mẹ của A Đông cho hay, trong kỳ nghỉ hè, cậu làm việc tại một quán ăn, mỗi ngày cúi đầu rửa bát, lau bàn hơn 4 tiếng liên tục. Về ký túc xá, cậu lại nằm sấp chơi game và xem video ngắn thêm 2 đến 3 tiếng. “Gia đình từng nhắc nhở, nhưng con bảo thanh niên khỏe, chịu được”.

Theo bác sĩ, khi cúi đầu, cơ cổ phải chịu lực gấp 3 đến 5 lần trọng lượng đầu. Lâu ngày, cơ bị mỏi, lực kéo dồn lên dây chằng và mạch máu trong ống sống, khiến chúng dễ bị tổn thương. Nếu vốn đã có bất thường mạch máu, nguy cơ vỡ và chảy máu càng cao.

Ông cảnh báo, cột sống cổ là bộ phận dễ bị tổn thương nhất của xương sống. Ngồi cúi đầu lâu có thể gây co cứng cơ, đau mỏi, mất đường cong sinh lý của cổ, thậm chí dẫn đến thoát vị đĩa đệm, tổn thương khớp vĩnh viễn. Nếu tủy sống bị chèn ép, người bệnh có thể đau vai gáy, tê tay hoặc yếu liệt tứ chi, trường hợp nặng sẽ dẫn đến bại liệt.

Với sự phổ biến của điện thoại và máy tính, “hội cúi đầu” ngày càng đông và bệnh lý cột sống cổ đang trẻ hóa. Một khi xuất hiện các dấu hiệu như đau cổ, tê yếu tay chân hoặc đi lại khó khăn, cần lập tức tới khoa ngoại cột sống của bệnh viện uy tín để chẩn đoán và điều trị, tuyệt đối không tùy tiện đi xoa bóp ở cơ sở kém chất lượng.

Trong sinh hoạt hằng ngày, mỗi người nên chú ý tư thế ngồi, tư thế ngủ, tránh cúi đầu quá lâu và duy trì vận động hợp lý để bảo vệ cột sống cổ.

Nguồn và ảnh: Tin tức Y tế Phúc Kiến