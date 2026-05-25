Nam shipper 37 tuổi tử vong vì say nắng, bác sĩ đưa ra lời cảnh báo: Đừng uống loại nước này!

Cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè luôn là nỗi ám ảnh với những người phải mưu sinh ngoài trời. Câu chuyện đau lòng về một nam shipper 37 tuổi tử vong vì say nắng nghiêm trọng (sốc nhiệt) đã một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về chăm sóc sức khỏe mùa hè. Đáng nói, bên cạnh yếu tố thời tiết khắc nghiệt, một thói quen giải nhiệt sai lầm nhưng quen thuộc với nhiều người của nạn nhân đã trở thành giọt nước tràn ly, đẩy nhanh tiến trình suy đa tạng.

Chuyến xe định mệnh giữa trưa nắng 40 độ C

Nạn nhân là một người đàn ông 37 tuổi làm công việc nhân viên giao hàng tại thành phố Tân Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Vào ngày xảy ra vụ việc, khu vực này ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục gần 40 độ C. Sau khi chạy xe cật lực cả buổi sáng ngoài đường, cơ thể anh đã tích tụ một lượng nhiệt cực lớn.

Ảnh minh họa

Đến trưa, khi trở về nhà, cơ thể anh thực chất đã có dấu hiệu kiệt sức do nóng, biểu hiện qua cảm giác mệt mỏi, khó chịu và chán ăn. Lúc này, để giải tỏa cơn khát, anh đã chọn uống nước đá lạnh như thường lệ. Ngay sau đó, vì áp lực công việc, anh lại tiếp tục dắt xe lao vào dòng người giữa cái nắng đỉnh điểm buổi trưa.

Sự kết hợp chí mạng giữa việc cơ thể đang bị say nắng ủ bệnh, cộng với việc uống nước đá và phải tiếp tục lao động thể chất nặng nhọc dưới trời nóng đã khiến trung khu điều hòa thân nhiệt hoàn toàn tê liệt. Đến chiều, anh gục ngã trên xe máy điện với tình trạng say nắng quá nặng gây chảy máu mũi, miệng và suy đa tạng. Dù được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, nam shipper vẫn tử vong vào sáng hôm sau.

Tại sao không nên uống nước đá lạnh ngay trước và sau khi ra ngoài nắng?

Phân tích về trường hợp này, chuyên gia y tế cấp cứu Jia Dacheng từ Trung tâm Y tế Cấp cứu Bắc Kinh (Trung Quốc) nhấn mạnh, nguyên nhân cốt lõi khiến nạn nhân tử vong là do hội chứng say nắng nghiêm trọng khi lao động quá sức dưới nền nhiệt cao. Tuy nhiên, việc uống một lượng lớn nước đá lạnh khi cơ thể đang tổn thương vì nhiệt chính là chất xúc tác nguy hiểm.

Bác sĩ Jia chỉ ra rằng, khi một người vốn đã mệt mỏi vì nắng hoặc có dấu hiệu say nắng, các mạch máu toàn thân đang phải giãn nở hết cỡ để tìm cách tản nhiệt ra ngoài. Việc uống nước đá lạnh đột ngột không hề giúp cơ thể hạ nhiệt như nhiều người lầm tưởng, mà ngược lại gây hại theo cơ chế sau:

- Làm đảo lộn cơ chế tản nhiệt: Nước lạnh làm co thắt mạch máu đột ngột, khiến cơ thể bị giữ nhiệt bên trong nghiêm trọng hơn, kích hoạt trạng thái sốc nhiệt diễn tiến nhanh hơn.

- Gây co thắt mạch máu cấp tính: Sự thay đổi nhiệt độ quá đột ngột từ trong ra ngoài làm huyết áp biến động dữ dội, dễ gây co thắt đường tiêu hóa và thậm chí có thể kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim cấp tính, đe dọa trực tiếp đến tính mạng vốn đang nguy kịch vì say nắng.

Ảnh minh họa

Vì vậy, bác sĩ Jia khuyến cáo, không uống nước quá lạnh sau khi tập thể dục gắng sức hoặc khi vừa đi ngoài trời nắng nóng về để tránh tạo thêm áp lực cho cơ thể. Đặc biệt, nếu gặp người say nắng, tốt nhất cho uống từng ngụm nhỏ nước lọc, hoặc nước dừa, nước oresol để bù nước và điện giải. Lập tức đưa người bệnh vào bóng râm, nới lỏng quần áo, lau mát khắp cơ thể bằng nước và gọi ngay cấp cứu nếu có dấu hiệu bất tỉnh.

5 bí quyết bảo vệ sức khỏe khi làm việc ngoài trời nắng nóng

Say nắng, sốc nhiệt là một trường hợp cấp cứu đe dọa tính mạng với tỷ lệ tử vong từ 30 - 80%. Để tự bảo vệ mình, đặc biệt là những người phải làm việc ngoài trời, hãy nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc sau:

- Bổ sung nước đúng cách: Chủ động uống nước từng ngụm nhỏ thường xuyên, không đợi đến khi khát mới uống. Nên bổ sung thêm nước điện giải hoặc trà giàu kali nếu đổ mồ hôi quá nhiều.

- Hạ nhiệt cơ thể an toàn: Khi từ ngoài nắng về, hãy ngồi nghỉ ở nơi thoáng mát để cơ thể hạ nhiệt tự nhiên, tuyệt đối không tắm nước lạnh ngay hoặc uống nước đá để tránh sốc nhiệt.

- Sử dụng đồ bảo hộ chống nắng: Khi bắt buộc phải làm việc ngoài trời, hãy đội mũ, che ô, đeo kính râm và ưu tiên mặc quần áo bằng vải cotton, lanh thông thoáng để cơ thể dễ dàng đổ mồ hôi tản nhiệt.

Ảnh minh họa

- Lắng nghe các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể: Nếu xuất hiện các triệu chứng ban đầu của say nắng như chóng mặt, đau đầu, khô miệng, chuột rút hoặc buồn nôn, phải lập tức dừng mọi hoạt động, di chuyển vào bóng râm và tiến hành làm mát cơ thể ngay.

- Đảm bảo giấc ngủ và dinh dưỡng: Ngủ đủ giấc giúp não bộ và các hệ cơ quan được thư giãn, tăng sức chịu đựng cho cơ thể. Tăng cường ăn các loại rau quả nhiều nước để bù đắp lượng chất lỏng thiếu hụt.

Nguồn và ảnh: Today Line, GMV, Aboluowang