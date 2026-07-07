Nam sinh 15 tuổi sốc nhiễm trùng nguy kịch: Bác sĩ cũng hoảng hốt khi lấy ra 2 thứ gỉ sét dài 10cm từ niệu đạo

Sự tò mò quá mức về cơ thể ở lứa tuổi dậy thì kết hợp với sự thiếu hiểu biết có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Ca cấp cứu hy hữu của nam sinh 15 tuổi mới đây là bài học thương tâm cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục giới tính cho con.

Bệnh viện Nhi đồng trực thuộc Đại học Tô Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) vừa tiếp nhận một ca cấp cứu khẩn cấp khiến toàn bộ ê kíp bác sĩ phải bàng hoàng.

Bệnh nhân là cậu bé Coco 15 tuổi (tên giả) được gia đình hốt hoảng đưa đến viện trong tình trạng sốt cao và nôn mửa liên tục. Khi đến phòng cấp cứu, nam sinh đã rơi vào trạng thái hoang mang, ý thức lẫn lộn, nhịp tim đập nhanh và xuất hiện nhiều đốm loang lổ trên khắp cơ thể. Kết quả xét nghiệm máu lập tức cho thấy đứa trẻ đã rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng.

Nam sinh 15 tuổi sốc nhiễm trùng do tự cắm 2 cây kim châm cứu dài 10cm vào niệu đạo (Ảnh từ BV)

Ngay lập tức, Coco được chuyển thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt để tiến hành các biện pháp hồi sức cấp cứu sinh tồn. Nhận thấy mức độ nhiễm trùng máu nghiêm trọng, các bác sĩ khẳng định phải có một nguồn viêm nhiễm lớn đang khu trú bên trong cơ thể bệnh nhân. Lúc này, do quá sợ hãi và ngại ngùng trước hành vi nhạy cảm của mình, nam sinh chỉ dám lý nhí thừa nhận rằng có một cây kim châm cứu được cắm vào niệu đạo mới được 2 ngày.

Tuy nhiên, kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ Xia Hongliang tại bệnh viện cho thấy một dị vật nằm trong đường tiểu 2 ngày không thể gây ra tình trạng nhiễm trùng hoại tử nặng nề đến thế.

Nhận ra đứa trẻ đang nói dối vì quá xấu hổ, các bác sĩ đã kiên nhẫn làm công tác tâm lý, giải thích về lằn ranh sinh tử. Lúc này, cậu thiếu niên mới bật khóc vì hoảng sợ và khai ra toàn bộ sự thật kinh hoàng.

Vì sự tò mò bộc phát của tuổi dậy thì, Coco đã tự tay đưa hai cây kim châm cứu, mỗi cây dài tới 10cm vào sâu trong niệu đạo của mình. Đáng sợ hơn, vì nỗi sợ hãi bủa vây nên em đã giấu kín chuyện này suốt gần 2 tuần trời chứ không phải hai ngày.

Hai chiếc kim đã gỉ sét nằm im trong cơ thể cậu bé và âm thầm tàn phá hệ tiết niệu từng ngày. Hình ảnh chụp chiếu trước phẫu thuật cho thấy hai vật sắc nhọn này đã xuyên qua đường tiểu, di chuyển sâu và đâm thẳng vào vùng xương chậu.

Chẩn đoán hình ảnh 2 chiếc kim châm cứ khiến bác sĩ cũng phải hoảng hốt Ảnh từ BV)

Bác sĩ Xia Hongliang giải thích kim châm cứu là dụng cụ sắc nhọn, cấu trúc mô cơ đường tiểu lại co bóp liên tục. Khi đứa trẻ cử động, kim sẽ đâm thủng niệu đạo và đi vào khoảng gian bào (mô kẽ), có nguy cơ đâm thủng ruột bất cứ lúc nào.

Nhận thấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một cuộc hội chẩn đa chuyên khoa lập tức được vạch ra với kế hoạch phẫu thuật 3 giai đoạn cực kỳ nghiêm ngặt. Nhóm chuyên gia tiết niệu đã tiến hành ca phẫu thuật nội soi bàng quang xâm lấn tối thiểu. Sau nhiều giờ căng thẳng, 2 chiếc kim châm cứu bị gỉ sét đen kịt do ngâm trong nước tiểu quá lâu đã được rút ra hoàn toàn và nguyên vẹn.

Sau ca mổ "đại nạn không chết", Coco được theo dõi sát sao tại phòng hồi sức tích cực. May mắn thay, nhờ cơ thể đáp ứng tốt với kháng sinh liều cao, nam sinh đã vượt qua cơn nguy kịch, hồi phục thể trạng tốt và chính thức được xuất viện về nhà để dưỡng thương.

Hình ảnh 2 chiếc kim gỉ sét được lấy ra sau ca phẫu thuật Ảnh từ BV)

Cảnh báo làn sóng "nghịch dại" bộ phận sinh dục ở trẻ em

Theo bác sĩ Xia Hongliang, trường hợp của Coco không phải là cá biệt. Thực tế tại các phòng cấp cứu cho thấy việc trẻ em tự đưa dị vật vào bộ phận sinh dục diễn ra thường xuyên với mức độ nguy hiểm vượt xa sự tưởng tượng của người lớn.

Hàng loạt dị vật từ pin cúc áo, hạt nam châm, nhẫn, vòng cổ, bật lửa, đồ chơi xếp hình cho đến lốp xe đồ chơi đều từng được lấy ra từ vùng kín của các em học sinh. Nhiều bậc cha mẹ hoàn toàn không nhận ra điều này cho đến khi con mình phát bệnh nặng.

Bác sĩ cảnh báo, trẻ tuổi dậy thì nhét dị vật vào cơ quan sinh dục không hề hiếm gặp Ảnh từ BV)

Các bác sĩ cảnh báo khi có vật lạ xâm nhập vào niệu đạo, cơ thể sẽ phản ứng ngay bằng các triệu chứng như tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu khó, tiểu ra máu hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát. Nếu không được phát hiện kịp thời, nhiễm trùng sẽ lan rộng gây hoại tử toàn bộ vùng sinh dục, nhiễm trùng máu và dẫn đến tử vong.

Dị vật trẻ nhét vào hậu môn hay cơ quan sinh dục vô cùng đa dạng, cha mẹ cần chú ý đến bất thường ở con Ảnh từ BV)

Trong khi đó, trẻ chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành động đó. Thậm chí, thường vì xấu hổ và sợ bị la mắng mà giấu nhẹm mọi chuyện giống như Coco. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần phải chú ý đến con trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là 3 việc sau:

- Thứ nhất, phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra quần lót của con xem có dịch tiết bất thường hoặc có mùi hôi hay không. Nếu có vật lạ nằm trong bộ phận sinh dục lâu ngày, dịch tiết nhiễm trùng sẽ bám vào quần lót.

- Thứ hai, chẩn đoán bằng cách quan sát hiện tượng đi tiểu. Hãy chú ý nếu con đi vệ sinh quá lâu, kêu đau buốt hoặc quần lót có dính các vệt máu bất thường.

- Thứ ba, để ý đến tâm lý và lời nói của con. Nếu trẻ đột nhiên trở nên ngập ngừng, lảng tránh hoặc có những lời lẽ ám chỉ, sợ sệt khi nhắc đến bộ phận sinh dục, cha mẹ cần phải trò chuyện một cách tế nhị ngay lập tức. Khi phát hiện bất thường, hãy đưa trẻ đến bệnh viện uy tín, tuyệt đối không tự ý dùng tay để kéo dị vật ra ngoài vì sẽ khiến tổn thương thêm trầm trọng.

Nguồn và ảnh: QQ, Family Doctor, China News