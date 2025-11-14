Nam sinh 18 tuổi mắc ung thư đại tràng vì món ăn vặt quen thuộc trước cổng trường

Một nam sinh 18 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) từng khiến giới y khoa bàng hoàng khi được chẩn đoán ung thư đại tràng, căn bệnh vốn phổ biến ở người trung niên và cao tuổi. Trước khi phát bệnh, cậu có một thói quen tưởng như vô hại ngày nào cũng ăn một cây xúc xích nướng trước cổng trường . Các chuyên gia độc chất cảnh báo, đây chính là “sát thủ âm thầm” trong chế độ ăn hàng ngày, bởi quá trình nướng ở nhiệt độ cao có thể tạo ra hàng loạt chất gây ung thư .

Theo điều dưỡng viên Tạ Đôn Từ , người thường xuyên chia sẻ kiến thức sức khỏe trên chương trình “Y Điểm Bất Khoa Trương” của Đài Loan (Trung Quốc), thực phẩm nướng ở nhiệt độ cao như xúc xích, thịt xiên, lạp xưởng hay bò bít tết rất dễ sinh ra các độc tố như amin dị vòng (HCA) và hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs), hai chất đã được chứng minh có khả năng gây ung thư.

Đặc biệt, xúc xích và các loại thịt đỏ chế biến sẵn chứa nhiều nitrit và muối bảo quản, khi vào cơ thể dễ kết hợp thành nitrosamine, một chất gây ung thư mạnh . Bà kể trường hợp nam sinh 18 tuổi nói trên, mỗi ngày sau giờ học đều ăn một cây xúc xích nướng, cuối cùng phát hiện mắc ung thư đại tràng giai đoạn muộn và qua đời chỉ sau một thời gian ngắn.

3 cách “giải độc” nếu trót mê đồ nướng hoặc thịt chế biến

Tạ Đôn Từ chia sẻ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp thịt đỏ và thịt chế biến sẵn vào nhóm 2A, “có thể gây ung thư ở người” , nhưng điều đó không có nghĩa là phải kiêng hoàn toàn. Nếu muốn ăn, vẫn có thể giảm độc tố bằng 3 mẹo sau:

- Ăn kèm trái cây giàu vitamin C: Theo nghiên cứu của WHO, vitamin C có thể ức chế quá trình hình thành nitrosamine trong cơ thể. Bà Tạ khuyên rằng, nếu ăn xúc xích, lạp xưởng hay thịt nướng, hãy ăn kèm trái cây như ổi, cam, kiwi, những loại giàu vitamin C và kali. Ngoài ra, kali trong ổi giúp đào thải natri , giảm gánh nặng tim mạch do lượng muối cao trong xúc xích. Cách kết hợp này giúp cơ thể duy trì cân bằng axit - kiềm và hỗ trợ thải độc tự nhiên. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh: “ Đồ nướng hay thịt chế biến sẵn chỉ nên ăn tối đa 1-2 lần mỗi tháng ”.

- Thịt đỏ nên “luộc sơ rồi mới nướng”: Bà dẫn chứng từ nghiên cứu quốc tế cho thấy, bò bít tết nướng chín kỹ (7 phần) có nguy cơ gây ung thư thấp hơn loại tái (5 phần) . Vì vậy, trước khi nướng hoặc áp chảo, nên luộc sơ thịt cho chín 50-60% rồi mới cho lên chảo để giảm sản sinh độc tố. Khi nấu, bôi dầu lên thịt thay vì đổ dầu vào chảo cũng giúp giảm lượng dầu và khói.

- Xúc xích hoặc thịt nguội nên trụng nước sôi trước khi chiên hoặc nướng Bước trụng sơ giúp rửa trôi nitrit và tạp chất , hạn chế hình thành nitrosamine khi gặp nhiệt độ cao. Khi chế biến, có thể thêm tỏi hoặc hành lá, hai loại gia vị có tác dụng ức chế độc tố và tăng hương vị .

Nguồn và ảnh: HK01